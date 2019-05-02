Венесуэла отражает удар

Большой обзор ситуации в Венесуэле от Харламенко.Рассматривается как ситуация внутри Венесуэлы, так и международная обстановка вокруг нее.Переворот 30 апреля полностью провалился.Часть участников прячется в иностранных посольствах.Митинги 1 мая были с перевесом у чавистов.США продолжают обвинять Россию и Кубу в том, что те не дают сменить режим в Каракасе и грозят иностранной интервенцией, хотя как пишут американские СМИ, в Белом Доме не единой точки зрения на счет способа свержения Мадуро.Гуайдо после провала 30 апреля объявил об очередной "окончательной мобилизации", теперь уже через забастовку гос.служащих. Есть мнение, что будет как с "маршем миллионов" и пачкой неудачных военных переворотов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4960074.html