Последняя великая эпоха русского зодчества
14:59. 2 мая 2019 Просмотров - 185 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Русская архитектура первого советского пятидесятилетия была неотъемлемой частью и одним из наиболее выдающихся периодов традиции русского зодчества, а прервана эта традиция была в 1955 году хрущёвским постановлением «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», пишет aquilaaquilonis.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8744066.html
Сейчас всё зодчество переместилось в усадьбы депутатов, правителей и олигархов.