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«Потеряшки» и «бегунки»: сколько детей ежегодно пропадает по всему миру

15:56. 3 мая 2019 Просмотров - 166 Один комментарий Опубликовал:

25 мая отмечается Международный день пропавших детей. Традиционно с наступлением темноты во многих странах в этот день зажигаются свечи, которые символически должны осветить путь домой всем потерявшимся мальчикам и девочкам. По статистике, 90% потерявшихся детей уходят из дома сами. RT выяснял, какие меры нужно принять, чтобы справиться с этой проблемой.

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25 мая 1979 года в Соединённых Штатах бесследно пропал 6-летний Эвиан Пейтс. Спустя 4 года в память об этом печальном событии президент Рейган объявил 25 мая Национальным днём пропавших детей. Международный день пропавших детей был учреждён в 2010 году по инициативе Международного центра поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC). В России его отмечают с 2012 года.

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Неутешительная статистика

 

Пропавшие дети — общемировая проблема. По данным Международного центра поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC), каждый год в Австралии пропавшими без вести числятся 20 тыс. детей, в Бразилии — 40 тыс., в Канаде — более 45 тыс. В Европе в розыске ежегодно значатся сотни тысяч детей: В Испании — 20 тыс., в Германии — 100 тыс., в Великобритании — более 112 тыс.

В США в 2016 году было зарегистрировано более 465 тыс. сообщений о пропавших без вести мальчиках и девочках.

По данным Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, в 2016 году в России было подано примерно 49 тыс. заявлений о пропаже детей. Из них около 1700 заявлений — в Московском регионе. После подачи заявления правоохранительные органы начинают поиск ребёнка. В 80% случаев детей удаётся найти в течение трёх дней. Если же за это время установить местонахождение пропавшего не удаётся, возбуждается уголовное дело и ребёнка объявляют в розыск. В 2016 году в розыск было объявлено около 7100 несовершеннолетних, пропавших без вести. Из них более 2320 — малолетние дети.

К сожалению, во многих странах статистические данные о пропавших до 18 лет недоступны, а имеющиеся цифры не всегда точны — из-за неправильного ввода данных в базу, удаления записей после закрытия дела, а также занижения показателей.

Счёт на минуты

 

По российским законам поиском пропавших без вести должны заниматься МВД, МЧС и другие службы. Как показывает практика, самый эффективный результат дают поиски в первые несколько часов после исчезновения, по горячим следам, пока сам ребёнок или похитившие его люди не успели уйти далеко. В этом случае большую поддержку оказывают волонтёры.

Как сообщили RT в пресс-службе МВД РФ, «успех работы по розыску ребёнка зависит прежде всего от своевременного информирования о его безвестном исчезновении органов внутренних дел и, в зависимости от обстоятельств его исчезновения, поисково-спасательных подразделений МЧС России, а также эффективности принимаемых оперативно-разыскных или поисковых мероприятий».

Розыск детей и подростков находится на особом контроле у руководства МВД России. В таких случаях весь личный состав поднимается по тревоге и проводится полный комплекс оперативно-поисковых и следственных мероприятий. Сотрудниками полиции используются все доступные современные методы и технические средства, позволяющие в кратчайший срок установить местонахождение разыскиваемого ребёнка. 

По данным пресс-службы МВД РФ, в абсолютном большинстве случаев удаётся задержать преступников и освободить ребёнка. 

В Штатах существует система поиска детей — AMBER Alert. Она позволяет в кратчайшие сроки оповестить о пропаже как можно больше людей. Для распространения информации используются радиостанции, спутниковые сигналы, телевизионные станции, а также сообщения СМС, электронные знаки дорожного регулирования, рекламные щиты. С момента создания AMBER Alert в 1996 году в США было спасено около 750 детей.

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AMBER Alert применяется во многих странах: Канаде, Мексике, Великобритании, Австралии, Франции, Нидерландах, Ирландии, Малайзии.

Главный принцип, который исповедуют американские поисковики, — «Никогда не сдаваться!» В базе разыскиваемых детей США и сегодня значится пропавшей в 1938 году девочка. Её ищут до сих пор.

От 16 и младше

 

В 90% случаев дети сами уходят из дома. Эту категорию называют «бегунками». Несовершеннолетние бегут из неблагополучных семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-­воспитательных учреждений. Как правило, возраст «бегунков» — от 7 до 16 лет. Большая часть из них самостоятельно или с помощью полиции возвращается в семью или детское учреждение, откуда они сбежали.

Совсем маленькие дети, до 7 лет, попадают в список разыскиваемых из-за невнимательности и халатности родителей, которые упустили из зоны видимости своего ребёнка в общественном людном месте. Эту категорию называют потеряшками. Такие случаи считаются наиболее опасными, так как у малышей отсутствует чувство страха. Они могут провалиться в люки, канавы или заблудиться в лесу.

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Единичные случаи пропажи детей связаны с похищением с целью насильственных действий. В таких ситуациях весь личный состав правоохранительных органов поднимается по тревоге и сразу возбуждается уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека».

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в беседе с RT рассказал, что охотников за детьми много, и их количество только растёт. Есть группа похитителей, которые заставляют детей попрошайничать, собирать милостыню. Но не менее часто дети становятся жертвами маньяков-педофилов.

«Такие преступления сложно раскрывать, так как выйти на след преступника в этом случае трудно», — отметил Виноградов.

Сегодня в России участились случаи киднеппинга с целью обогащения и наживы. Преступники похищают детей богатых родителей и требуют крупный выкуп.

Предотвратить беду

 

По данным МВД, за три месяца 2017 года органами внутренних дел Российской Федерации объявлен в розыск 1621 несовершеннолетний, пропавший без вести, из них 473 — малолетние дети. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий удалось установить местонахождение 1609 детей, 465 из которых — малолетние дети.

По мнению психиатра Виноградова, найти пути, которые помогут снизить количество пропавших детей, на уровне государства практически невозможно. Большую роль в этом вопросе играет человеческий фактор.

«Государство не может заставить каждого конкретного человека пристально следить за своим ребёнком. Дети должны быть под постоянной заботой родителей. Нескольких минут в день живого общения с умелой расстановкой акцентов о том, что хорошо, а что плохо, будет достаточно, чтобы у ребенка не появлялось и мысли сбежать или пойти куда-то с незнакомцами», — пояснил Виноградов.

Представитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Екатерина Демидова также отметила важность общения родителей с детьми. В беседе с RT, она пояснила, что нужно стараться быть другом, а не строгим взрослым. Принимать своего ребёнка и понимать.

«Сократить эту цифру в России поможет только внимательность и неравнодушие каждого человека. Быть внимательными, смотреть по сторонам, обращать внимание на детей, рядом с которыми нет взрослых, обращать внимание на ориентировки на пропавших. Если вы заметили растерянного ребёнка — подойдите и спросите, не нужна ли ему помощь. Если поймёте, что ребёнок потерялся, не ведите его никуда за собой, а обратитесь в отделение полиции или позвоните родителям, если ребёнок помнит их номер», — добавила Демидова.

Источник: https://russian.rt.com/nopolitics/article/393557-propavshie-deti-poiski

Метки: общество

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1466 1218
    Айва 3 мая 2019 в 17:20

    В этой связи хочется вспомнить о Сливко, как пропадали дети, а никто не мог связать его с этими исчезновениями, а он был рядом, в маске лучшего друга детей… Возможно, надо иногда пристальней оглядываться вокруг.

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