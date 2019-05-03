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Сводки от ополчения Новороссии 03 мая 2019

09:54. 3 мая 2019 Просмотров - 259 Нет комментариев Опубликовал:

Третьи сутки подряд ВСУ ведут массированные обстрелы ДНР 

Третьи сутки подряд ВСУ ведут массированные обстрелы ДНР  | Русская весна

За последние трое суток количество обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины значительно увеличилось. 

Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Под массированными минометными обстрелами третий день подряд находятся населенные пункты Республики на донецком направлении. Только за сегодняшнее утро со стороны ВСУ было выпущено 23 мины, из них 11 — калибром 120 мм и 12 — калибром 82 мм.

Всего с 1 мая противник выпустил по территории ДНР 380 боеприпасов, их них 123 мины калибром 120 мм и 82 мм.

Горячими точками стали следующие районы/населенные пункты:

— Докучаевск — выпущено 163 боеприпаса, из них 47 мин калибром 120 мм, повреждено 6 домов и 2 объекта инфраструктуры;

— Спартак — выпущено 18 боеприпасов, из них 12 мин калибром 120 мм и 6 мин калибром 82 мм;

— Минеральное — выпущено 110 боеприпасов;

— Донецк (пос. ш-ты «Трудовская») — выпущено 92 мины: 71 — калибром 120 мм и 21 — калибром 82 мм, зафиксировано повреждение 1 жилого дома.

Напомним, представители Киева на переговорах в Минске накануне Пасхальных праздников отказались согласовать предложенный ОБСЕ текст совместного заявления, который содержал дополнительные меры усиления и контроля перемирия, утверждая, что с их стороны и так действует так называемое перемирие, объявленное в одностороннем порядке.

Очевидно, что новое руководство Украины не отказывается от силового варианта решения конфликта в Донбассе и продолжает срывать согласованное сторонами 7 марта «весеннее» перемирие.

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Джихади Джулиан обеспокоен



В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/4961037.html
Джихади Джулиан ненавидит украинский "юмор".
А как сладко пел в 2014 про свободную и демократическую Украину освобожденную от оков прошлого.
Когда нельзя объявить разгул неонацизма на Украине "фейками российской пропаганды," назови это "шуткой".

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Россия начала операцию по принуждению Киева к миру

Россия начала операцию по принуждению Киева к миру | Русская весна

Вся сила армии России может быть использована для защиты Донбасса и его жителей от попыток Киева вернуть «неподконтрольные территории» вооружённым путём.

Такое мнение высказал политолог Алексей Кочетков. Он полагает, что после паспортизации Донбасса в случае военного обострения российское военно-политическое руководство будет действовать по сценарию, который мы уже видели в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье.

А замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин этим объясняет столь бурную реакцию на указ Путина в Киеве и на Западе — ведь возможности вооруженных сил Украины в таком случае полностью нивелируются.

На прошлой неделе Кочетков в интервью изданию «Украина. ру» в ответ на вопрос «Что должен или мог бы сделать Зеленский, если бы реально хотел установить мир на Украине и вернуть Донбасс? Почему он этого не сделал?» ответил следующее:

«Вернуть Донбасс — то же самое, что вернуть Крым. Как? Никак. Это невозможно. Что бы он смог сделать, чтобы прекратить войну? Оставить Донбасс в покое. Путин протянул ему руку помощи с выдачей российских паспортов.

Некоторые наши диванные всепрощальщики считают, что это удар по „миротворцу” Зеленскому, но на самом деле это помощь. Есть возможность забыть про эти фантомные боли и заняться все-таки своей страной. Донбасс ни при каких обстоятельствах не вернется на Украину, даже во сне».

Справка РВ 

Алексей Владимирович Кочетков — российский политолог и журналист, политтехнолог, международный эксперт. Руководитель Международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO с 2003 по 2013 годы. Автор и разработчик ряда методик мониторинга электоральных процессов и избирательных кампаний.

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Арийцы под Марьинкой



Ничего необычного.
Просто позиции ВСУ в районе Марьинки.



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Снайперы Армии ЛНР готовы выполнить любую задачу (ВИДЕО)

Снайперы Армии ЛНР готовы выполнить любую задачу (ВИДЕО) | Русская весна

В целях повышения боевой готовности снайперских подразделений в соединениях и воинских частях Народной милиции ЛНР проводятся плановые мероприятия по их подготовке. 

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ЛНР.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Экстренное заявление Народной Милиции ДНР. Диверсанты понесли потери

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

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