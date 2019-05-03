Ю.Б. Селиванов: Массовое убийство людей в Одессе совершено под руководством США

...15:49 Массовоеубийстволюдей в Одессе совершено под руководством США - Юрий Селиванов. 15:....com Массовоеубийстволюдей в Одессе совершено под руководством США - Юрий Селиванов К ..., жестокие репрессии и грубые убийства миллионов людей — «с целью укрепления...
... Одессе, которое по сути заключается лишь в том, что людям.... …. Преступление без наказания ... Ю.Селиванов Показать/Скрыть описание Минувшая неделя... скрупулезной спланированности применявшихся методов массовогоубийства мирного населения эти бомбардировки ...
... о том, как люди из захваченных ВСУшниками сел...Жительница Славяносербска рассказала, как люди из захваченных ВСУшниками сёл...в канун второй годовщины массовогоубийства одесситов 2 мая ...ловить хунте в Одессе явно нечего. Юрий Селиванов, специально для...
...дело тонкое……………….Ю.Селиванов Показать/Скрыть описание ...даже предположить, что массовыеубийства производили исключительно немцы, ...чудовищное преступление оккупировавшие Одессу румынские фашисты совершили ...курсы для таких людей при Международном гуманитарном ...
... из авторов законопроекта одессит Сергей Кивалов наверняка... действительности повнимательней, непредвзятые люди без труда убедятся,... Белый тигр……………………Ю.Селиванов Показать/Скрыть описание ... не считает геноцидом массовыеубийства мусульман в Сребренице ...
...Одессе. Здесь оборвалась жизнь десятков тысяч ни в чем не повинных людей.... Одним из главных мест массового уничтожения местного ...оккупационные власти непосредственно организовали это массовоеубийство. Семён Григорьевич Гельфонд во время...
Вот оно оказывактся как было. То есть виноваты Штаты.
А в народе говорят, что это жители иорданской долины.
Нацистский госпереворот в Киеве поддержали не только США, но
и страны Евросоюза, в том числе: Германия, Франция, Польша.
На Майдане Нуланд из Госдепа, например, печеньки раздавала.
Вашингтон рулит вассалами в своих интересах, а бандеровцы и неонацисты Украины выполняют указания Вашингтона.