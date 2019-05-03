Пришло время объявить шах и врезать мат жидобандеровской власти над Украиной!

Даже беглый обзор Интернета показывает, что народ (особенно те, у кого есть родственники на Украине) недоумевает, почему именно сейчас, накануне вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского, наш Президент Владимир Путин предпринимает такие жёсткие действия?!

Эти действия блогер Migg описал так:

"Сначала это запрет на поставки топлива и угля на Украину. И если запрет на поставки топлива хотя бы пытались обосновать в СМИ нежеланием того, чтобы это топливо шло на войну на Донбассе. Хотя 5 лет поставляли, даже в самые острые фазы войны между Киевом и Новороссией. Но вот объяснить, почему прекращены поставки угля на Украину, никто сейчас даже не пытается. Хотя и уголь шёл окружными путями с ДНР, но то ладно. Но опять же, кого затронут такие действия российской власти!? Для правящего класса вряд ли станет угрозой их благосостоянию повышение цен на бензин, энергоносители и как следствие на всё. Так что, от таких решений пострадает только простой народ, оказавшийся заложником в этой игре. Но и этого оказалось недостаточно! Путин подписывает указ об упрощённой схеме выдачи паспортов России, гражданам ЛДНР и ДНР. И чуть позднее, речь уже идёт о том, чтобы упростить получение паспортов всем жителям Украины, кроме ограниченного списка в 400 тыс. человек. Ведь совершенно логично было дождаться инаугурации нового президента Украины и начать с ним решать все наболевшие проблемы, ведь отношения и так уже хуже не бывает! Так нет, надо сделать ещё хуже! Или просто лучше и не надо?! Как объяснить такие действия России, ведь экономического, политического или иного воздействия на видимые процессы, они как бы не несут!? Или Москва хочет продолжения войны?!" Источник: https://cont.ws/@migg/1312481#

Поставленные блогером Мigg вопросы мне лично понятны, а название его предыдущей статьи "Москва требует продолжения банкета!" говорит о том, что он совершенно не понимает, чего хочет Путин!

А знает ли он, чего хочет и чего будет добиваться господин Зеленский, вновь избранный президент Украины?

Ещё на стадии, когда он был кандидатом в президенты, Владимир Зеленский прямо сказал журналистам, что "Путин – его личный враг", что он, Зеленский, "за легализацию на Украине марихуаны и проституции", и что "нам (Украине) придётся долго выходить из этой криминальной ситуации".

Вот чтобы подтолкнуть Зеленского к выходу из упомянутой им "криминальной ситуации", Путин и решил прекратить поставки на Украину топлива и угля! А чтобы финал украинской трагикомедии наступил ещё быстрее, глава России, находясь в Пекине, сделал заявление:

ПЕКИН, 27 апреля. /ТАСС/. "Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва рассматривает возможность предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке не только жителям отдельных районов ДНР и ЛНР, а гражданам всей Украины..." Источник.

С какой целью Путин решил пойти на такие огромные финансовые потери, совсем нетрудно понять, если вспомнить события 2014 и 1914 годов!

Когда в феврале 2014 года на Украине наши американо-израильские "друзья" учинили кровавый государственный переворот, его главной целью было – превращение Украины в детонатор по подрыву России. Детонатор – это такая микробомба, подрыв которой обеспечивает подрыв заряда большой мощности. А Западу нужна была вот такая же взорванная изнутри Россия!

Киев в конце февраля 2014 года. Киев в конце февраля 2014 года.

Причём 100 лет назад, в 1914 году, имел место аналогичный случай – Украину тогда тоже превращали в детонатор по подрыву России!

Тогда даже "арийскую тему" опробовали на украинцах! Причём её опробовали на два десятка лет раньше, чем на немцах!

Сохранились неопровержимые доказательства этого идеологического антироссийского коварства в виде газетных публикаций за 1914 год! Вот, например, №55 американской украиноязычной газеты "Свобода" за 29 сентября 1914 года, в которой была опубликована вот эта статья: "ЩО ТАКЕ МОСКАЛI?" ("Что такое москали?").

Источник доступен здесь.

"Москали принадлежат к привислянской расе, а Украинцы – к арийской расе!"

Неужели кому-то сегодня непонятно, зачем это делалось?! Ну если и вправду, кому-то это непонятно, то вот вам в помощь слова то ли Отто фон Бисмарка, то ли какого-то другого политика позапрошлого века.

«Могущество России может быть подорвано только отделением от неё Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России, стравить две части единого народа и наблюдать, как брат будет убивать брата. Для этого нужно только найти и взрастить предателей среди национальной элиты и с их помощью изменить самосознание одной части великого народа до такой степени, что он будет ненавидеть всё русское, ненавидеть свой род, не осознавая этого. Всё остальное — дело времени». (Цитата из книги Г. Крючкова «Украина перед судьбоносным выбором», 2010).

Считайте эту известную цитату, которую историки приписывают Бисмарку, комментарием к тому, что некие благодетели рассказали в газете "Свобода" украинцам про москалей в 1914 году!

И ведь всё то же самое, один-в-один, делалось на Украине уже в наше время, после февраля 2014 года!

И вот сообщение ТАСС: "Москва рассматривает возможность предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке не только жителям отдельных районов ДНР и ЛНР, но и гражданам всей Украины..."

Теперь понятно, какую цель преследует Путин?!

Исполнение решений российской власти, однозначно, приведёт к ухудшению положения простых граждан Украины. (Богатым и тем, кто при власти, всё равно, сколько стоит литр бензина, литр горячей воды в кране, буханка хлеба и таблетка в аптеке). И тем не менее, российское руководство идёт на этот шаг. Потому что иначе образумить значительную часть граждан Украины сегодня не представляется возможным. Только через невзгоды и лишения они способны понять, куда же их завела жидобандеровская власть, установленная над Украиной.

3 мая 2019 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

Комментарии:

Украинский еврей: Антон, вы даже не представляете себе, как наши украинские жиды достали нас, нормальных украинских евреев! Даже Вадим Рабинович, будучи кандидатом в президенты, снял на этих выборах свою кандидатуру только потому, что он еврей, которому близок иудаизм, а христианской Украиной, по его мнению, должен управлять только и исключительно христианин! Мы пока не знаем, является ли жидом еврей Зеленский, но то, что он пляшет под дудку жида Коломойского, и не скрывает свои симпатии к Бандере и бандеровцам, говорит о том, что над славянской Украиной действительно установлена жидобандеровская власть! А чтобы вам было понятно, кто такие Зеленский и Коломойский, послушайте депутата Верховной Рады Украины Олега Царёва: https://youtu.be/QPaPVjrm_Og

Mig: Выдача паспортов – чисто пиар-ход-раздражитель. Практического значения никакого. По двум паспортам никто не будет выдавать пенсию.

Антон Благин: Вы верите слухам, Mig, и распространяете дезинформацию! Читайте внимательно новостные блоки!

«Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство», — сказал президент Путин, подчеркнув, что решение об упрощенном порядке предоставления гражданства для жителей ДНР и ЛНР не было спонтанным и «не принималось с кондачка». «Прежде чем подписать этот указ, мы всё посчитали: и количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа (это примерно одна треть того контингента, который, как мы полагаем, может претендовать на наше гражданство», — заверил Путин. На территориях самопровозглашенных республик среди тех, кто, предположительно, может заинтересоваться предложением России, «такое стареющее уже население», добавил он". Источник: https://www.rbc.ru/

Viktor Zhiltsov: тут есть момент. До этого Украину спонсировали 30 лет через плату за транзит и другие ништяки, теперь транзит убирают, и финансировать будут непосредственно людей, а финансирование государства Украина прекратят. Деньги примерно те же, но эффект другой!