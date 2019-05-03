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Однако этого не происходит и не потому, что Трамп неспособен на подобные акции, а потому, что глобальное управление препятствует сохранению уровня потребления в США, для чего продолжению глобального доминирования Америки на планете создаётся серьёзное противодействие.А так статья неплоха – она показывает, что думают образованные французы об американцах. И примечателен даже не столько текст, сколько сам факт публикации статьи на популярном французском портале „.Agora Vox.”.

США, планета вам не вестерн!



США Дональда Трампа — невероятный возмутитель спокойствия.



Чего стоят хотя бы его перебранки с северокорейским толстячком, высокомерие по отношению к Николасу Мадуро из Венесуэлы, ругань с филиппинским диктатором Дутерте, презрение к Меркель, украинцам, русским, китайцам и иранцам, шумиха в арабских странах с признанием Иерусалима столицей Израиля, разрушением Сирии и передачей Голанских высот своему другу деспоту Нетаньяху.



Его вмешательство в выборы в Бразилии для победы Болсонару и несомненный вклад в осуждение Лулы. США уже давно суют нос в дела Южной Америки, которую некогда именовали их «задним двором».



Все, что хотя бы отдаленно отдает социализмом, правами человека или общественными свободами, сразу же так или иначе разрушается.



Чего стоит одно только существующее с 1961 года идиотское эмбарго против Кубы.



А что насчет Мексики? Это же чистой воды колонизация… Напоследок отметим любимую игрушку Трампа: это Эммануэль Макрон, о которого он на каждой встрече буквально вытирает ноги (не могу сказать, что здесь он неправ: лично я поступил бы с ним намного хуже).

С 1945 года США без конца сеют смуту по всему миру и наносят тайные удары с помощью ЦРУ. Холодная война во имя борьбы с коммунизмом (Корея и Вьетнам), безоговорочная поддержка Израиля в палестинском вопросе, интриги с остальными арабскими странами, борьба с терроризмом, Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия.



Сообщество наций должно было бы «забанить» эту страну-континент из-за ее гегемонистской и агрессивной политики. Наша планета — не ремейк старого вестерна, а голубой шар, который вращается в космическом пространстве. Ее население хочет жить в мире, растить детей, досыта есть, оставаться в здравии и вести счастливую жизнь…



Разумеется, у нас есть представители знаменитого 1% (в него входит сам Трамп) и особенно 0,1%, который следовало бы отправить в космическое путешествие в один конец, поскольку эти люди явно вредны для всего человечества.

Можно было бы подумать, что причиной тому стала масса отбросов европейского континента, которые населяли Штаты до первой четверти ХХ века: ренегаты, проститутки, лишние люди, преступники и им подобные… Словно насилие подспудно является неотъемлемой частью жизни на американской земле: Библия в одной руке, кольт 45-го калибра в другой…



Смертная казнь. Губительная политика вмешательства в чужие дела. Стремление подчинить, доминировать, манипулировать и подавить. Как бы то ни было, вопрос вынужденной иммиграции и расселения белых людей на землях цветных стоял точно так же в Австралии, Новой Зеландии и, наверное, частично в Канаде: эти страны тоже были заселены/колонизированы, зачастую с ликвидацией местного населения.



Тем не менее, в настоящий момент они демонстрируют пацифизм, спокойствие и низкую преступность. Возникает вопрос: что же не так с дядей Сэмом?

Простой американец — обычно хороший человек (я не имею в виду вскормленных феминизмом дамочек), немного ковбой, который с ностальгией думает о былых временах фронтира. К сожалению, он донельзя оболванен пропагандой, которая даст сталинской сто очков вперед.



С самой колыбели его окружают звездно-полосатые флаги, патриотические песни на каждом бейсбольном матче и необходимость встать, когда местная звезда исполняет гимн, если, конечно, он хочет избежать расправы. Как-то мне сказали: «Если хочешь стать очень богатым в Америке, создай свою религию».



В результате мы получаем множество церквей (прямо-таки гигантский Ватикан), особенно на юге, где недолюбливают «загорелых»…



По достижении зрелого возраста росший в коконе средний американский гражданин убежден, что он живет в лучшей демократии мира, что «парней» отправляют за границу исключительно для замирения дикарей, что границы мира проходят по двум океанам и рубежам Канады и Мексики, что «большой» значит «красивый» и что все, кто считает, что «маленький» значит «милый», не в себе…



По всем этим причинам Америка может спокойно давить под пятой своих рейнджеров всех тех безликих двуногих, что населяют наш мир…

Хотя простые американцы немного глуповаты и наивны, но в целом симпатичны, открыты, приветливы и щедры, этого никак нельзя сказать о тех, кто сидит в верхах в Вашингтоне… По сути, за несколькими исключениями это сборище преступников.



Они способны на любые преступления, гнусность, ложь, обман и манипуляции: это настоящая школа организованной преступности. Кроме того, мы видим здесь просто невероятное лицемерие. Есть две вещи, которые нужно понимать рассуждающим о Штатах французским «экспертам»:

1. Культура непризнания даже таких вещей, которые совершенно очевидны трехмесячному ребенку. Нельзя никогда и ничего признавать!

2. Намеки вместо того, чтобы открыто называть вещи своими именами. Пример: убийство Кеннеди. Вместо группы заговорщиков, которые выбрали убийцу или убийц, все выглядело следующим образом: президент начал смущать все больше людей в определенных кругах и центрах власти. ФБР, ЦРУ, кубинцы, мафия, Пентагон….



В кулуарах поговаривали, что с этим нельзя больше мириться. Все эти перешептывания и темные мыслишки силой манипулирования и промывания мозгов привели к чему? К тому, что Джона не стало.

Эти ребята не останавливаются ни перед чем, но потом остаются чистенькими. Взять хотя бы Генри Киссинджера (Henry Kissinger). Он стократно заслужил звание военного преступника за бомбардировки Камбоджи, однако был удостоен наград и Нобелевской премии.



То же самое можно сказать и о коварном директоре ФБР Эдгаре Гувере (Edgar Hoover), открытом гомофобе, который умер в своей постели, хотя его и стоило бы повесить. При том, что насчет его собственной ориентации тоже есть подозрения…

Таким образом, нынешняя администрация не остановится даже перед концом света, «после нас хоть потоп». Американские лидеры хотят скакать вперед в седле, как герои вестерна. Нет ничего удивительного в том, что Трамп представляет собой синтез всего этого темного братства, которое так любят большинство американцев: не стоит забывать, что если у нас героями почитают Байяра и Ланселота, там это Диллинджер, Аль-Капоне, Бонни и Клайд…



Да, у нас разные ценности. Что насчет Дональда… Представьте себе президента Франции по имени Феликс, Ахилл или Гастон, который бы представлял себя героем комиксов. Дональд вламывается как слон в посудную лавку и разносит там все вдребезги.



Наш потрепанный годами крашеный блондинчик похож на поросенка посреди макового поля, где ветер раздувает… пущенное напалмом пламя. Как говорил Роберт Дюваль в фильме «Апокалипсис сегодня»: «Я люблю запах напалма поутру». Этим все сказано.

Жорж Зетер (Georges Zeter)



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