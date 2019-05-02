Колымская ложь Дудя

...отработал свои 30 серебрянников за ложь, благодаря которой русские стали ...фольклор в чистом виде. (На колымском лагерном жаргоне "параша" означает недостоверный... пунктуально опровергнуть каждую отдельно взятую ложь нобелевского лауреата, глядишь - получился ...
... ночи» Приполярья. Действительно в этих Колымских местах «белые» приполярные ночи. е... Ковчега. Но Кафа, центральный город Колымской Трои. Отсюда следует- « Светильник» несли.... Там Тессей убил Прокруста (Прокрустово ложе). Аттика может быть произведена от...
...фольклор в чистом виде. (На колымском лагерном жаргоне “параша” означает ... пунктуально опровергнуть каждую отдельно взятую ложь нобелевского лауреата, глядишь – получился.... Но встречается у Солженицына и ложь “изысканная”, неочевидная, которую легко...
... отработал свои 30 серебрянников за ложь, благодаря которой русские стали ненавидеть... фольклор в чистом виде. (На колымском лагерном жаргоне "параша" означает недостоверный... всего полегло их на строительстве Колымской трассы..." "Ясно, - сказал Василий ...
... дала система ГУЛАГ. Зато есть ложь и манипуляция с сознанием людей... при Хрущёве, под выразительным названием «Колымское товарищество» Семёном Самуиловичем Виленским, который... утверждал Геббельс, сто раз повторенная ложь становится правдой. На наших глазах...
... этом зарабатывали. А в колымском общепите всё это варилось,...раз открыл глаза на ту ложь, которой вас пичкали, и...(астроном, профессор, участник Ленско-Колымской экспедиции 1908-1909 гг.), к...». Из донесения сотника Нижне-Колымского казачьего отряда. 1870 год....
Достали уже эти Дуди, пятый за сегодня.
Решается серьезный вопрос существования Украины и православия. Это последний шанс для украинского народа.
Последний законный шаг согласно международного права. Дале будет бойня. Жестокая бойня.
А здесь какого то дудя перемалывают как издеваются.