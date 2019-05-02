О ТВ с человеческим лицом

В 1966 году – мне было 9 лет – мы с братом старшим решили поучаствовать в телевизионном конкурсе. Нужно было представить ракету будущего. Мы рисовали схему, ракету в фас и профиль. И даже экипаж. Не надеялись – куда там. Ведь и без нас- провинциальных желторотиков из Брянской области – там своих хватало.

Так нам говорили.

И вдруг приходит приглашение в Москву. Мы заняли первое место. Оплатили проживание в гостинице и билеты на поезд – всем троим : матери и мне с братом.

Нас встретили на вокзале , устроили на машине обзорную экскурсию, накормили завтраком в отеле – там я первый раз увидел огромного негра и раскрыл варежку от удивления – брат даже застеснялся. Пили чай с лимоном ( с тех пор я его нежно люблю) – и тоже – впервые. До нашего поселочка лимоны как-то не доходили. Икра черная штабелями стояла – а лимоны не помню.

Нас поснимали, провели по павильонам телевидения. Я охал от восторга – сама Анна Шатилова идет – живая!!!

Накрыли стол для победителей и участников в гостиной ТВ – с конфетами, пирожными, тортиками.. Москвичи – те были побойчее, не чета нам провинции, быстро нас оттерли от стола.. Тогда режиссер набрал целую корзинку и нам принес – видел, что засмущались совсем – деревня.. что с нее возьмешь?

Потом нас отвезли в цирк на Цветном, в театр Образцова.. Я был так переполнен впечатлениями, что даже температура поднялась на нервной почве. Но обошлось.

Приехали – и рассказывали, захлебываясь от восторга. Потому что эта страна была ДЛЯ ДЕТЕЙ. И страна справедливая..

Ну вот так подумать – ну на кой ляд им надо было вытаскивать провинциальных детишек из поселка Брянской области? Что, своих бы не нашлось – среди детей телевизионщиков или еще кого? Зачем надо было с нами возиться ? Радоваться вместе с нами?

И как ТО телевидение с ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ лицом отличается от нашего ЭТОГО с хищным оскалом и хитрым прищуром лицемерия..

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Источник: http://voicesevas.ru/news/44355-o-tv-s-chelovecheskim-licom.html