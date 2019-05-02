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Венесуэла отражает удар

18:00. 2 мая 2019 Просмотров - 180 Один комментарий Опубликовал:


Большой обзор ситуации в Венесуэле от Харламенко.
Рассматривается как ситуация внутри Венесуэлы, так и международная обстановка вокруг нее.





Переворот 30 апреля полностью провалился.
Часть участников прячется в иностранных посольствах.
Митинги 1 мая были с перевесом у чавистов.
США продолжают обвинять Россию и Кубу в том, что те не дают сменить режим в Каракасе и грозят иностранной интервенцией, хотя как пишут американские СМИ, в Белом Доме не единой точки зрения на счет способа свержения Мадуро.
Гуайдо после провала 30 апреля объявил об очередной "окончательной мобилизации", теперь уже через забастовку гос.служащих. Есть мнение, что будет как с "маршем миллионов" и пачкой неудачных военных переворотов.









Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4960074.html

Метки: венесуэла, Видео, гуайдо, империализм, мадуро, США, цру, чависты, южная америка

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