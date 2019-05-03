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Ахтунг, Покрышкин! Сильные духом. Выпуск 9

14:44. 3 мая 2019 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:

Передача о сражениях и подвигах советских лётчиков во время Великой Отечественной войны. Посвящается 9 мая.

Александр Иванович Покрышкин – ставший легендой и трижды Героем Советского Союза, первое боевое крещение получил 22 июня 41-го, при разведке переправ через реку Прут. Встретив нескольких Ме-109, Покрышкин зажег одного из них, но завороженный видом поверженного врага, сам попал под удар немца.
К счастью будущему асу удалось посадить поврежденную машину на свой аэродром. Однако это была не первая плата за науку побеждать. Через десять дней МиГ Покрышкина был подбит огнем зенитной артиллерии, а потом – истребителями врага и ему пришлось пешком выходить из окружения. Впрочем, скоро «ученик» с лихвой рассчитался со своими «учителями». За 1418 дней Великой Отечественной войны он совершил 650 боевых вылетов, провел 156 воздушных боев, сбил 59 вражеских самолетов лично и 6 – в группе.

Автор выпуска: Дмитрий Назаренко
Текст читает: Сергей Горин
Звуковое оформление: Артём Карев
Видео-оформление: В. Василичъ

Программа подготовлена при содействии “Народного Славянского радио”.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rG2GTByQL1Y

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