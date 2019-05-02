Одесса – русский город

Боль и страдание преходящи: выносите двойственность спокойно, в то же время пытаясь освободиться от её хватки. Воображение – это дверь, через которую входят как болезнь, так и исцеление. Не верьте в реальность болезни, даже когда больны; не получивший должного внимания посетитель скроется!

— Шри Юктешвар Гири