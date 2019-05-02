Преступники нацисткой Германии (2019) 10 серий

В дни, когда память о событиях Второй мировой войны постепенно стирается, историк Джеймс Эллис вновь говорит о злодеяниях Третьего рейха и о поворотных событиях истории, которые превратили обычных граждан Веймарской республики в убийц и военных преступников. Каким образом целое поколение образованных и свободных от национальных предрассудков граждан цивилизованной европейской страны скатились к варварству и фанатизму и стали виновниками гибели нескольких десятков миллионов человек? Джеймс Эллис попытается ответить на этот вопрос, посещая города, где выросли лидеры и поборники нацистского движения, а также места, где совершались их самые страшные злодеяния.