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Колымская ложь Дудя

16:57. 2 мая 2019 Просмотров - 45 2 коммент. Опубликовал:

Разбор от Клима Александровича Жукова.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Xi5e_mz7Awc

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 298 146
    Онуфрий 2 мая 2019 в 17:08

    Достали уже эти Дуди, пятый за сегодня.

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    1
  • 468 312
    чужой 2 мая 2019 в 17:27

    Решается серьезный вопрос существования Украины и православия. Это последний шанс для украинского народа.
    Последний законный шаг согласно международного права. Дале будет бойня. Жестокая бойня.
    А здесь какого то дудя перемалывают как издеваются.

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