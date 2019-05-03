Одесса. Спустя 5 лет
20:55. 3 мая 2019 Просмотров - 98 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Неплохой сюжет Одесского ТВ об Одесской Хатыни.
Плюс по персоналиям.
Кто убивал одесситов 2 мая 2014 года.
Персонажи с личными данными.
Часть №1 – https://ik.arhano.ru/archives/36155
Часть №2 – https://ik.arhano.ru/archives/36236
NB! Может работать с перебоями.
PS. И коротко по заявлениям Коломойского про то, что на Украине идет гражданская война.
Вот это капитан очевидность. Гражданская война идет на Украине с зимы 2014 года. Никто ведь и не знал. Ах да, это все была кремлевская пропаганда. Зато теперь хозяин клоуна-марионетки вальяжно рассказывает, как он хочет получить отступные за Приват-Банк и о том, кто виноват в гражданской войне. Кто угодно, но не он.
Коломойский был одним из тех, кто ее активно разжигал, а сейчас пытается прикинуться сторонним наблюдателем и делает вид, что ну он то уж точно не причем – виноваты евромайдан, Порошенко, Россия, ополченцы с сепаратистами, но только не Коломойский. Даже интересно, много ли найдется альтернативно одаренных кто поведется на на это волшебное правдорубство. Хотя если посмотреть на стремительно переобувающихся порохоботов готовящихся рассказывать про молодого и перспективного президента, а также крепкого олигарха-хозяйственника, вполне очевидно, что новые глубины дна и лизоблюдства мы вскоре будем наблюдать в товарных количествах.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4962432.html
Самое страшное в ситуации с Одессой, что СМИ и ТВ России пытаются доказать, что всё что там произошло, это разборка между украинцами и практически делают всё возможное, что бы вывести из под удара сионское лобби во главе с Коломойским. который в интервью сам заявил, что всё что произошло 2 мая, это его инициатива. Просто уже видно как его и тех кто руководил массовым убийством именно в самом доме профсоюзов, а это были граждане Израиля, есть много подтверждающих фото и видео документов. Вот эта ложь будет по страшней самих убийств.)))