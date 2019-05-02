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Последняя великая эпоха русского зодчества

14:59. 2 мая 2019 Просмотров - 185 Один комментарий Опубликовал:
Русская архитектура первого советского пятидесятилетия была неотъемлемой частью и одним из наиболее выдающихся периодов традиции русского зодчества, а прервана эта традиция была в 1955 году хрущёвским постановлением «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», пишет aquilaaquilonis.



































































































Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8744066.html

Метки: архитектура, история ссср

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