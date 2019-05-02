США: Террористы два месяца назад изготовили первую атомную бомбу

Американские спецслужбы ждут применения оружия Судного дня «против неверных»

Рупор Пентагона — издание Military.com, опубликовало новость, на которую следует обратить особое внимание. По информации Мэтью Кокса, автора статьи, Командование специальных операций ССО США (Special Operations Command или SOCOM) начинает усиленно готовиться к террористическим актам с применением атомной бомбы.

Причем, такие операции становятся приоритетными, что свидетельствует о том, что США, обладая самой мощной разведкой, с большой долей вероятности, считают эту угрозу очень серьезной. В пользу такой версии также говорит факт, что Стратегическое командование США наделила SOCOM неограниченными полномочиями, в том числе и противоправными.

Майк Лампкин, бывший помощник министра обороны по специальным операциям, который, кстати, возглавил контрпропаганду ИГИЛ*, считает, что сегодня ядерный терроризм вышел на новый уровень, поэтому усилий одного SOCOM будет недостаточно, несмотря на то, что в ССО США «работают люди, которые решают любые проблемы».

Что интересно: если американские СМИ и заокеанские политики разных рангов кричат на всех углах, что Россия и Китай являются врагами № 1 и № 2, то профессионалы спецслужб США в качестве главной угрозы нынешнего и завтрашнего дня называют терроризм с применением в мегаполисах оружия массового уничтожения.В частности, полковник армии США Лонни Карлсон, директор программы по стратегии, планам и политике Департамента по борьбе с оружием массового уничтожения убежден, что в ИГИЛ затаились, чтобы отомстить и взять реванш. Главари этой организации, накопив огромный капитал от продажи нефти, разрабатывают планы «возмездия». По его словам, «это реальные вещи, по определению настоящий ад … данные об этом приходят с Ближнего Востока, и это не то, о чем мы беспокоились два месяца назад».

Безусловно, к этой информации следует относиться двояко. Дело в том, что Military.com со ссылкой на источники в военной разведке, называет в качестве наиболее вероятной страны, где террористы изготавливают оружие массового уничтожения, Сирию, причем, ядерные и химические компоненты якобы уже закуплены в Северной Корее.

Речь, в том числе, идет и о химическом оружии. Якобы из КНДР, по оперативным данным, «пришло 40−50 компонентов двойного назначения». Камень брошен в правительства Асада, мол, «Глазной доктор смерть» (так называют президента САР на Западе) восстанавливает разрушенную инфраструктуру по производству отравляющих веществ.

В этом плане не совсем понятно: чем займется SOCOM, получив неограниченные полномочия? Ликвидацией главы Сирии или все-таки террористов ИГИЛ, жаждущих мести с помощью оружия массового уничтожения?В то же время бросается в глаза, что грандиозные планы ССО США по борьбе с мнимым и настоящим злом совпали с информацией о том, что SOCOM получил «значительный плюс» в бюджете на 2019 финансовый год, в основном за счет заграничных чрезвычайных операций. Похоже, политическое руководство Соединенных Штатов поставило перед своей самой опасной спецслужбой такие задачи, решение которых потребует фактически неограниченного финансирования. С другой стороны, было бы неправильно раскрашивать деятельность американских спецслужб, в том числе ССО США, только в черные или, напротив, белые цвета.

Понятно, что Америка в 2014 году объявила России самую настоящую холодную войну, пытаясь сохранить монополярный мир. Если называть вещи своими именами, национальные интересы наших стран не просто не совпадают, а диаметрально противоположны. Но это не значит, что любую информацию из-за океана следует воспринимать с недоверием или даже с отрицанием.

Когда эксперты и руководители ССО США обвиняют Асада в попытке воссоздать производство химоружия — это одно, но когда эти же люди привлекают Национальную гвардию уже внутри Америки на борьбу с ячейками ИГИЛ, готовых применить атомную бомбу — это другое. В первом случае — ССО США решает геополитические задачи американского истеблишмента по ликвидации Сирии, как государства по образцу Ливии. Во втором — SOCOM борется с террористами, которые не в меньшей, а может быть, даже в большей степени угрожают России. Как-никак, а Москва, вступив за сохранение правопорядка в Сирии, тоже стала главной целью ИГИЛ.Между тем, информация о возможном применении террористами атомной бомбы периодически возникала и раньше. В частности, газета The Conversation в 2016 году сообщила, что члены ячейки ИГИЛ осуществляли наблюдение за бельгийским ядерным исследовательским центром, что породило панические публикации в СМИ и даже стало предметом разбирательства на правительственных уровнях.

Тогда власти ЕС постарались успокоить европейские народы, заявив, что максимум, на что способны террористы — так называемая грязная атомная бомба, которая, однако, не является ядерным оружием массового уничтожения в общеизвестном понимании. Выступали даже эксперты, которые утверждали, что джихадисты еще не скоро (если вообще смогут когда-либо) будут обладать необходимыми технологиями для создания хотя бы аналога «Малыша», сброшенного на Хиросиму.

Даже если представить, что ячейки ИГИЛ все-таки добыли расщепляющие вещества в необходимых количествах (сегодня для этого нужно всего несколько килограммов), писала The Conversation, то изготовить устройство, которое могло бы вызвать ядерный взрыв, в кустарных лабораториях практически невозможно.

Но в этой связи можно вспомнить события 1995 года. Тогда банда Басаева доставила в Москву контейнер с источником излучения малой активности и, закопав его в Измайловском парке, стала шантажировать власти атомным взрывом. Террористы ставили цель посеять панику среди жителей столицы, пообещав «превратить Белокаменную в вечную пустыню».

Этот эпизод следует рассматривать как террористическую рекламу, в то же время впервые была заявлено о планах по созданию грязной бомбы силами небольших групп людей. Идея состояла в том, чтобы тротилом взорвать радиоактивные вещества, заразив значительные территории мегаполиса и тем самым вызвать лучевую болезнь у большого числа горожан, в данном случае москвичей.

Да, грязные бомбы не производят катастрофических взрывов, но они, тем не менее, несут опасность для людей. Как известно, радиоактивные материалы через ионизирующее излучение разрушают организм человека, провоцируют опасные мутации, которые чреваты онкологическими заболеваниями.В медицинской практике известны случаи, когда смерть наступала через несколько часов после контакта с источниками излучения. В 1987 году двое мужчин украли в заброшенном онкологическом диспансере в Гоянии, (Бразилия) устройство с цезием-137. Тогда скончались 4 человека, что спровоцировало жуткую панику и на многие годы подорвало туристический бизнес в этом городе.

В то же время, еще Бен Ладен, долгое время возглавляющий Аль-Каиду**, призывал к созданию полноценной атомной бомбы, в идеале — «чемоданного типа». Он называл её оружием Судного дня для неверных и верил, что однажды большие деньги и знания, обученных в лучших западных университетах террористов, воплотят его страшную мечту.

Неужели это время пришло? Теоретически — да. В условиях современных гибких производств, кстати, не таких уж дорогих, можно сделать любое устройство, были бы чертежи и материалы. То и другое без труда легко купить.

Похоже, мир, в самом деле, вступает в эпоху ядерного терроризма — настоящего ада.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.

** «Аль-Каида» решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года было признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

Источник: https://svpressa.ru/war21/article/230266/?cba=1