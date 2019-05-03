Очередь за российскими паспортами

В Донецке сегодня утром начался прием заявлений на получение российского паспорта.Как и в Крыму, за ними сразу выстроилась очередь. Уж больно знакомая по 2014 году картина.Документы сдают в первую очередь дальновидные люди, которые уже получили гражданство ДНР. Таковых по официальным данным на территории ДНР около 300 тыс. Тем, кто не получил паспорт ДНР, предстоит сначала пройти через процедуру получения местного гражданства.Документы тех, кто уже начал их сдавать в Донецке, после проверки будут отправлены в Ростовскую область.9 утра. Донецк.Це остаточне прощавай.И еще.В МВД ДНР проходит процесс замены удостоверений сотрудников.Для тех, кто не понял – смотрим на форму, а не на содержание удостоверений.Це остаточне прощавай 2.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4961733.html