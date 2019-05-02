Спецназ: как работают и из чего стреляют наши спецы
Альфа и Вымпел, Винторез и Вал – легенды!
Очередной выпуск программы “РАТОБОРЕЦ” посвящен обзору легендарного оружия спецназа: ВСС Винторез и автомату “9A-91″. Как попадают в «АЛЬФУ» и «ССО».
Достоверная история человечества и секретные документы из закрытых архивов КГБ СССР и иных стран:
Опрокинутый мир. Тайны прошлого – загадки грядущего. Что скрывают архивы Спецотдела НКВД, Аненербе и Верховного командования Вермахта, Ивашов Леонид Григорьевич
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/spetsnaz-kak-rabotayut-i-iz-chego-strelyayut-nashi-spetsy