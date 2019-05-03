Технология бесструктурного управления или как организовывают цветные революции

Краткий словарь:

Суперсистема – общество людей (от всего человечества, до случайных людей, находящихся в автобусе в определенный момент его движения).

Элемент- человек.

Бесструктурное управление – управление людьми без структуры, т.е людьми не связанными какими-либо обязательствами и не получающими директивные приказы и не знающих друг друга до момента управления.

Краткое пошаговое описание, вы должны это знать, чтобы уметь противостоять:

1. Вы распространяете в суперсистеме информационный модуль в режиме «для всех». Режим «для всех» это та часть аудитории, которую вам удается охватить в результате распространения информации, как пример: средства массовой информации имеют тираж (охват трансляцией), то есть информация безадресная –для всех кто услышит (прочитает).

2. Информационный модуль — это определённая информация, как синоним «слухи», «сарафанное радио», который люди подхватывают и передают далее за условные границы охвата. Люди подхватывают и передают информацию по причине их интересов и интересов их слушателей к этой теме.

3. Вы можете сгрузить информацию в интернет и в соответствие с тем, что эта информация будет соответствовать интересам читателей, слушателей, зрителей, она будет также распространяться.

4. Если распространение запущенного информационного модуля вами предсказуемо, то может возникнуть отличная от нуля вероятность, что некоторое количество элементов суперсистемы на основе собственного самоуправления, но под воздействием распространяемого информационного модуля сами сложатся в структуры.

5. Количество структур может быть от одной до многих, но каждая из структур будет нести алгоритмику управления которая работает на достижение целей, связанных с запущенным вами информационным модулем.

6. Цели, связанные с запущенным вами информационным модулем, будут достигнуты, но структуры, которое обеспечат достижение этих целей сложатся в процессе бесструктурного управления и после того как они сложатся каждая из них начнёт работать в режиме уже структурного управления.

7. Сложившиеся структуры могут конкурировать, часть структур может не достичь цели, какая-то часть достигнет цели, но так или иначе бесструктурное управление, начатое с помощью информационного модуля в вероятностно- статистическом смысле, приведет к цели.

8. Качество управление может быть разным, от нуля до 100% и всё определяется искусством этого самого бесструктурного управления, его организацией.

Что важно понимать:

1. Бесструктурное управление строится на основе той информации, которая уже наличествует в памяти по крайней мере некоторой доли элементов, входящих в состав суперсистемы в которой будет распространён информационный модуль.

2. Если под планируемые вами, в информационном модуле, действия нет информации и алгоритмических стереотипов реагирования элементов, входящих в суперсистему, то сгружаемый вами информационный модуль просто не найдёт отклика.

3. Бесструктурное управление возможно:

- сразу , если есть стереотипы реагирования в памяти элементов, которые позволяют реализовать соответствующую алгоритмику и достичь цели на информацию распространяемого вами модуля;

- в три этапа , если нет стереотипов реагирования в памяти элементов, которые позволяют реализовать соответствующую алгоритмику и достичь цели на информацию распространяемого вами модуля.

Этапы:

1. После того как вы определились с целью, вы должны выработать алгоритмическое обеспечение достижения этих целей;

2. После того, как вы его выработали, вы должны сгрузить это алгоритмическое обеспечение в суперсистему, так чтобы оно стало локализованным в памяти некоторого подмножества элементов этой суперсистемы;

3. После того, как созданная вами алгоритмика реагирования стала стереотипом для некоторого подмножества элементов суперсистемы, вы может построить и внедрить информационный модуль, под воздействием информации которого эти элементы активизируются и сложатся, образуют собой структуры, которые понесут, будут реализовывать ту алгоритмику, которую вы разработали на первом этапе управления.

Важно:

Если первые два этапа вы не подготовили, то вы не сможете реализовать бесструктурное управление, так как суперсистема не может откликнуться желаемым для вас образом на посыл к активизации действия.

Это связано с отсутствием необходимых, для ваших целей , автоматизмов, стереотипов реагирования на воздействия среды у элементов суперсистемы. Простыми словами не создан условный рефлекс.

А теперь давайте посмотрим, как можно реализовать цветные сценарии с точки зрения вышесказанного.

Основные цели цветных революций: разрушение существующего строя в государстве, расчленение страны, ликвидация военного потенциала, создание условий, когда обломки страны будут зависеть от внешнего управления.

Дальше возникает вопрос: как это реализовать? Что является проводником для продвижения?

Проводником является то, что принято называть «культурная среда»: обмен мнениями через культурную среду, литература, общение в социальных сетях, интернет, статьи блогеров и т.п.

Что необходимо для достижения цели:

1. Посеять убеждённость (способы разные, но самый массовый СМИ), если не всего населения, то по крайней мере той части общества, из которой черпается управленческий корпус, откуда люди приходят в органы государственной власти, в директораты предприятий в сфере экономики, в систему образования, в том, что государство управляется неэффективно, чиновники все коррумпированы и т.п.

2. Эта убежденность тем легче прививается, чем более неэффективно управляет прежний аппарат, который всегда полностью зависим от кланово-корпоративных интересов промышленно-финансовых групп, что закономерно так как при управлении учитываются только интересы этих групп, а никак не населения, а по-другому не может и быть ведь это и есть капитализм.

3. Население, в большинстве своём не развило осознание до концептуальной самовластности, чтобы называться народом и не может адекватно реагировать на бездействие институтов власти, привыкло к их самоустранённости и избирательности реагирования, в критических случаях действует по собственному разумению (безжалостно и беспощадно);

4. В процессе управления государством чиновниками, которые поставлены в интересах кланов и корпораций, ошибки управления накапливаются, как и накапливаются претензии к государству, так как у многих бытует твёрдая убеждённость в том, что «государство должно заботиться» при полном не понимании того, что государство состоит из людей и того в чём должна заключаться «забота»;

5. Обязательно предлагаются варианты решения проблем (иначе люди смогут сами найти выход), причём не обязательно предлагать работоспособные варианты, которые действительно позволяют решать проблемы, требуется только предложить варианты, которые приведут к цели, поставленной в начале, т.е. к развалу государства.

6. Обычно предлагается та же самая либерально-рыночная модель и прививается миф о том, что развитые страны Европы, Америка живут действительно на основе либерально-рыночной экономики.

7. Кроме того, если есть национальное разделение, национальные меньшинства, то прививается миф о том, что одни национальные провинции кормят другие национальные провинции, а самим провинциям предлагается миф о том, что центр «высасывает» из провинций «все соки» и если бы провинция была бы сама по себе, то люди жили бы намного богаче.

8. Предлагается миф о том, что эффективный частный собственник гораздо лучший управленец чем государственный бюрократ.

9. Для того, чтобы все эти мифы распространялись, осуществляется запрет на массовое обсуждение проблем, что соответственно не дает возможности выработки альтернативы.

10. Осуществляется поддержка и активизация разными способами всех диссидентских течений, которые уверовали в миф, что Запад — это истинная свобода, действительно эффективная экономика и права человека.

11. В итоге, у обывателя, складывается уверенность, что разрушение государства никак не привязано к тому, что нарушится управление коммунальным хозяйством, увеличатся цены, вырастет безработица и бандитизм.

12. На уже подготовленные стереотипы вбрасывается ложный (или от режиссированный) информационный модуль (например: #онижедети), который вызывает благородный гнев честного и порядочного но недалёкого населения, вышедшая массовка на площади позволяет передвигаться скрытно группам специально обученных боевиков для ликвидации центров стабильности государственной власти.

13. Государство рушится, цели бесструктурного управления достигнуты.

Для тех, кому интересно, но информации недостаточно, «нить Ариадны»:

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c1a94b24af69000a9c48c30/tehnologiia-besstrukturnogo-upravleniia-ili-kak-organizovyvaiut-cvetnye-revoliucii-5c2492883e7fda00aa5ae183