1945. «Мы, нижеподписавшиеся…»

Представители командования Германии подходят к столу для подписания капитуляции в Реймсе. На фото слева направо: адъютант А. Йодля майор Вильгельм Оксениус, генерал-полковник Альфред Йодль и гросс-адмирал Ганс Георг фон ФридебургПодписание капитуляции Германии в Реймсе 7 мая. На фото спиной справа налево: адъютант А. Йодля майор Вильгельм Оксениус, генерал-полковник Альфред Йодль и гросс-адмирал Ганс Георг фон Фридебург, лицом слева направо: начальник штаба сил союзников в Европе британский генерал-лейтенант сэр Фредерик Морган , французский генерал Франсуа Севе, начальник штаба британского флота адмирал сэр Харольд Бьюрро, радиокомментатор Гарри Бутчер американский генерал-лейтенант Беделл Смит, адъютант И.А. Суслопарова старший лейтенант Иван Черняев, Начальник военной миссии СССР во Франции генерал-майор Иван Алексеевич Суслопаров, американский генерал Карл Спаатц, кинооператор Хенри Булл, полковник Иван Зенкович.Начальник Штаба оперативного руководства Верховного командования Вермахта, генерал-полковник Альфред Йодль и главнокомандующий германским ВМС генерал-адмирал Ганс-Георг Фрайдебург подписывают акт о капитуляции Германии в штаб-квартире союзников в РеймсеНачальник Штаба оперативного руководства Верховного командования Вермахта, генерал-полковник Альфред Йодль и главнокомандующий германским ВМС генерал-адмирал Ганс-Георг Фрайдебург подписывают акт о капитуляции Германии в штаб-квартире союзников в РеймсеГенерал-полковник Альфред Йодль (в центре) подписывает капитуляцию Германии в штаб-квартире союзных войск в Реймсе в 02.41 местного времени 7 мая.Генерал-полковник Альфред Йодль (в центре) подписывает капитуляцию Германии в штаб-квартире союзных войск в Реймсе в 02.41 местного времени 7 мая.Начальник штаба союзников в Европе американский генерал-лейтенант Беделл Смит подписывает акт капитуляции Германии в Реймсе 7 мая 1945 года. На фото слева — начальник штаба британского флота адмирал сэр Харольд Бьюрро, справа — начальник военной миссии СССР во Франции генерал-майор Иван Алексеевич СуслопаровНачальник военной миссии СССР во Франции генерал-майор Иван Алексеевич Суслопаров подписывает акт капитуляции Германии в Реймсе 7 мая. На фото крайний справа — американский генерал Карл Спаатц . Слева от И.А. Суслопарова — его адъютант старший лейтенант Иван ЧерняевНачальник военной миссии СССР во Франции генерал-майор Иван Алексеевич Суслопаров пожимает руку командующему силами союзников в Европе американскому генералу Дуайту Эйзенхауэру на подписании акта о капитуляции Германии в Реймсе 7 маяПредставители командования союзников после подписания капитуляции Германии в Реймсе. На фото слева направо: Начальник военной миссии СССР во Франции генерал-майор Иван Алексеевич Суслопаро , начальник штаба сил союзников в Европе британский генерал-лейтенант сэр Фредерик Морган Morgan, американский генерал-лейтенант Беделл Смит , американский радиокомментатор Гарри Бутчер, американский генерал Дуайт Эйзенхауэр, британский маршал авиации Артур Теддер и начальник штаба британского флота адмирал сэр Харольд БьюрроАмериканский генерал Дуайт Эйзенхауэр и британский маршал авиации Артур Теддер на пресс-конференции после подписания капитуляции Германии в РеймсеСоветская делегация перед подписанием Акта о безоговорочной капитуляции всех вооружённых сил Германии. Берлин. 08.05.1945 г. Стоит справа — представитель Верховного Главнокомандования Красной Армии командующий 1-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, стоит в центре с поднятой рукой — заместитель командующего 1-м Белорусским фронтом генерал армии В.Д. СоколовскийГенерал-фельдмаршал начальник Верховного командования Вермахта Вильгельм Кейтель, прибывший самолетом в аэропорт Темпельхоф, садится в автомобиль, отправляясь на подписание Акта о безоговорочной капитуляции ГерманииНачальник Генштаба люфтваффе генерал-полковник Ганс Юрген Штумпф с генерал-фельдмаршалом начальником Верховного командования Вермахта Вильгельмом Кейтелем и главнокомандующим германским ВМС генерал-адмирал Гансом-Георгом Фрайдебургом направляются на церемонию подписания Акта о безоговорочной капитуляцииЗаместитель Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков рассматривает условия безоговорочной капитуляции, согласованные в Реймсе в штабе советских войск в берлинском пригороде Карлсхорсте. Возле него заместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Артур ТеддерНачальник Генштаба люфтваффее генерал-полковник Ганс Юрген Штумпф (слева) с начальником Верховного командования Вермахта генерал-фельдмаршалом Вильгельмом Кейтелем прибывают в штаб советских войск в берлинском пригороде КарлсхорстеГлавнокомандующий германским ВМС генерал-адмирал Ганс-Георг Фрайдебург, начальник Генштаба люфтваффе генерал-полковник Ганс Юрген Штумпф с генерал-фельдмаршалом начальником Верховного командования Вермахта Вильгельмом Кейтелем прибывают в штаб советских войск в берлинском пригороде КарлсхорстеСопровождающие Вильгельма Кейтеля и Ганса-Георга Фрайдебурга офицеры позируют перед подписанием Акта капитуляции ГерманииСопровождающие Вильгельма Кейтеля и Ганса-Георга Фрайдебурга офицеры позируют перед подписанием Акта капитуляции ГерманииГенерал Жан Жозеф Мари Габриэль де Латр де Тассиньи (справа), командующий Первой французской армией, подписывает (в качестве свидетеля) Акт капитуляции ГерманииНачальнику Верховного командования Вермахта генерал-фельдмаршалу Вильгельму Кейтелю, подписывающему Акт о безоговорочной капитуляции Германии с немецкой стороны, подают текст АктаНачальнику Верховного командования Вермахта генерал-фельдмаршалу Вильгельму Кейтелю, подписывающему Акт о безоговорочной капитуляции Германии с немецкой стороны, подают текст АктаНачальник Верховного командования Вермахта генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписывает Акт капитуляции ГерманииНачальник Верховного командования Вермахта генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель подписывает Акт капитуляции ГерманииНачальник Генштаба люфтваффе генерал-полковник Ганс Юрген Штумпф подписывает Акт капитуляции ГерманииЗаместитель Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков подписывает Акт капитуляции Германии от имени советского командованияЗаместитель Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков подписывает Акт капитуляции Германии от имени советского командованияЗаместитель Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков подписывает Акт капитуляции Германии от имени советского командованияЗаместитель Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков подписывает Акт капитуляции Германии от имени советского командованияЗаместитель Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков после подписания Акта капитуляции ГерманииЗаместитель главнокомандующего союзными экспедиционными силами маршал Артур Теддер, заместитель Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков и американский начальник ВВС страны, генерал Карл Спаатс во время ужина в штабе советских войск

Источник: https://humus.livejournal.com/6601918.html