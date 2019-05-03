Переворот не прошел. Танцуйте

Когда подавил очередной военный переворот, можно станцевать.И пройтись маршем с военными, которые в очередной раз поклялись верности Боливарианской революции и правительству чавистов.PS. Полиция Венесуэлы окружила посольство Испании, где скрывается бежавший из под ареста бывший лидер оппозиции Леопольдо Лопес. Суд уже выдал ордер на его арест. Испанцы заявляют, что убежище Лопесу не предоставлялось, а он всего-лишь "гость".Часть депутатов испанского парламента осуждает позицию МИД Испании по признанию Гуайдо. Если Испания будет упорствовать с укрывательством Лопеса, то весьма вероятно, что по-примеру США и Колумбии Каракас пойдет по-пути разрыва дипломатических отношений логично обосновывая это соучастием Испании в подрывной деятельности.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4961933.html