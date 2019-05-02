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Одесса – русский город

23:26. 2 мая 2019 Просмотров - 169 2 коммент. Опубликовал:


Видео с памятного мероприятия у Дома Профсоюзов.



А это "Марш украинского порядка".



"Порядок", который Украина заслужила.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4960984.html

Метки: 2 мая, 2014, Видео, война на украине, гражданская война, одесса, одесская хатынь, Украина

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