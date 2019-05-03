Астрономы обнаружили кольцо, диаметров в пять миллиардов световых лет

Астрономы нашли структуру во Вселенной, настолько огромную, что нынешняя космологическая теория не может объяснить ее существование

Команды американских и венгерских астрофизиков недавно обнаружил кольцо девяти гамма-всплесков, в девяти отдаленных галактиках, в 5 миллиардов световых лет в поперечнике. Для сравнения, наша галактика имеет всего сто тысяч световых лет в поперечнике.

Гамма-всплески являются самыми яркими объектами во Вселенной, выпуская столько же энергии, в течение нескольких секунд, сколько Солнце делает за 10 миллиардов лет жизни. Последние данные от спутников, показывают, что энергия гамма-всплеска происходит от распада вещества в черной дыре.

Их огромное светимость помогает астрономам, чтобы наметить расположение далеких галактик, то команда эксплуатируемых найти структуру. По словам профессора Лайоша Балаш из обсерватории Конколи, есть только 1 из 20000 вероятность того, гамма-всплески в этом явлении распределены случайно. Современные модели предполагают, что астрофизический верхний предел размера для космических структур должен быть не более 1,2 миллиардов световых лет. Но недавно обнаруженное « кольцо» почти в пять раз больше.

Структура также не следует космологическому принципу, который гласит, что Вселенная должна выглядеть однородной, когда наблюдается в больших масштабах. Балаш сказал: «Если мы правы, эта структура противоречит текущий модели Вселенной. Это был огромный сюрприз для нас, найти что-то большое, и мы до сих пор не совсем понимаем, как оно существует вообще». Они предполагают, астрономам, возможно, потребуется кардинально пересмотреть свои теории эволюции Вселенной.

Источник: http://nauka24news.ru/?p=8035