Сводки от ополчения Новороссии 03 мая 2019
- 12:28 Третьи сутки подряд ВСУ ведут массированные обстрелы ДНР .
- 11:14 Джихади Джулиан обеспокоен.
- 08:44 Россия начала операцию по принуждению Киева к миру.
- 02:32 Арийцы под Марьинкой.
- 01:00 Снайперы Армии ЛНР готовы выполнить любую задачу (ВИДЕО).
- Вчера 21:48 Экстренное заявление Народной Милиции ДНР. Диверсанты понесли потери.
Третьи сутки подряд ВСУ ведут массированные обстрелы ДНР
За последние трое суток количество обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины значительно увеличилось.
Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Под массированными минометными обстрелами третий день подряд находятся населенные пункты Республики на донецком направлении. Только за сегодняшнее утро со стороны ВСУ было выпущено 23 мины, из них 11 — калибром 120 мм и 12 — калибром 82 мм.
Всего с 1 мая противник выпустил по территории ДНР 380 боеприпасов, их них 123 мины калибром 120 мм и 82 мм.
Горячими точками стали следующие районы/населенные пункты:
— Докучаевск — выпущено 163 боеприпаса, из них 47 мин калибром 120 мм, повреждено 6 домов и 2 объекта инфраструктуры;
— Спартак — выпущено 18 боеприпасов, из них 12 мин калибром 120 мм и 6 мин калибром 82 мм;
— Минеральное — выпущено 110 боеприпасов;
— Донецк (пос. ш-ты «Трудовская») — выпущено 92 мины: 71 — калибром 120 мм и 21 — калибром 82 мм, зафиксировано повреждение 1 жилого дома.
Напомним, представители Киева на переговорах в Минске накануне Пасхальных праздников отказались согласовать предложенный ОБСЕ текст совместного заявления, который содержал дополнительные меры усиления и контроля перемирия, утверждая, что с их стороны и так действует так называемое перемирие, объявленное в одностороннем порядке.
Очевидно, что новое руководство Украины не отказывается от силового варианта решения конфликта в Донбассе и продолжает срывать согласованное сторонами 7 марта «весеннее» перемирие.
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Джихади Джулиан обеспокоен
В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/4961037.html
Джихади Джулиан ненавидит украинский "юмор".
А как сладко пел в 2014 про свободную и демократическую Украину освобожденную от оков прошлого.
Когда нельзя объявить разгул неонацизма на Украине "фейками российской пропаганды," назови это "шуткой".
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Россия начала операцию по принуждению Киева к миру
Вся сила армии России может быть использована для защиты Донбасса и его жителей от попыток Киева вернуть «неподконтрольные территории» вооружённым путём.
Такое мнение высказал политолог Алексей Кочетков. Он полагает, что после паспортизации Донбасса в случае военного обострения российское военно-политическое руководство будет действовать по сценарию, который мы уже видели в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье.
А замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин этим объясняет столь бурную реакцию на указ Путина в Киеве и на Западе — ведь возможности вооруженных сил Украины в таком случае полностью нивелируются.
На прошлой неделе Кочетков в интервью изданию «Украина. ру» в ответ на вопрос «Что должен или мог бы сделать Зеленский, если бы реально хотел установить мир на Украине и вернуть Донбасс? Почему он этого не сделал?» ответил следующее:
«Вернуть Донбасс — то же самое, что вернуть Крым. Как? Никак. Это невозможно. Что бы он смог сделать, чтобы прекратить войну? Оставить Донбасс в покое. Путин протянул ему руку помощи с выдачей российских паспортов.
Некоторые наши диванные всепрощальщики считают, что это удар по „миротворцу” Зеленскому, но на самом деле это помощь. Есть возможность забыть про эти фантомные боли и заняться все-таки своей страной. Донбасс ни при каких обстоятельствах не вернется на Украину, даже во сне».
Справка РВ
Алексей Владимирович Кочетков — российский политолог и журналист, политтехнолог, международный эксперт. Руководитель Международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO с 2003 по 2013 годы. Автор и разработчик ряда методик мониторинга электоральных процессов и избирательных кампаний.
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Арийцы под Марьинкой
Ничего необычного.
Просто позиции ВСУ в районе Марьинки.
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Снайперы Армии ЛНР готовы выполнить любую задачу (ВИДЕО)
В целях повышения боевой готовности снайперских подразделений в соединениях и воинских частях Народной милиции ЛНР проводятся плановые мероприятия по их подготовке.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ЛНР.
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Экстренное заявление Народной Милиции ДНР. Диверсанты понесли потери
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