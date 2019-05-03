Главная » Наука

Астрономы обнаружили кольцо, диаметров в пять миллиардов световых лет

08:41. 3 мая 2019 Просмотров - 208 Нет комментариев Опубликовал:

02s

Астрономы нашли структуру во Вселенной, настолько огромную, что нынешняя космологическая теория не может объяснить ее существование

Команды американских и венгерских астрофизиков недавно обнаружил кольцо девяти гамма-всплесков, в девяти отдаленных галактиках, в 5 миллиардов световых лет в поперечнике. Для сравнения, наша галактика имеет всего сто тысяч световых лет в поперечнике.

Гамма-всплески являются самыми яркими объектами во Вселенной, выпуская столько же энергии, в течение нескольких секунд, сколько Солнце делает за 10 миллиардов лет жизни. Последние данные от спутников, показывают, что энергия гамма-всплеска происходит от распада вещества в черной дыре.

Их огромное светимость помогает астрономам, чтобы наметить расположение далеких галактик, то команда эксплуатируемых найти структуру. По словам профессора Лайоша Балаш из обсерватории Конколи, есть только 1 из 20000 вероятность того, гамма-всплески в этом явлении распределены случайно. Современные модели предполагают, что астрофизический верхний предел размера для космических структур должен быть не более 1,2 миллиардов световых лет. Но недавно обнаруженное « кольцо» почти в пять раз больше.

e989bcc6bbcfde4b01ed6348d9f785bd

Структура также не следует космологическому принципу, который гласит, что Вселенная должна выглядеть однородной, когда наблюдается в больших масштабах. Балаш сказал: «Если мы правы, эта структура противоречит текущий модели Вселенной. Это был огромный сюрприз для нас, найти что-то большое, и мы до сих пор не совсем понимаем, как оно существует вообще». Они предполагают, астрономам, возможно, потребуется кардинально пересмотреть свои теории эволюции Вселенной.

Источник: http://nauka24news.ru/?p=8035

Метки: #ЗАГАДКИКОСМОСА

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Самые большие объекты во Вселенной
...частью одной группы. Гигантское гамма-кольцо.Растянувшееся на 5 миллиардов световых...образовали на небосводе кольцо, в 70 раз превышающий диаметр полной Луны. Учитывая...после новостей о том, что астрономы обнаружили огромную структуру на космическом небосклоне...
Живой Космос
.... Наблюдая ночь за ночью, первые астрономы обнаружили планеты, что означает “бродячие”, и... несколько земных лет он достиг кольца материала, который опоясывает звезду на... сверхновой второго типа. Пульсар имеет диаметр примерно 20 км (уместился бы...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... античной» мании величия. Вспомните, когда обнаружилось подлинное письмо Ивана Грозного Европейскому... – от фр. calibre — диаметр, то есть «кал» — это кольцо, коло, кула и... навигационный прибор) увековечен на небе астрономом Яном Гевелием в виде одноимённого...
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
... античной» мании величия. Вспомните, когда обнаружилось подлинное письмо Ивана Грозного Европейскому... – от фр. calibre — диаметр, то есть «кал» — это кольцо, коло, кула и... навигационный прибор) увековечен на небе астрономом Яном Гевелием в виде одноимённого...
Обломок НЛО. Вольфрам из Космоса
...) медленно таяли странные полупрозрачные цветные кольца разного диаметра. Они почему-то напомнили... от истории и биологии до астрономии и социологии. При этом я... сумерек, но ничего больше не обнаружили, кроме слабой биолокационной аномалии на...
Хатыбов А.М. - Луна и НЛО
...звезда больше всех интересует астрономов (см. Н.... наблюдается гало - кольца вокруг Луны (всегда...диаметр Земли примерно равен диаметру Луны), 3 = первая четверть (диаметр Земли больше действительного диаметра...Солнечной системе будет обнаружена и уничтожена ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)