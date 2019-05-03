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Аппарат НАСА обнаружил водородную стену на краю Солнечной системы

08:58. 3 мая 2019 Просмотров - 295 2 коммент. Опубликовал:

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Новые доказательства таинственной «стены», которая окружает нашу Солнечную систему, обнаружена аппаратом НАСА.

Эта таинственная стена отмечает границу между солнечной системой и межзвездным пространством и служит маркером для влияния Солнца. Согласно последним данным, барьер  представляет собой огромное количество атомов водорода, оказавшихся в солнечном ветре нашей звезды. Они создают волны ультрафиолетового света, которые были обнаружены датчиками межпланетного космического зонда New Horizons.

Астрофизики впервые обнаружили это явление около 30 лет назад с помощью зондов Voyager. Однако доказательств, подтверждающих теорию гелиосферы, почти не было. Новые горизонты — первый космический корабль с возможностью проверки наблюдений Вояджера. Согласно заявлению в Geophysical Research Letters, «долгосрочные наблюдения, сделанные с помощью инструмента Алиса на космическом корабле New Horizons, подтверждают измерения, выполненные 30 тридцатью годами раньше космическим кораблем Вояджер».

По словам ученых, оба набора данных лучше всего могут объяснить, как наблюдаемый ультрафиолетовый свет является не только результатом рассеяния солнечного света атомами водорода в солнечной системе, но и существенным вкладом от отдаленного источника. «Этот отдаленный источник может быть сигналом от стены водорода, образованной вблизи того места, где межзвездный ветер встречается с солнечным ветром.

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Как ожидается, «Новые Горизонты» пройдут мимо Ultima Thule — самого отдаленного объекта в Солнечной системе, в самом начале 2019 года. Voyager 1 сейчас находится на расстоянии 13 миллиардов миль от Земли. Недавно зонд отправил в НАСА данные о том, что космические лучи в четыре раза более многочисленны в межзвездном пространстве, чем в непосредственной близости от Земли. Это говорит о том, что гелиосфера может действовать как радиационный щит.

Источник: http://nauka24news.ru/?p=13430

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