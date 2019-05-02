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Зачем Украине АЭС?

10:54. 2 мая 2019 Просмотров - 183 Нет комментариев Опубликовал:
Вчерашняя авария на Ровенской АЭС возвращает нас к дискуссии о том, должна ли Россия интересоваться делами соседей. К сожалению, должна — техногенные аварии в нэньке могут коснуться и нас. Что показал трагический опыт Чернобыля, радиационное облако которого накрыло и Россию, и Белоруссию, пишет pavel_shipilin.



На этот раз авария случилась не самая страшная — сгорел трансформатор. Однако один из энергоблоков автоматически отключился. От нас эта АЭС довольно далеко, но в Белоруссии и Польше, полагаю, напряглись.

Остальные три АЭС к нам ближе. И тут уже напрягаемся мы.

На днях депутат Верховной рады Сергей Шахов в эфире телеканала NewsOne предупредил, что на ряде предприятий Украины существует реальная угроза экологической катастрофы. Например, на Запорожской АЭС масштаб трагедии может быть сопоставим с Чернобыльской. К нему часто обращаются сотрудники АЭС и сообщают о различных опасных ситуациях. «Таким образом, они становятся мини-Чернобылем, бомбой замедленного действия. Экологическая катастрофа на каждом шагу на Украине», — сказал Сергей Шахов.

Согласитесь, есть от чего напрячься.


Еще два года назад украинский министр экологии Остап Семерак рассказал в своем Фейсбуке, что страна приступила к сооружению Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), куда, кроме прочего, будут возвращаться отходы, хранящиеся сейчас в России. Сейчас этот объект, который возводится в чернобыльской зоне, готов на три четверти.

Недавно пресс-служба «Энергоатома» попыталась всех успокоить, разместив отчет о визите на стройплощадку премьер-министра Владимира Гройсмана, имеющего богатый опыт организации торговых точек и отхожих мест на Винницком рынке. Глава правительства проинспектировал ход строительства.



Его уникальные знания в области утилизации подгнивших коровьих туш и помидоров, как ни странно, оказались востребованными на ЦХОЯТ. Во всяком случае, строители слушали Владимира Гройсмана с неослабевающим вниманием, стараясь запомнить каждое мудрое слово любимого учителя.



Но меня, признаться, этот смотр не успокоил. Я пытался разглядеть среди сооружений, расположенных на фоне главы кабинета министров, сходство с известными мне рынками, но так и не обнаружил. И поэтому засомневался в пользе советов, которые Владимир Гройсман давал строителям.

Бочки с контейнерами будут храниться практически под открытым небом. Ни у нас, ни в Великобритании или Франции так не принято — технологии ведущих стран мира подразумевают переработку ядерных отходов, что превращает их в почти безвредные. США хранят отходы от АЭС в непереработанном виде. Но именно американской фирме — производителю контейнеров Украина доверила проектирование ЦХОЯТ.

Чернобыль, как показывает опыт, к нам близко. И мне, честно говоря, становится не по себе, когда я узнаю, что нэнька будет сама заниматься хранением отходов ядерного топлива. Рано им. Загадят ведь все вокруг. А нам тут жить, между прочим.

Мне вообще кажется, что Украина должна брать пример с литовцев, которые решили проблему радикально: закрыли свою АЭС, чуть ли не единственный источник экспорта. Теперь на месте Игналинской АЭС клумбы и сады, как и мечтали борцы за независимость. Зато мы спокойны — нашу Калининградскую область никогда не накроет радиоактивное облако, залетевшее от соседей.

Вот и Украине надо постепенно закрывать свои атомные электростанции, наращивая темпы десоветизации. Все равно в стране, где один за другим останавливаются заводы, энергопотребление ежегодно падает. Оно просто лишнее. А электричество, добываемое из розеток, никуда не денется.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8743051.html

Метки: аэс, безопасность., Украина

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