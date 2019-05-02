Серп и молот: рождение символа
09:16. 2 мая 2019 Просмотров - 143 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
С праздником, товарищи!
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/serp-i-molot-rozhdenie-simvola
Концептуал СМИ С праздником, товарищи!
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/serp-i-molot-rozhdenie-simvola
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Я ненавижу умы, всегда и всём недовольные и угрюмые, — они проходят мимо радостей жизни и цепляются лишь за несчастья, питаясь ими одними; они похожи на мух, которые не могут держаться на гладких и скользких телах и садятся отдыхать в местах шероховатых и испещренных неровностями, и еще похожи они на кровососные банки, отсасывающие и вбирающие в себя только дурную кровь.
Это они сделали, чтобы хорошо рифмовалось.
Серп – герб
Куй – х.й
Suum cuique. Все в меру развития. 203 рифмы к слову “куй” поисковик нашел. Главное, не псикуй! Хм, аналогичное слово “психовать”, редактор почему то запикивает.
В символе “КОСИ И ЗАБИВАЙ” явно не хватает ноугольника!
Очередная коммунячья пропаганда!
Очередное натягивание глаза на жoпy.
Что Вы имеете против товарища Сталина?
Товарищ ефрейтор!
Вы сами хоть поняли суть вашего вопроса?
Портрет товарища Сталина, над вашим спальным местом, не наделяет вас правом задавать глупые вопросы. Вам стоит поизучать те личности, которые работали над советской символикой.
- Учить историю ШАГОООМ МАРШ!!!