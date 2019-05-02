Одесса – русский город
23:26. 2 мая 2019 Просмотров - 169 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Видео с памятного мероприятия у Дома Профсоюзов.
А это "Марш украинского порядка".
"Порядок", который Украина заслужила.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4960984.html
Русский город, а живут там в основном евреи и армяне, как и в русском городе Москва.
“Огласите весь список пожалуйста!” Вопрос к ЯП.
Список палачей Одессы. Трибунал.
http://tribunal-today.ru/vazhnaya-informatsiya/spisok-palachey-odessy/