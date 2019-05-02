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Спецназ: как работают и из чего стреляют наши спецы

16:38. 2 мая 2019 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:

Альфа и Вымпел, Винторез и Вал – легенды!

Очередной выпуск программы “РАТОБОРЕЦ” посвящен обзору легендарного оружия спецназа: ВСС Винторез и автомату “9A-91″. Как попадают в «АЛЬФУ» и «ССО».

Достоверная история человечества и секретные документы из закрытых архивов КГБ СССР и иных стран:

Опрокинутый мир. Тайны прошлого – загадки грядущего. Что скрывают архивы Спецотдела НКВД, Аненербе и Верховного командования Вермахта, Ивашов Леонид Григорьевич

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День ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/spetsnaz-kak-rabotayut-i-iz-chego-strelyayut-nashi-spetsy

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