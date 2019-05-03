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В России сравнили выдачу паспортов жителям Донбасса с победой в Великой Отечественной войне

16:31. 3 мая 2019 Просмотров - 123 Один комментарий Опубликовал:
Источник: Донбасс Сегодня

Российский историк, политолог и писатель Николай Стариков заявил в ходе интервью на радио «Комсомольская правда», что упрёки в адрес России в том, что она начала выдавать паспорта жителям Донбасса только сейчас, а не в 2014 году, являются попыткой «увести разговор в сторону», передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня».

«Это примерно так же, как задавать Сталину вопрос: «А почему вы в 41-м году не победили?». Вы не «спасибо» говорите за то, что победа состоялась в 45-м году, а как бы ещё и ругаете за то, что он это сделал. В 2014 году была одна ситуация: можно ли было, нельзя ли было это делать – это сослагательное наклонение. Но если не сделали в 2014 году, так из этого что, вытекает, что никогда не надо это делать?», — отметил Стариков.

Он добавил, что все заявления о том, что на пенсионеров Донбасса у России якобы не хватит денег, являются не более чем лживыми вбросами.

Как мы сообщали ранее, Путин упростил получение российского гражданства дополнительным категориям граждан.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/103338

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 500 336
    чужой 3 мая 2019 в 17:07

    Уже пытаются красиво выступить на пустоте как комент “Шора Жопов”.
    Это все только начало. И это начало делали десантники на самолете, потом Гиркин,
    потом Захарченко. Вечным будет памятник Гиви с Моторолой.
    А сейчас не нужно пугать воздух. Концовочка должна быть изящной.

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