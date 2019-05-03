В.В. Сундаков. Тайна народных сказок
12:25. 3 мая 2019 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Величественный учитель вполне мог быть императором или воином, потрясающим мир, будь его разум сосредоточен на славе или мирских достижениях. Вместо этого он предпочёл штурмовать те внутренние цитадели страстей и самовлюблённости, падение которых знаменует рост человека.