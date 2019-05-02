Преступники нацисткой Германии (2019) 10 серий
В дни, когда память о событиях Второй мировой войны постепенно стирается, историк Джеймс Эллис вновь говорит о злодеяниях Третьего рейха и о поворотных событиях истории, которые превратили обычных граждан Веймарской республики в убийц и военных преступников. Каким образом целое поколение образованных и свободных от национальных предрассудков граждан цивилизованной европейской страны скатились к варварству и фанатизму и стали виновниками гибели нескольких десятков миллионов человек? Джеймс Эллис попытается ответить на этот вопрос, посещая города, где выросли лидеры и поборники нацистского движения, а также места, где совершались их самые страшные злодеяния.
Фильм 1
2 серия. Йозеф Геббельс
3 серия. Герман Геринг
Фильм 4
Фильм 5
Фильм 6
Фильм 7
Фильм 8
Фильм 9
Фильм 10
Источник: http://2planeta.ru/news/prestupniki_nacistkoj_germanii_2019_10_serij/2019-05-02-75109