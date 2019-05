Компьютерная томография и маммография приводит к онкологии

Люди не задумываются, когда соглашаются на медицинское обследование. Но они могут быть вредны для здоровья, когда речь идет об облучении. КТ- сканирование представляет более серьезную угрозу, чем даже рентгеновские лучи…

КТ-сканирование увеличивает риски развития рака

Большинство людей даже не задумываются об этом, когда соглашаются на рекомендованное медицинское обследование. Но диагностика и последующие контрольные сканирования могут быть крайне вредны для здоровья, особенно, когда речь идет об облучении.

Сканирование с помощью компьютерной томографии, также известное как КТ-сканирование или томография, является как раз такой процедурой, поскольку в ходе такой диагностики на тело человека направляется ударная волна ионизирующего излучения, что может значительно увеличивать риск развития рака на более поздних этапах жизни.

В ходе исследования, опубликованного в British Medical Journal (Британском медицинском журнале) в 2013 году было обнаружено, что единичное КТ-сканирование связано с общим ростом диагностируемых случаев рака на 24%.

Этот процент слегка снижается с течением времени, которое проходит после единичного сканирования, но верно и обратное: чем больше КТ-сканирований человек проходит, особенно в юном возрасте, тем выше риск, что позже может появиться рак.

Почему КТ-сканирование хуже рентгенографии?

Почему КТ-сканирование представляет более серьезную угрозу, чем даже рентгеновские лучи в плане радиоактивного излучения? Вместо того, чтобы просто улавливать двухмерное изображение внутренностей человека, сканирование с помощью компьютерной томографии собирает серию снимков, которые затем соединяются в трехмерное матричное изображение.

В итоге, такой трехмерный снимок обеспечивает лучшую диагностику наличия возможных аномалий в здоровье человека, но при этом предполагает значительно более высокие уровни губительной радиации, и потенциально ведет к образованию как раз тех самых заболеваний, которые призван выявлять.

«В отличие от единичного рентгеновского снимка, КТ-сканирование эквивалентно серии индивидуальных рентгеновских снимков, проводимых мощным компьютером, чтобы получить трехмерное изображение с высоким разрешением содержимого нашего тела»,– пишет Лори Альтон (Lori Alton) для NaturalHealth365.com.

«После единичного сканирования с помощью компьютерной томографии вы подвергаетесь действию опасного радиоактивного излучения, которое эквивалентно многочисленным рентгеновским снимкам, поэтому при этом и возрастает риск развития рака, – добавляет она. – На самом деле, облучение настолько велико, что его можно сравнить десятикратно увеличенным естественным фоновым ионизирующим излучением.»

Единичное КТ-сканирование подвергает человека радиоактивному излучению, которое в 10 раз превышает среднее естественное фоновое ионизирующее излучение за целый ГОД!

Чтобы обозначить некую систему координат, будем учитывать, что, в среднем, человек в естественных условиях подвергается фоновому радиоактивному излучению в объеме приблизительно 3 миллизиверт (мЗв) в год. И для сравнения, в ходе единичного КТ-сканирования головы человек подвергается облучению в среднем в размере 2 мЗв.

И этот показатель существенно вырастает при полном КТ-сканировании, к примеру, всей брюшной полости, в ходе которого человек подвергается радиоактивному облучению в размере приблизительно 30 мЗв, что приблизительно в 10 раз превышает среднее естественное фоновое ионизирующее излучение за целый год.

«Дозы радиоактивного облучения в диапазоне между 5 и 125 мЗв уже считаются «статистически значимыми», так как увеличивают риски развития рака, – добавляет Альтон.

«Но люди, у которых уже имеется выявленное злокачественное новообразование, получают еще более высокие дозы радиоактивного облучения, по сравнению со здоровыми людьми, по причине частого сканирования в целях диагностики и в ходе сопутствующих лечению процессов наблюдения».

Женщинам стоит быть особенно аккуратными с КТ-сканированием, поскольку область груди – та самая зона, где рак, вызванный компьютерной томографией, может образоваться вероятнее всего, наряду с брюшной полостью и тазом, как было обнаружено в ходе исследования, проведенного в Гарвардском Университете.

Исследователи Гарвардской медицинской школы также обнаружили, что шанс развития рака у человека после единичного КТ-сканирования брюшной полости составляет 1 к 2000, и далее в своей работе описывают значительные опасности, с которыми связана данная процедура.

Вот почему многие представители «альтернативной медицины» предлагают своим пациентам вместо этого тепловидение или цифровую инфракрасную термографию, поскольку вместо облучения в этом методе используется получение изображения в инфракрасных лучах, чтобы проверить наличие аномалий внутри тела человека, которые могут свидетельствовать о наличии какого-либо заболевания.

Компьютерная томография повышает риск развития рака головного мозга

Международная группа учёных во главе с Михалом Хауптманном (Michael Hauptmann) из Нидерландского института изучения рака сообщила о результатах новой работы. Исследователи заявили, что компьютерная томография может увеличивать риск развития опухолей головного мозга, пишет издание Science Daily.

Напомним, что компьютерная томография (КТ) является одним из самых часто применяемых методов визуализации (кстати, его создатели получили в 1979 году Нобелевскую премию по физиологии или медицине). КТ-санирование используют специалисты самых разных сфер: < ![CDATA[ ]]> биологи< ![CDATA[]]>, археологи и, конечно, медики.

Этот вид сканирования значительно расширяет диагностические возможности и, соответственно, повышает эффективность лечения. Однако есть важный момент: исследования внутренних органов человека проходят с использованием рентгеновского излучения.

Этот факт давно вызывает у врачей определённые опасения. Сама по себе компьютерная томография предполагает минимальное по сравнению с другими видами лучевой диагностики облучение. Однако есть предположение, что дети и подростки, которые получают более высокие дозы облучения, становятся уязвимы к развитию рака. В частности, речь идёт о злокачественных новообразованиях в головном мозге, а также лейкемии.

Чтобы проверить эту гипотезу и оценить риски, команда Хауптманна провела исследование с участием более 168 тысяч голландских детей и подростков моложе 18 лет. В период с 1979 по 2012 год все они проходили одно или несколько КТ-сканирований.

Учёные проанализировали медицинские данные всех этих пациентов. Их интересовали случаи заболевания раком, а также то, сколько людей скончалось за этот период и по каким причинам.

В результате общая заболеваемость раком среди участников оказалось в полтора раза выше ожидаемой. Эксперты действительно обнаружили связь между КТ-сканированием и развитием опухолей головного мозга различных типов. Так, чем выше была доза облучения, тем выше был и риск возникновений страшной болезни. У пациентов, которое делали томографию несколько раз, риск развития онкологии увеличивался в два-четыре раза.

А вот в отношении лейкемии предположения не оправдались: облучение, по всей видимости, не оказывает значительного влияние на развитие опухолей и нарушение работы клеток крови и костного мозга, уточняют авторы работы.

Впрочем, они также отмечают, что некоторые дети были вынуждены проходить КТ-сканирование, поскольку у них уже было подозрение на онкологию. В этом случае не совсем понятно, могла ли процедура каким-то образом повлиять на развитие болезни.

Медики настаивают на том, чтобы работа в этом направлении была продолжена: они хотят определить все существующие риски, связанные с широко распространённым методом лучевой диагностики.

“Наша оценка [этих] данных и данных из других исследований показывает, что радиационное облучение, связанное с КТ, увеличивает риск развития опухолей головного мозга. Для минимизации рисков необходимо тщательное обоснование [проведения] компьютерной томографии у детей и оптимизация дозы, как это делается во многих больницах”, – заключает Михал Хауптманн.

Научная статья его команды была опубликована в специализированном медицинском издании JNCI: Journal of the National Cancer Institute.

Маммография является жестокой медицинской мистификацией

Шокирующее исследование показывает, что маммография – это медицинская ловушка – более одного миллиона женщин в Америке были изуродованы излишним лечением от несуществующего рака груди.

Статья в онлайн-издании Kopp-Online от 06.12.2012

Онко-промышленность таит в себе «маленький грязный секрет»: те же онкологи, которые заставляют женщин бояться, внушая им мысль о наличии у них рака молочной железы, собирают огромные прибыли, продавая этим женщинам химиотерапевтические препараты.

Конфликты интересов и отсутствие какой-либо этики – совершенно потрясающая ситуация в онко-промышленности.

Теперь и новое научное исследование подтвердило – у большинства женщин «диагноз» рак молочной железы, полученный примаммографии, был неверным!

93% случаев «раннего обнаружения» не приносят пациентам никакой пользы.

Это заключение новаторского исследования, опубликованного в The New England Journal of Medicine (NEJM).

“Мы обнаружили, что после введения скрининга количество женщин с диагнозом рака молочной железы на ранней стадии увеличилось примерно на 1,5 млн.”, – пишет соавтор д-р Гилберт Уэлч. На первый взгляд, это хорошая новость. Вы можете подумать: «Ну, раннее выявление сохраняет жизни», точно так же, как говорят нам Komen (Ассоциация по лечению рака молочной железы) и разные некоммерческие общества противодействия раку.

Но это было бы ложное заключение. Как обнаружила команда доктора Уэлча, это увеличение дополнительных «ранних» диагнозов практически не привело к снижению количества случаев рака молочной железы в поздней стадии, а это означает что большинству женщин, которые делали маммографию, врачи лгали на предмет наличия у них рака молочной железы.

Доктор Уэлч объясняет: “Мы обнаружили, что число женщин с диагнозом рака молочной железы в поздней стадии около 0,1 млн. человек. Это несоответствие означает, что было много гипердиагностики, то есть, более одного миллиона женщин, у которых якобы был рак на ранней стадии, и которых затем лечили в основном оперативно, химиотерапией и рентгенологически – из-за «раковой опухоли», которой у них никогда не было”.

Да, вот именно. Если 0,1 миллиона женщин с реальным раком молочной железы на 1,5 миллиона «диагностированных», то 93% результатов «раннего предупреждения» были ложными, то есть от них не развивается рак в следующие стадии.

Химиотерапия, облучение и хирургия рака – это в значительной степени мошенничество со стороны ортодоксальной медицины.

Согласно исследованию, в последние 30 лет гипердиагностике подверглись 1,3 миллиона американских женщин с «раком молочной железы» (т.е. опухоли, которые были выявлены во время скрининга, никогда бы не вызвали никаких клинических симптомов). Это 1,3 миллиона женщин, которые пришлось верить их онкологам: «Если вы не согласны с назначенным лечением, то вы умрёте через шесть месяцев (или в течение двух лет)», что кидает людей в пучину ужаса и страха.

От этого страха большинство женщин сдаётся и соглашается начать «лечение» – часто в тот же день, в который они ошибочно диагностируются. Так называемое «лечение» состоит из высокотоксичных инъекций по-настоящему смертельных химических веществ, от продажи которых тот же онколог получает небольшое состояние, когда он «продаёт» пациенту неправильный диагноз. Да: клиники рака и лечебные центры онкологии получают огромную прибыль от продажи химиотерапевтических агентов, которые продают своим пациентам. Еще раз – тем же самым пациентам, которых они ранее напугали ложноположительным результатом маммографии и тем самым принудили к лечению.

Хотя маммография с научной точки зрения имеет практически полный провал, её пропаганда не ослабевает. Тем не менее, большинство женщин падают на статистический обман в СМИ и соглашаются на токсичную химиотерапию «рака молочной железы», которого у них нет.

Шарлатанство современной онкологии

Когда женщины начинают химиотерапию «против рака», которым они не страдают, они как раз и получают то, что обозначается шарлатанами-онкологами как «симптомы рака» – у них выпадают волосы, они теряют аппетит, у них слабеют мышцы. Они становятся физически слабым, психически потерянными и хронически уставшими. Тогда врач говорит этой женщине: «Ты должна быть сильной, чтобы пройти через это, в то время как лекарство работает».

Чистое шарлатанство! Может быть, эффект был бы лучше, если полагаться на феншуй или вуду, по крайней мере, ничего токсичного не вливается в организм. Потому что в современной медицине все, что связано с раком – постановка диагноза, «лечение», медицинский аппарат – существуют со злым умыслом, чтобы генерировать прибыль для онко-промышленности.

«Улучшенная» технология ведет к повышению ложноположительных результатов

Для современного шарлатанства нет лучшего примера, чем онко-промышленность. При появлении более точных аппаратов для маммографии количество ложно-положительных диагнозов увеличивалось не по дням, а по часам. Еще раз, доктор Уэлч в New York Times: «Шесть лет назад в результате долгосрочного наблюдения при рандомизированном исследовании было получено, что примерно одна четверть из всех раковых опухолей, которые были обнаружены в скрининге, были гипердиагностируемыми. И это исследование было связано с маммографией, которая использовалась в 1980-х годах. Новые цифровые устройства обнаружения дают гораздо более ненормальные измерения и, соответственно, гипердиагностика увеличилась до одной трети – половины обнаруженных при скрининге раковых опухолей”.

Вы понимаете? Многие диагнозы рака при маммографии просто не верны. Но это соответствует существующей тактике запугивания женщин, что может быть охарактеризовано только как «культ рака», который манипулирует женщинами с целью дальнейшего отравления химическими веществами. Конечно, есть выжившие в этой необъявленной войне, в которой большинство умирают не от рака, но … от лечения!

Культ рака

Сегодня люди недоумевают над массовым самоубийством культа Джими Джонса в 1978 году, когда они думают «как могли эти члены культа быть настолько глупы, чтобы отравить себя?»

Посмотрите вокруг, люди, потому что онко-промышленность сделал свой собственный рецепт «Джими Джонса», только умножив его в миллион раз. «Культ рака» является своего рода современным культом самоубийства имени Джима Джонса.

Один из признаков этого культа является поклонение членовредительству. И это не просто женщины, которые поддаются на манипуляции, чтобы удалить («превентивно») грудь, но есть и женщины, которыми можно манипулировать, чтобы продать им инъекции летальных ядов для почек, печени и мозга. Кстати: наиболее распространенным побочным эффектом химиотерапии является … сам рак.

Как и любой другой культ, онко-промышленность распространяет свою ересь с помощью эмоционально окрашенной пропаганды и впечатляющих символов (розовые ленты). Миллионы женщин участвуют в благотворительных акциях (сбор денег «Run for the Cure»), по-видимому, не понимая, что большая часть денег, которые собираются, используется для приобретения аппаратов маммографии, что приводит только к ещё большему количеству ложноположительных диагнозов, и что всё больше женщин становятся жертвами мошенничества.

Вся онко-отрасль сегодня, на самом деле, может быть охарактеризована только как преступление против женщин. Существует также форма «культурного увечья», аналогичная тому, что мы видели на протяжении всей истории у ацтеков, майя и различных африканских культур.

Является ли «культ рака» уголовным предприятием? С большой долей уверенности – да. Это научно? Забудьте об этом. В современной онко-индустрии нет ничего «научного», за исключением научной манипуляции страхами и чувствами людей, не только женщин в случае рака груди. Очень сильно манипуляциям подвержены родители, у детей которых “диагностируется” рак, наиболее часто – лейкоз или лимфома. В онко-промышленности этика, научность и факты пропадают без вести, их заменяет тактика вербального и невербального влияния, давления и публично представленной лжи о переоцененных преимуществах маммографии.

Онко-промышленность, в конце концов, не собирается лечить рак. Вместо этого она пропагандирует культ рака. Доктор Уэлч объяснил: “Сторонники маммографии представляют общественности вещи, которые просто не соответствует действительности. С одной стороны, что якобы жизнь каждой женщины, у котором с помощью маммографии диагностируется рак, может быть спасена (думаю, из оставшихся в живых после «лечения» рака молочной железы с их розовыми футболками – «Маммография спасает жизни, и я этому доказательство»). На самом деле, эти выжившие, очень вероятно, являются наоборот – жертвой диагноза “.

Таким образом, было бы честнее сказать всем женщинам с лозунгом «маммография спасает жизнь с розовой футболкой», что они являются ничего не подозревающими жертвами «научной» кампании против женщин, которых ввели в заблуждение страхом и подвергли «обработке», в которой они не нуждались, а затем искалечили их токсичными химикатами или скальпелем хирурга. Эти розовые футболки должны говорить правду, и это следует читать: «я пережила войну с онко-промышленностью».

При всем этом, возникает большой вопрос: как долго западная цивилизация будет ​​находиться в плену культа рака? Сколько ещё миллионов женщин должны быть принесены в жертву шарлатанству маммографии и психологической обработке современной онкологии?

Современная онкология представляет темные века медицины

Придет день, когда современная практика химиотерапии будет осуждена в книгах по истории медицины, также как, например, было с практиками вдыхания ртути и хирургического удаления органов для лечения психических расстройств.

До тех же пор бесчисленное количество невинных женщин будут искалечены ядом, радиоактивным излучением или скальпелем через врачей, которые просто не заботятся о том, сколько женщин они калечат или убивают, если это оплачивается страховой компанией. Эту правду про онко-промышленность вы не получите от последователей культа «розовой ленты».

