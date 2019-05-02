Главная » История, Творчество

О ТВ с человеческим лицом

11:22. 2 мая 2019 Просмотров - 87 Один комментарий Опубликовал:

В 1966 году – мне было 9 лет – мы с братом старшим решили поучаствовать в телевизионном конкурсе. Нужно было представить ракету будущего. Мы рисовали схему, ракету в фас и профиль. И даже экипаж. Не надеялись – куда там. Ведь и без нас- провинциальных желторотиков из Брянской области – там своих хватало.

Так нам говорили.

И вдруг приходит приглашение в Москву. Мы заняли первое место. Оплатили проживание в гостинице и билеты на поезд – всем троим : матери и мне с братом.

Нас встретили на вокзале , устроили на машине обзорную экскурсию, накормили завтраком в отеле – там я первый раз увидел огромного негра и раскрыл варежку от удивления – брат даже застеснялся. Пили чай с лимоном ( с тех пор я его нежно люблю) – и тоже – впервые. До нашего поселочка лимоны как-то не доходили. Икра черная штабелями стояла – а лимоны не помню.

Нас поснимали, провели по павильонам телевидения. Я охал от восторга – сама Анна Шатилова идет – живая!!!

Накрыли стол для победителей и участников в гостиной ТВ – с конфетами, пирожными, тортиками.. Москвичи – те были побойчее, не чета нам провинции, быстро нас оттерли от стола.. Тогда режиссер набрал целую корзинку и нам принес – видел, что засмущались совсем – деревня.. что с нее возьмешь?

Потом нас отвезли в цирк на Цветном, в театр Образцова.. Я был так переполнен впечатлениями, что даже температура поднялась на нервной почве. Но обошлось.

Приехали – и рассказывали, захлебываясь от восторга. Потому что эта страна была ДЛЯ ДЕТЕЙ. И страна справедливая..

Ну вот так подумать – ну на кой ляд им надо было вытаскивать провинциальных детишек из поселка Брянской области? Что, своих бы не нашлось – среди детей телевизионщиков или еще кого? Зачем надо было с нами возиться ? Радоваться вместе с нами?

И как ТО телевидение с ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ лицом отличается от нашего ЭТОГО с хищным оскалом и хитрым прищуром лицемерия..

источник

  • Источник: http://voicesevas.ru/news/44355-o-tv-s-chelovecheskim-licom.html

    Метки: новости / россия

    Оценка информации

    GD Star Rating
    loading...
    Поделиться:

    Записи на схожие темы
    Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
    ...семьи. Когда ему показали изображение человеческого лица, он сказал, что это,...же обстоятельствах были (частными лицами) убиты человеческие существа. Отсюда следует ... разница тут в истинно человеческих свойствах человеческого мозга. Аналогичным образом,...
    Питание и физическая дегенерация.  Вестон А. Прайс
    ...состояние зубов у дикарей, включая человеческие группы, предшествующие современному человеку. ...цивилизации. В поисках причин дегенерации человеческого лица и проблем зубов, я ... с вопросом об эффективности человеческого организма извлекать минералы из ...
    НЕОБХОДИМОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА РОССИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – КАК ЕГО ФУНДАМЕНТ И ОСНОВА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ НОВОЙ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
    ..., - где государство, в лице Государственного Казначейства, владеет государственной валютой..., - Морганами /Ротшильдами/Барухами, в лице некой «конторы» - ЦБ, имеющей ... закон,- «О Минимальном, Национальном Человеческом Капитале,- новом, региональном, не ...
    Рептилоиды - первая земная цивилизация. Доказательства.
    ...полтора километра и сфинкса с человеческим лицом. Остальные 2500 снимков НАСА ... меня встретили. Образ человеческий, фигура тоже человеческая, но ниже талии у...у него была пропорциональная человеческая фигура, лицо тоже человеческое, острый подбородок, тонкие ...
    Правда о событиях в Чехословакии 1968 года
    ... истории не только человеческого лица, но даже человеческого отношения от этой ...целью является «построение социализма с человеческим лицом». Получалось, что во всех...с красивым названием «социализм с человеческим лицом». Автор: Владимир Тулин ¹Организация...
    Карликовые гуманоиды в Израиле
    ... мое самое большое впечатление. Его человеческое выражение. Я боялся прикоснуться к... утверждает, что существо было полностью человеческий облик. В выпуске № 25 британской... к этому микробу, чтобы разглядеть человеческое лицо, из чего сделать вывод о...

    Один комментарий » Оставить комментарий


    • 289 141
      Онуфрий 2 мая 2019 в 13:07

      Самое главное не было рекламы. Мультфильмы 3-4 раза в неделю, художественные фильмы, документальные фильмы, киноспектакли, кабачок 13 стульев, КВН, клуб кинопутешественников, в мире животных, спокойной ночи малыши и информационная программа Время. В 22:00 передачи заканчивались и вся страна шла спать.

      Ответить
         

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)