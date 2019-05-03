Сводки от ополчения Новороссии 03 мая 2019

За последние трое суток количество обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины значительно увеличилось.

Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Под массированными минометными обстрелами третий день подряд находятся населенные пункты Республики на донецком направлении. Только за сегодняшнее утро со стороны ВСУ было выпущено 23 мины, из них 11 — калибром 120 мм и 12 — калибром 82 мм.

Всего с 1 мая противник выпустил по территории ДНР 380 боеприпасов, их них 123 мины калибром 120 мм и 82 мм.

Горячими точками стали следующие районы/населенные пункты:

— Докучаевск — выпущено 163 боеприпаса, из них 47 мин калибром 120 мм, повреждено 6 домов и 2 объекта инфраструктуры;

— Спартак — выпущено 18 боеприпасов, из них 12 мин калибром 120 мм и 6 мин калибром 82 мм;

— Минеральное — выпущено 110 боеприпасов;

— Донецк (пос. ш-ты «Трудовская») — выпущено 92 мины: 71 — калибром 120 мм и 21 — калибром 82 мм, зафиксировано повреждение 1 жилого дома.

Напомним, представители Киева на переговорах в Минске накануне Пасхальных праздников отказались согласовать предложенный ОБСЕ текст совместного заявления, который содержал дополнительные меры усиления и контроля перемирия, утверждая, что с их стороны и так действует так называемое перемирие, объявленное в одностороннем порядке.

Очевидно, что новое руководство Украины не отказывается от силового варианта решения конфликта в Донбассе и продолжает срывать согласованное сторонами 7 марта «весеннее» перемирие.

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