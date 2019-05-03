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О „творческих” отбросах общества

09:35. 3 мая 2019 Просмотров - 302 2 коммент. Опубликовал:
Кто такие творческие интеллигенты? Опять же, очевидно – это интеллигенты, занимающиеся творчеством. Творчество – это создание чего-то.

Кратко суть акта творения такова: сначала что-то не существует, потом идёт какая-то работа, в результате которой это что-то возникает.

Творческий интеллигент – тот, кто используя свой интеллект, создаёт что-то новое.

Прошу обратить внимание: создаёт, используя именно интеллект.

То есть строительный рабочий, смешивающий цемент, песок и воду, создаёт жидкий бетон, но в этом акте творения (бетона) он интеллектом практически не пользуется, лишь в малой степени – решает, достаточно ли воды он налил или ещё добавить, хорошо ли он уже размешал или ещё помешать и т.п. Так что творческим интеллигентом он никак не является.

Люди каких же профессий относятся к интеллигенции? Кто в процессе осуществления своей профессиональной деятельности в основном использует интеллект?

Это, безусловно, врачи, учёные, инженеры, педагоги. Список продолжить сможете вы сами. Лишь вникайте в суть профессии, как именно эти люди работают, что непосредственно делают, прямо по этапам – сначала то, потом то, затем это. Нетворческая интеллигенция (условно назовём её так) – те, кто используют интеллект, но работают по накатанной схеме.


Например, обычный врач – он оценивает симптомы, обдумывает диагноз, потом решает какое лечение назначить. Но симптомы он ищет те, о существовании которых он знает, диагноз ставит из известных ему, лечение назначает то, которому его научили в ВУЗе. Другое дело – учёный, занимающийся медициной.

Он исследует: человека ли, другие ли организмы, анализирует необычные сочетания симптомов, открывает новые заболевания (к сожалению, они обнаруживаются с печальной регулярностью), придумывает новые способы лечения. Это творческий подход, и потому он творческий интеллигент.

Но учёных, изобретателей у нас обычно не называют творческой интеллигенцией. А это в корне неверно. А если пользоваться неверной терминологией – верного ответа на свой вопрос никогда не получишь.

На самом деле именно эти люди (учёные, изобретатели) являются подлинной творческой интеллигенцией. И чтобы понять, как именно настоящая творческая интеллигенция относится к русским и России, достаточно прочитать, что по поводу русских, по поводу нашей страны говорили и писали Ломоносов, Менделеев, Королёв, Курчатов, Вернадский, Павлов, Попов и другие наши великие учёные, конструкторы, мыслители.

Конечно, и тут в семье не без урода, я имею в виду Сахарова, но это лишь исключение, подтверждающее правило: подлинная русская творческая интеллигенция состояла, состоит и будет состоять из горячо любящих свой народ и свою Родину людей.

А кого же сейчас принято у нас называть творческой интеллигенцией?

Это – режиссёры, актёры, певцы, юмористы, художники, литераторы. Давайте проанализируем их работу – как именно они осуществляют свою профессиональную деятельность. Что делает художник? Рисует картины. Использует ли он интеллект?

Да в той же степени, что и строительный рабочий, о котором я говорил выше. Для написания картин нужна техника рисования, вот над своей техникой он и работает, так же как и рабочий, который сначала плохо размешивает бетон, а потом всё лучше и лучше.

Безусловно, для художника техника гораздо важнее, чем для подсобного рабочего на стройке, но сама суть та же – художник должен оттачивать движения рукой. Кстати, среди художников очень много таких, взглянув на картины которых, не за что и не подумаешь, что они когда-нибудь отрабатывали технику рисования. Ну, это другой вопрос, мы его здесь касаться не будем.

Прошу понять меня правильно, я с огромным уважением отношусь к Шишкину, Серову, Левитану, Айвазовскому, Васнецову, Репину, восхищаюсь их бесподобными шедеврами. Просто сухой, беспристрастный анализ их деятельности показывает, что интеллигентами они не являются, а, значит, не являются и творческими интеллигентами. Они – великие, даже величайшие художники, но не интеллигенты.

Это никак не умаляет их таланта, даже гениальности. Просто гениальность эта не имеет отношения к интеллекту, она из другой области. Так что, с точки зрения терминологии, они – не интеллигенция.

А что же певцы? Если художники хотя бы размышляют о композиции, подборе красок, о перспективе, то певцы не думают ни о чём. Я имею в виду при осуществлении своей профессиональной деятельности. Они работают исключительно голосовыми связками, лёгкими, диафрагмой и т.п., но никак не мозгом. То же можно сказать об актёрах. Кто это такие? Это профессиональные лжецы, люди умеющие изображать те чувства, которых они не испытывают. Говорящие не то, что они думают, а то, что велит им режиссёр.

Талантливые актёры путём аутотренинга, самогипноза – называйте это как хотите, создают у себя временную искусственную шизофрению, а именно внушают себе, что являются не тем человеком, которым являются на самом деле, не, скажем, актрисой Фаиной Раневской, а тем персонажем, сыграть которого им требуется. Это называется войти, вжиться в роль.

При этом они начинают испытывать те чувства, которые должен испытывать их персонаж, начинают вести себя так, как он (персонаж) должен себя вести, причём, если актёр хорошо вошёл в образ – всё это у него получается естественно. В этом суть актёрского мастерства.

Я по роду своей деятельности много провёл переговоров, собеседований, и научился довольно легко распознавать ложь – по паузам между словами, по мимике, позе, причём получается это у меня уже не задумываясь, практически интуитивно. А смогу ли я распознать ложь хорошего актёра? Разговаривая с ним впервые, и не зная, что это актёр, мне (да и, наверно, любому человеку) это ни за что не удастся.

Если посвятить какое-то время изучению этого человека, то, сравнивая его слова с его делами, анализируя поведение в прошлом, можно, используя логику, понять, что этот человек – лжец и доверять ему нельзя. Но сразу распознать его ложь невозможно, поскольку он сам верит в то, что говорит, уже твёрдо убедил себя, что говорит правду, и потому ведёт себя естественно, как и говорящий на самом деле правду человек.

Так вот, актёры – профессиональные лжецы, профессиональные обманщики. Опять же, прошу понять меня правильно. Я не хочу сказать, что то, чем они занимаются, что их обман – это плохо. Ни в коем случае! Они обманывают только тех людей, которые мечтают обмануться, которым не хватает каких-либо эмоций, ощущений, и которые платят деньги, за то, чтобы их обманывали.

Обман актёров, в отличие от обмана мошенников, приносит людям, как правило, удовольствие, позволяет отдохнуть им от повседневных дел и забот. Этот обман – игра, за которой с удовольствием наблюдают зрители. Я хочу сказать лишь, что суть актёрства – притворство, ложь, причём сами они эту ложь не выдумывают, а, получая в готовом виде, лишь изображают.

То есть интеллектом они вообще не пользуются, а, следовательно, интеллигенцией, а тем более творческой интеллигенцией, они – актёры, никак не являются.

Так что, если вы где-то услышите, что Лия Ахиджакова – творческий интеллигент, знайте: тот, кто так говорит, является жертвой подмены понятий, либо вас хочет сделать таковой жертвой…

К слову сказать, эта подмена понятий распространена в нашей жизни повсеместно, и в том числе, когда речь идёт о диктатуре, демократии, свободе, правах человека. Ну ладно, не будем отвлекаться, это уже другая тема.

Теперь давайте разберёмся — почему же многие из российских представителей сферы развлечений, а именно к ним относятся певцы, актёры и иже с ними, так негативно относятся к нашей, и их в том числе, Родине?

***

Я и сам, будучи студентом, очень много ночей (не одну сотню, наверное) посвятил перегрузке разных ящиков, коробок и мешков из фур в вагоны, то есть работал по ночам грузчиком. И не работа грузчиком отупляет человека, а отсутствие загрузки работой лобных долей коры головного мозга.

Так что, если, скажем, тот же грузчик стал им в силу каких-то обстоятельств, а дома он читает книги Достоевского, Толстого, Старикова и Дугина, и не просто читает, а размышляет над ними, или, скажем, разводит тропические растения и работает над поиском новых методов их содержания, дабы повысить их плодоносность, то такой грузчик, несмотря на его неинтеллектуальную профессию, будет достаточно умным человеком.

А если грузчик на работе таскает ящики (ничего не имею против таскания ящиков), а дома только пьёт пиво и смотрит футбол (ничего не имею против футбола), то пообщавшись с ним, скорее всего, вы поразитесь примитивности его мыслей.

Или скажем, научный сотрудник, являющийся учёным лишь по названию, устроившийся на кафедру, благодаря дяде проректору, и выдёргивающий абзацы из чужих диссертаций, чтобы, переставив в них слова местами, выдать их за свои труды (благо их всё равно никто не читает, ибо никому не интересны), будет весьма глуповатым человеком, по сравнению с тем же грузчиком, который поклонник Достоевского и Дугина.

Профессия лишь накладывает отпечаток на человека, а не формирует его полностью, поэтому все люди, причём одной и той же профессии — разные, и кочегар кочегару рознь, в том числе и интеллектуально.

Но этот, накладываемый ею (профессией, а точнее ежедневной деятельностью) отпечаток, весьма и весьма значителен. Ведь, я думаю, вы не будете спорить, что лесорубы и конструкторы самолётов находятся в разных интеллектуальных категориях, при всём моём уважении к занимающимся опасной и тяжёлой работой лесорубам.

Знаю об их работе не понаслышке, поскольку на лесоповале я тоже поработал, когда подростком помогал отцу строить дом, что укрепило моё уважение к вальщикам леса, которое я, впрочем, испытываю к людям любой профессии, хорошо выполняющим свою работу.

Так вот, насколько умны певцы, актёры и им подобные, вы, я думаю, уже поняли. Поскольку интеллектом они в своей работе не пользуются, то и мыслительные способности среднего представителя этих профессий равны таковым способностям среднего дворника или сантехника.

Хочу опять же пояснить — я лично против певцов, режиссёров, актёров и иже с ними ничего не имею, так же как против дворников и сантехников. В данном случае, я просто занимаюсь объективным анализом уровня их интеллекта.
Теперь о моральной стороне понятия интеллигентности.

Поскольку в последние десятилетия словосочетания «творческая интеллигенция», да и вообще слово «интеллигенция» использовалось для обозначения социальных групп, никакого отношения не имеющих к истинной интеллигенции, ни к творческой, ни к «нетворческой», то мы стали забывать, что же значит интеллигентный человек.

А тут очень важный момент: есть определённая разница между интеллигенцией и интеллигентными людьми. Интеллигентный человек занимается работой, которая не только требует применения интеллекта, но ещё и в обязательном порядке приносит пользу людям, несёт в мир добро.

Такова профессия, скажем, врача или учителя, или учёного, разрабатывающего новые способы лечения. И вот это добро, которое несут люди таких благородных профессий, накладывает на их носителей свой моральный отпечаток.

Эти люди, в силу ощущения своей сопричастности к по-настоящему хорошим делам, совершаемым при этом ежедневно, как правило приветливы, доброжелательны, вежливы, отзывчивы, относятся, в основной массе своей, к людям с теплом, состраданием и даже любовью.

Безусловно, все люди опять же разные, и вежливость все понимают по-разному, и темперамент у всех тоже различный. И наша горбачёвско-ельцинская инфернальная действительность тоже наложила свой отпечаток на всех наших людей, в том числе и на медиков с педагогами.

Между врачом, скажем, позднего брежневского периода (я этот период просто хорошо помню) и современным врачом — разница, с моральной точки зрения, всё-таки существенная. Но, тем не менее, общая тенденция именно такова, что моральные качества этих людей выше, чем в среднем по стране.

Ну и, конечно, я в данном случае говорю о настоящих, благородных Врачах и Учителях, а не о докторах типа Менгеле и не об инструкторах террористов-смертников (они же тоже, как бы, обучают. Тьфу-тьфу-тьфу на них).

Так вот, люди и интеллектуальной, и благородной профессии, это — интеллигентные люди. И благодаря вышеназванным качествам этих людей, вообще всех людей вежливых, приветливых, и т.п., называют интеллигентными, правда, это уже в другом, в переносном смысле.
Так вот, кто такие люди из сферы развлечений, с моральной точки зрения?

Опять же, как и люди других профессий, они все разные. Но каков отпечаток таких профессий (с точки зрения морали), накладываемый на их представителей? В какой среде проходит, например, жизнь актёра, артиста?

В среде таких же актёров, артистов, причём между ними всеми постоянно идёт жестокая и бескомпромиссная борьба за роли в спектаклях, в фильмах. Причём конкуренция там огромная, и в этой конкурентной борьбе используются любые средства, вплоть до обливания соперников серной кислотой, чему мы не так давно были свидетелями.

Спросите какого-нибудь знакомого вам человека, близкого к театральным кругам, он скажет вам, что любой театр — настоящий гадюшник, змеиный клубок. И это не потому, что в актёры идут одни негодяи, нет, ни в коем случае. Туда идут люди, в плане порядочности, всякие (так же как и на любую другую специальность).

Единственное, что их объединяет, так это то, что, как правило, это люди с высоким самомнением, но это естественно, другим людям там и делать-то нечего, поскольку идут туда соискатели славы и популярности.

А когда они уже попадают в эту среду, тогда сам образ жизни этих людей, в соответствии с которым успех (или прозябание в безвестности) зависит по большей части не от таланта самого человека, а от малейшей прихоти других людей — вроде продюсеров, режиссёров, спонсоров и т.п., так вот, такой образ жизни лепит из артистов и актёров прожжённых интриганов, готовых распихивать локтями, а то и рвать на куски своих коллег.

И в то же время, готовых в мгновение ока припасть к сапогу того, от кого зависит распределение ролей, выделение бюджета и т.п., готовых идти ради софитов и кинокамер на любую подлость, и я уж и не говорю про, ставшую притчей во языцах, готовность актрис, актёров, певиц, певцов и проч. спать с кем угодно, лишь бы пробиться наверх, к славе и богатству.

Такая тяжёлая, я бы сказал, чудовищно тяжёлая жизнь, зачастую толкает людей этих профессий в забытьё сексоголизма, алкоголизма и всех видов наркомании. Конечно, не все певцы или актёры такие, но, к сожалению, очень и очень многие. Это цена, которую люди платят за свою мечту, такую вот обманчивую и жестокую.

Ну, Бог с ней, с их мечтой, вернёмся к нашим баранам. Что же, в конце концов, мы имеем в сухом остатке?

Имеем вывод, что люди из сферы развлечений, так называемая богема или люди искусства, кого вследствие подмены понятий, называют «творческой интеллигенцией», и которые не имеют никакого отношения к интеллигенции, в основной массе своей люди весьма недалёкие, даже глуповатые, бессовестные, зачастую просто подлые, с больным самолюбием, считающие себя непризнанными гениями, непризнанными из-за интриг коллег или недоброжелателей, из-за тупых зрителей, да и в целом, ненавидящих, в общем-то, людей; но в то же время умеющие выглядеть очень эффектно, очень привлекательно, умеющие изображать, в том числе, и солидных, благородных, высокообразованных, очень интеллигентных, добрых и приветливых людей, то есть людей, наполненных всеми видами добродетелей.

В силу их недалёкости, им, сыграв на их больном самолюбии, легко можно внушить любые мысли, нужно лишь «дать конфетку в яркой обёртке» и «погладить по шёрстке».

В силу их неприязни ко всему и всем, им легко внушить, что все окружающие и всё окружающее их недостойны и недостойно, кругом глупцы, плебеи, хамы и вообще, быдло, не стоящее их ногтя на мизинце левой ноги, что «эта страна» глупцов и т.д. также недостойна их, что всё здесь плохо.

А вот там, где-то, в прекрасном королевстве, поголовно живут «тонко чувствующие и прекраснодушные эльфы». И лишь жестокая судьба забросила их, тоже «тонко чувствующих и прекраснодушных» в «эту убогую страну», и на них, считающих себя гениями, лежит святой долг снисходить до плебса, воспитывать и поучать этих «совков» и «ватников», дабы хоть как-то сгладить сиволапость и недалёкость последних.

Ну, это сказка для совсем глупых представителей богемы.

Те, что похитрее, легко, в силу отсутствия каких-либо моральных устоев, продаются любой инфернальной силе за деньги, власть, поддержку, эфир на центральных каналах и другие блага, уж не знаю, что там для них ещё имеет значение.

Вообще, если взглянуть на историю вопроса, люди этих профессий — скоморохи, лицедеи, куртизанки и т.п., всегда в обществе были отверженными, в том числе в какой-то период даже отлучёнными от церкви, когда и хоронить их на кладбищах-то запрещалось — хоронили за оградой, фактически, как нелюдей. Ну да ладно, что было — то прошло, сейчас, как бы, другое время.

И вот сейчас, в связи, с одной стороны, с развитием телевидения, которое дало современным скоморохам огромное влияние на общественное мнение, с другой стороны, с важной их ролью в деле разложении морали и духовности общества, что даёт им огромную поддержку всей могучей современной системы оболванивания и обездуховливания нашего народа, эти люди оказались на верху пирамиды, нашими, так скажем, духовными (точнее, антидуховными), как бы, лидерами, учителями, формирующими наше мнение, причём мнение очень негативное о нас самих и о нашей Родине.

Слава Богу, в последнее время, у многих людей пелена спадает с глаз, на них уже не действуют заклинания пустозвонов, и мнение, которое они (пустозвоны) смогли у многих из нас сформировать, меняется на противоположное.

Так каков же итог нашего небольшого исследования-рассуждения? И что же в связи со всем вышеизложенным нам надо делать?

Прежде всего, надо понимать (и разъяснять другим людям) сущность всех этих Кикабидз, Макаревичей, Шевчуков и других (имя им — легион, перечислять всех поимённо не буду), что это никакие не великие люди, никакая не интеллигенция, а просто самые настоящие отбросы общества, как пена в грязной воде, поднявшиеся на поверхность, и красивыми (хотя не такими уж и красивыми) трелями, которыми они нас десятилетиями зомбируют через средства массовой информации (а точнее дезинформации), сумевшие внушить нам мысль о своём, безусловно мифическом, величии.

Отбросами общества они являются в силу своих моральных качеств и отсутствия интеллекта.


Но все рассуждениями мои, приведённые выше, ни в коем случае не означают, что нужно вообще уничтожить профессии певцов, актёров и т.п. (раз уж эти специальности делают их представителей такими, вроде как может показаться, убогими). Ни в коем случае.

Выступления людей сферы развлечений (из-за мощи ТВ) — это мощное информационное оружие. И как любое другое оружие, их надо брать под контроль и использовать против врагов. Только ни в коем случае нельзя разрешать им нести отсебятину, нести то, что придёт им в голову (в голову им ничего хорошего прийти не может, в силу внушаемости и отсутствия разума).

Ведь оружие не должно валяться, где попало, да и вообще оставлять его нельзя без присмотра — преступно, за ним нужен глаз да глаз.

А ненавидеть этих людей тоже нет смысла, скорее уж стоит их пожалеть, ведь это как капризные, невоспитанные, избалованные и испорченные дурным влиянием дети, только этим детям скорее всего уже никогда не суждено стать взрослыми.

Да и потом, развлекаться же людям нужно, и врачам, и учителям, и рабочим, и крестьянам, и людям всех остальных нужных и полезных профессий.

Вот и пусть певцы и актёры развлекают людей, только репертуар их нужно жёстко контролировать и не ждать от них разумного, доброго, вечного, а, как бывает нужно в отношении очень невоспитанных детей, осуществлять неусыпный контроль, проявлять строгость, и даже суровость, и, конечно же, заниматься их воспитанием.

А главное, нужно понимать, кто они такие есть, и не придавать никакого значения словам, что вылетают из их уст, ибо сами они не ведают, что говорят. А будущих людей искусства, так же как детей, нужно обязательно воспитывать, ни в коем случае не оставлять без пригляда, не пускать их становление на самотёк. А то такого эти дети натворят… Ооо…

Если кто помнит — в разрушении СССР огромную роль сыграло то, что советским людям смогли внушить негативное отношение к строю, стране и к самим себе. И мы не встали на защиту, в том числе и самих себя.

А в формирование этого отношения (именно с эмоциональной его стороны) большой вклад был внесён некоторыми тогдашними эстрадными деятелями, всякими сатириками-юмористами и прочей шатией-братией.

Так что наша сегодняшняя задача в отношении современных скоморохов — не дать им сегодня повторить ту подлость (удар нам в спину информационным оружием).

23.03.2014

Александр Писарев



***


Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4441132.html

Метки: дети, информационная, Культура, ложь, общество, советский

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