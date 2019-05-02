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Преступники нацисткой Германии (2019) 10 серий

20:19. 2 мая 2019 Просмотров - 74 Нет комментариев Опубликовал:

В дни, когда память о событиях Второй мировой войны постепенно стирается, историк Джеймс Эллис вновь говорит о злодеяниях Третьего рейха и о поворотных событиях истории, которые превратили обычных граждан Веймарской республики в убийц и военных преступников. Каким образом целое поколение образованных и свободных от национальных предрассудков граждан цивилизованной европейской страны скатились к варварству и фанатизму и стали виновниками гибели нескольких десятков миллионов человек? Джеймс Эллис попытается ответить на этот вопрос, посещая города, где выросли лидеры и поборники нацистского движения, а также места, где совершались их самые страшные злодеяния. 

Фильм 1

2 серия. Йозеф Геббельс

3 серия. Герман Геринг

Фильм 4

Фильм 5

Фильм 6

Фильм 7

Фильм 8

Фильм 9

Фильм 10

Источник: http://2planeta.ru/news/prestupniki_nacistkoj_germanii_2019_10_serij/2019-05-02-75109

Метки: фильмы и видео

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