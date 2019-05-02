«Евреи ощущают, что ситуация становится критической» В Тель-Авиве представили доклад о глобальном росте антисемитизма

В Тель-Авивском университете (Израиль) представили доклад о распространении антисемитизма в мире за 2018 год. Согласно исследованию, уровень антисемитизма за прошлый год вырос почти во всех странах. Авторы публикации отмечают рост числа проявлений антисемитизма в Западной Европе, США и Австралии и снижение этого числа в Восточной Европе. Российская часть доклада была посвящена главным образом инцидентам во время Чемпионата мира по футболу летом 2018 года с участием иностранных болельщиков. В то же время исследователи отметили рост антисемитской риторики в российских СМИ, а также отдельно упомянули во время презентации доклада поджог иешивы «Торат Хаим» в Подмосковье накануне праздника Песах в апреле нынешнего года.

Исследование о проявлениях антисемитизма в мире представили 1 мая Центр Кантора по изучению современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете и Европейский еврейский конгресс. По данным авторов доклада, количество проявлений насилия за прошлый год увеличилось на 13% — с 342 до 387.

Согласно исследованию, в 2018 году было убито наибольшее число евреев (13 человек) за последние несколько лет.

В течение года исследователи наблюдали рост числа почти всех форм проявлений антисемитизма как на общественном, так и на частном уровне; в некоторых странах евреи заявили, что их безопасность и положение в обществе под угрозой. «Описать ситуацию в 2018 году и начале 2019 года можно одним словом — критическая,— заявил президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор.— Евреи не чувствуют себя в безопасности. Антисемитизм достиг такого уровня, что ставит под сомнение возможность продолжения еврейской жизни как таковой во многих странах мира».

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Наибольшее число антисемитских инцидентов, по данным исследования, произошло в США (более 100 случаев). Со ссылкой на городскую полицию Нью-Йорка авторы доклада отметили, что число антисемитских инцидентов только в этом городе за год увеличилось на 22%. В Великобритании было зафиксировано 68 случаев — на 16% больше по сравнению с 2017 годом. Во Франции число инцидентов выросло на 74% — с 311 до 541; в Южной Африке на 25% — зарегистрированы 62 случая. В Австралии рост составил 59%, а в Италии 60%. В Восточной Европе число проявлений антисемитизма значительно ниже, чем в Западной, отмечают авторы доклада, и оно продолжает снижаться на протяжении последних нескольких лет.

Основным типом проявлений антисемитизма, согласно исследованию, остаются акты вандализма: 216 случаев, или 56% от общего числа. На втором и на третьем месте — угрозы (89 случаев; 23%) и инциденты без применения оружия (55 случаев; 14%). Количество случаев применения оружия и поджогов сократилось, но большинство нападений было совершено на частных лиц и их собственность. Пострадали как минимум 138 человек, был нанесен ущерб 104 объектам частной собственности. Авторы исследования объясняют это тем, что частные лица и их имущество защищены хуже, чем синагоги и общинные центры, которые, впрочем, также подвергались нападениям.

В России за 2018 год не было зафиксировано антисемитских инцидентов с применением насилия.

При этом исследование, проведенное в июле 2018 года «Левада-центром», показало рост отрицательного отношения к иностранцам и людям других этнических групп.

Среди таких групп респонденты назвали цыган, африканцев, выходцев из Центральной Азии и с Кавказа, китайцев, украинцев, а в некоторых случаях и евреев. Был зафиксирован и рост антисемитской риторики в интернете, и антиизраильские комментарии в российских СМИ.

Несколько антисемитских инцидентов с участием иностранных граждан произошли в июне и июле 2018 года во время проведения Чемпионата мира по футболу в России: например, в Волгограде английские фанаты пели нацистские песни и демонстрировали нацистское приветствие. Антисемитских инцидентов, инициированных гражданами России, во время ЧМ не зафиксировали, но фанаты из арабских стран несколько раз нападали на израильских болельщиков, в том числе в Москве. Во время матча между Португалией и Марокко фанаты марокканской команды напали на израильских болельщиков за демонстрацию флага Израиля, а фанаты Туниса преследовали израильского болельщика, который прогуливался в центре Москвы с израильским флагом на плечах.

В России было возбуждено несколько уголовных дел за публикацию антисемитских постов в интернете. Не менее шести человек были приговорены к различным срокам лишения свободы и штрафам за антисемитские и ксенофобские посты.

Участники презентации доклада особо отметили не вошедший в доклад инцидент, произошедший в апреле в подмосковной иешиве «Торат Хаим», здание которой подожгли неизвестные накануне праздника Песах. «Не вызывает сомнений, что преступление было совершено на почве межнациональной ненависти: на нескольких зданиях вокруг были нанесены свастика и надписи нацистского толка»,— заявили после инцидента в Российском еврейском конгрессе.

Чтобы исключить рост антисемитизма, «правительства должны тесно сотрудничать с еврейскими общинами, понимать их разнообразные приоритеты и потребности, и идти рука об руку для достижения конкретных результатов повсюду»,— подвел итог Вячеслав Кантор.

Павел Коробов, Тель-Авив

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3961381