ЛОБОТОМИЯ – истинное лицо медицины

Лоботомия – одна из самых мрачных страниц официальной медицины. Это жуткая нейрохирургическая операция, которой под видом лечения подвергались пациенты, страдающие психическими расстройствами. И практиковалась она относительно недавно – в 50-е годы XX века.

Мозг – это сложно устроенный орган, и в нём нельзя просто взять и поковыряться острой железкой. Но к сожалению, именно это и происходило при лоботомии. Результаты таких хирургических манипуляций были весьма плачевными.

Лоботомию разработал в 1935 году португальский психиатр и нейрохирург Эгаш Мониш. Ранее он услышал об эксперименте: шимпанзе удалили лобные доли и ее поведение изменилось – она стала послушной и спокойной. Мониш предположил, что если рассечь белое вещество лобных долей головного мозга человека, исключив влияние лобных долей на остальные структуры ЦНС, то таким образом можно лечить шизофрению и другие психические расстройства, связанные с агрессивным поведением. Первая операция под его руководством была проведена в 1936 году и названа префронтальной лейкотомией: с помощью проводника в мозг вводилась петля, и вращательными движениями совершалось повреждение ткани мозга. Выполнив около ста таких операций и проведя катамнестическое наблюдение за пациентами, состоявшее в субъективной оценке психического состояния, Мониш сообщил об успехе этой операции и стал её популяризировать. Так, в 1936 году он опубликовал результаты оперативного лечения 20 своих первых пациентов: 7 из них выздоровели, у 7 наступило улучшение, тогда как у 6 не наблюдалось никакой положительной динамики. Фактически Эгаш Мониш осуществил наблюдение лишь за несколькими пациентами, а большинство из них после операции уже никогда не видел.

Очень скоро у него появились последователи в других странах. А в 1949 году Эгаш Мониш был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине «за открытие терапевтического воздействия лейкотомии при некоторых психических заболеваниях». Кто же будет спорить с нобелевским лауреатом?

В начале 1940-х годов лоботомия уже широко применялась в США. Во время Второй мировой войны психиатрические отделения госпиталей Управления по делам ветеранов были заполнены множеством солдат, возвращавшихся с фронта и испытавших тяжёлое душевное потрясение. Эти пациенты часто оказывались в состоянии возбуждения, и чтобы осуществлять контроль над ними, требовалось множество медсестёр и другого вспомогательного медперсонала, что приводило к необходимости больших расходов. Таким образом, одной из главных причин широкого распространения лоботомии стало стремление снизить расходы на содержание обслуживающего персонала.

Клиники Управления по делам ветеранов спешно организовали курсы для ускоренного обучения хирургов методу лоботомии. Дешёвый метод позволял «лечить» многие тысячи американцев, содержавшихся на тот момент в закрытых психиатрических учреждениях, и мог сократить расходы на эти учреждения на 1 млн долларов в день. Об успехах лоботомии писали ведущие газеты, привлекая к ней внимание общественности. Стоит отметить, что тогда отсутствовали эффективные методы лечения психических расстройств, а случаи возвращения пациентов из закрытых учреждений в общество были крайне редкими, поэтому и приветствовалось широкое использование лоботомии.

Уолтер Фримен

Широкое распространение получил разработанный в 1945 году американцем Уолтером Фрименом метод трансорбитальной лейкотомии («лоботомия топориком для льда»), при котором не требовалось сверлить череп пациента. Фримен стал ведущим пропагандистом лоботомии. Свою первую лоботомию он провёл, используя в качестве обезболивания < ![CDATA[ ]]> электросудорожную терапию< ![CDATA[]]>. Он нацеливал зауженный конец хирургического инструмента, напоминающего по форме нож для колки льда, на кость глазной впадины, с помощью хирургического молотка пробивал тонкий слой кости и вводил инструмент в мозг. После этого движением рукоятки ножа рассекались волокна лобных долей головного мозга. Фримен утверждал, что процедура устранит из «душевной болезни» пациента эмоциональную составляющую. Первые операции проводились с помощью настоящего ножа для колки льда. Впоследствии Фримен разработал для этой цели специальные инструменты – лейкотом, затем – орбитокласт. Фактически вся операция проводилась вслепую, и в результате хирург разрушал не только поражённые, по его мнению, участки мозга, но и значительную часть близлежащей мозговой ткани.

Первые исследования лоботомии описывали положительные результаты, однако, как впоследствии выяснилось, они были проведены без твёрдого следования методологии. Оценить положительные результаты лоботомии затруднительно, поскольку операции проводились по практически несопоставимым методикам на пациентах с различными диагнозами. Наступило выздоровление или нет – этот вопрос часто решался на основе такого прагматического критерия, как повышение управляемости пациента. После операции пациенты сразу становились спокойными и пассивными; многие буйные пациенты, подверженные приступам ярости, становились, по утверждению Фримана, молчаливыми и покорными. В результате их выписывали из психиатрических лечебниц, однако насколько они «выздоровели» на самом деле, оставалось неясным, поскольку в дальнейшем их, как правило, не обследовали.

Фримен придумал специальный термин для людей, недавно прошедших лоботомию: хирургически индуцированное детство. Он считал, что отсутствие у пациентов нормальных умственных способностей, отвлечение внимания, ступор и другие характерные последствия лоботомии возникают, потому что пациент регрессирует – возвращается к более молодому умственному возрасту. Но при этом Фримен и не предполагал, что личности может быть нанесён ущерб. Скорее всего, он верил, что пациент в итоге «повзрослеет» ещё раз: повторное взросление пройдёт быстро и в итоге приведёт к полному выздоровлению. И предложил лечить больных (даже взрослых) так же, как лечили бы непослушных детей. Он даже предлагал родителям шлёпать взрослую дочь, если она плохо себя вела, а позже дать ей мороженое и поцеловать. Регрессивные модели поведения, которые часто проявлялись у пациентов после лоботомии, со временем исчезали лишь у немногих: как правило, человек оставался умственно и эмоционально парализован на всю оставшуюся жизнь. Многие пациенты не могли контролировать мочеиспускание. Они вправду вели себя как очень непослушные дети: моментально возбуждались от разных раздражителей, проявляли синдром дефицита внимания и неконтролируемые вспышки гнева.

В 1950-х годах более тщательно проведённые исследования выявили, что, кроме летального исхода, который наблюдался у 1,5-6 % оперируемых, лоботомия вызывает такие последствия, как припадки, большое прибавление в весе, потерю моторной координации, частичный паралич, недержание мочи и др. Она приводила также к значительным нарушениям интеллекта у пациентов, ослаблению контроля за собственным поведением, апатии, эмоциональной неустойчивости, эмоциональной тупости, безынициативности и неспособности осуществлять целенаправленную деятельность, нарушениям речи. Многие пациенты после лоботомии лишались возможности критически мыслить, предсказывать дальнейший ход событий, были не в состоянии строить планы на будущее и выполнять любую работу, за исключением самой примитивной. Как отмечал сам Фримен, после сотен выполненных им операций около четверти пациентов остались жить с интеллектуальными возможностями домашнего животного, но «мы вполне довольны этими людьми…». Он также утверждал, что фронтальная лоботомия часто вызывает эпилептические припадки, причём время их появления было непредсказуемо: у одних пациентов они возникали вскоре после операции, у других – через 5-10 лет. Эпилепсия у пациентов, прошедших лоботомию, развивалась в 30 случаях из 100.

Даже в тех случаях, когда у пациентов в результате применения лоботомии купировались агрессивность, бред, галлюцинации или депрессия, через 5-15 лет нервные волокна от лобных долей нередко прорастали обратно в мозговое вещество, и бред, галлюцинации, агрессивность возобновлялись либо же развивались вновь депрессивные фазы. Попытка же повторения лоботомии приводила к дальнейшему нарастанию интеллектуального дефицита.

В начале 1950-х годов в США проводилось около 5 тысяч лоботомий в год. В промежутке от 1936 до конца 1950-х годов лоботомию прошли 40 000 – 50 000 американцев. Показаниями были не только шизофрения, но и тяжёлый невроз навязчивых состояний. Операции проводились главным образом в нестерильных условиях. Часто лоботомию выполняли врачи, не имевшие хирургической подготовки, в чём и заключалось одно из злоупотреблений этим психохирургическим вмешательством. Не имея образования хирурга, Фримен, тем не менее, совершил около 3500 таких операций, путешествуя по стране в собственном фургоне, который был назван им «lobotomobile». Он путешествовал на нём по стране, предлагая “чудодейственное исцеление”, и проводил операции прямо перед зрителями, в духе циркового представления.

Упадок лоботомии начался в 1950-е годы после того, как стали очевидными серьёзные неврологические осложнения этой операции. В дальнейшем проведение лоботомии было запрещено законодательно во многих странах. В СССР лоботомия была официально запрещена в 1950 году.

Многие люди, просили об обжаловании доставшейся Монишу Нобелевской премии. Они жаловались, что их самих или их родственников не просто не вылечили, но и нанесли им непоправимый ущерб. Однако премия так и не была отозвана, несмотря на признание несостоятельности лоботомии как метода терапии и ее запрета во многих странах. Исходя из этого можно сделать вывод о степени доверия различным “научным открытиям”, в том числе и тем, авторы которых получили за них Нобелевскую премию.

Вывод

Итак, В 1940-50х годах лоботомия считалась научно доказанным методом лечения некоторых психических расстройств. И если какой-либо врач усомнился бы в этой варварской процедуре, его сочли бы невеждой или неадекватным. Более того, в 1949 году изобретатель сей процедуры, доктор Антониу Эгаш Мониш получил Нобелевскую премию за свое открытие. Лоботомия считалась стандартом медицинской помощи, и любой нейрохирург, который не выполнял эту общепринятую процедуру, считался неквалифицированным. Теперь же, оглядываясь в прошлое, мы понимаем, какими невежественными были те врачи, и насколько опасной была эта процедура. Тысячи пациентов в результате проведения этой процедуры утратили собственную личность, фактически превратившись в “овощ”.

Поэтому всегда, когда вы слышите, как кто-то произносит фразу “научно доказанный метод” (или доказательная медицина), помните, что как раз таким методом и была лоботомия. Когда говорят о “стандартах медицинской помощи”, то знайте, что зачастую такие стандарты основаны не на достоверных научных исследованиях, а на мнении лишь нескольких “экспертов” в той или иной области.

Не существует никаких “научно доказанных” методов или фактов. Все факты нужно подвергать сомнениям и дополнительной перепроверке путем научных исследований.

“Стандарт медицинской помощи” – это ложное понятие, которое подразумевает, что мы узнали всё, что только можно о том или ином субъекте, и что этот стандарт не должен подвергаться сомнению. Думайте, изучайте, наблюдайте, исследуйте, оспаривайте существующие “истины”. Мы обновляем наши познания с течением времени.

Также следует отметить, что многие лекарственные препараты, которые впоследствии были отозваны с рынка, как опасные для здоровья или даже жизни, в своё время вышли на рынок, будучи признанными как безопасные к применению. Т.е. безопасность и эффективность этих лекарств также считались научно подтвержденной. Пример такого препарата – Талидомид, жертвами которого стали тысячи детей. В 1950-60-е годы этот препарат назначался беременным женщинам в качестве безопасного снотворного. В результате тысячи детей родились без конечностей. Многие из них умерли спустя недолгое время, а те, что остались живы, вынуждены были страдать всю жизнь, будучи заточенными в своих дефектных телах. Подробнее об этой истории читайте по ссылке ниже.

Все подобные истории говорят нам о том, что в целях собственной безопасности следует подвергать сомнению ЛЮБЫЕ заявления, даже “научно обоснованные” и независимо от авторитетности источника. Следует понимать, что в наше время наука чаще всего обслуживает большой бизнес, и в погоне за прибылью производитель оплатит любые научные исследования (или их имитацию), которые “докажут” безопасность чего угодно, даже если от этого пострадают тысячи людей.

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