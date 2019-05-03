Главная » Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии

Ю.Б. Селиванов: Массовое убийство людей в Одессе совершено под руководством США

18:37. 3 мая 2019 Просмотров - 240 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4442102.html

Метки: власть, крым, народ, русский, СМИ, смысл, США, Украина, фашизм

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 02 мая 2019
...15:49 Массовое убийство людей в Одессе совершено под руководством США - Юрий Селиванов. 15:....com Массовое убийство людей в Одессе совершено под руководством США - Юрий Селиванов К ..., жестокие репрессии и грубые убийства миллионов людей — «с целью укрепления...
Бэкграунд, выпуск-242 за 28 января 2012
... Одессе, которое по сути заключается лишь в том, что людям.... ….   Преступление без наказания ... Ю.Селиванов Показать/Скрыть описание Минувшая неделя... скрупулезной спланированности применявшихся методов массового убийства мирного населения эти бомбардировки ...
Сводки от ополчения Новороссии 25 апреля 2016
... о том, как люди из захваченных ВСУшниками сел...Жительница Славяносербска рассказала, как люди из захваченных ВСУшниками сёл...в канун второй годовщины массового убийства одесситов 2 мая ...ловить хунте в Одессе явно нечего. Юрий Селиванов, специально для...
Бэкграунд, выпуск-273 за 8 сентября 2012
...дело тонкое……………….Ю.Селиванов Показать/Скрыть описание ...даже предположить, что массовые убийства производили исключительно немцы, ...чудовищное преступление оккупировавшие Одессу румынские фашисты совершили ...курсы для таких людей при Международном гуманитарном ...
Бэкграунд, выпуск-260 за 9 июня 2012
... из авторов законопроекта одессит Сергей Кивалов наверняка... действительности повнимательней, непредвзятые люди  без труда убедятся,... Белый тигр……………………Ю.Селиванов Показать/Скрыть описание ... не считает геноцидом массовые убийства мусульман в Сребренице ...
Бэкграунд, выпуск-277 за 6 октября 2012
...Одессе. Здесь оборвалась жизнь десятков тысяч ни в чем не повинных людей.... Одним из главных мест массового уничтожения местного ...оккупационные власти непосредственно организовали это массовое убийство. Семён Григорьевич Гельфонд во время...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 500 336
    чужой 3 мая 2019 в 19:45

    Вот оно оказывактся как было. То есть виноваты Штаты.
    А в народе говорят, что это жители иорданской долины.

    Ответить
       
    • 7278 6372
      Русачужой 3 мая 2019 в 21:54

      Нацистский госпереворот в Киеве поддержали не только США, но
      и страны Евросоюза, в том числе: Германия, Франция, Польша.
      На Майдане Нуланд из Госдепа, например, печеньки раздавала.
      Вашингтон рулит вассалами в своих интересах, а бандеровцы и неонацисты Украины выполняют указания Вашингтона.

      Ответить
      1

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)