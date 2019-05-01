Здоровые люди медицинскому бизнесу прибыли не приносят

Доктор Джоанна Бадвиг умерла в 2003 году, в возрасте 95 лет, после того, как 6 раз номиновалась на Нобелевскую премию в области медицины. Она вылечивала рак у «неизлечимо больных» пациентов у себя на родине в Германии. Она не только вылечивала определенные или редкие виды рака. Она устраняла все виды рака! Делала это относительно быстро, дешево, легко и навсегда! Ее показатель излечения раковых больных составлял более 90%! Основным оружием доктора Бадвиг в борьбе с раком была смесь обычного творога с льняным маслом. Ее выводы, подобно разорвавшейся бомбе, были впервые опубликованы в начале 1950 гг. Тем не менее, они все еще игнорируются сегодня.Ни здоровые, ни умершие люди медицинскому бизнесу прибыль не приносят. Большие деньги можно сделать только на больных людях (желательно больных раком!). Именно здесь кроется причина того, почему до сих пор не найдено лекарство от рака.Лечение рака является наиболее прибыльным сегментом отрасли. В какой-то мере эпидемия рака в современном мире вызвана развитием пищевой и химической промышленности, которые за последние годы слились воедино.Согласно статистике, раком заболеет каждый третий из родившихся детей, и этот показатель быстро растет. Очевидно, что есть что-то очень коррумпированное в медицинской промышленности, когда рак лечится при помощи трех вещей, которые на самом деле его вызывают: радиационного излучения, химических ядов и недоедания! Врачи никогда не обсуждают реальную статистику, потому что в 96% случаев лечение в значительной степени снижает продолжительность жизни человека, а большинство пациентов после «традиционной» химио- и радио-терапии не живет дольше 5 лет. Поэтому, как показывают исследования, большинство онкологов отказываются от собственных методов лечения, если у них самих диагностируют рак.Причинами рака являются: токсины, радиация и ацидоз (вследствие приема препаратов и недоедания).Ацидоз — это смещение кислотно-щелочного баланса организма в сторону увеличения кислотности (уменьшение рН). Когда среда организма становится кислой, то значительно снижается способность крови переносить кислород. Здоровые люди имеют уровень кислорода в крови между 98 и 100 (что измеряется с помощью импульсного оксиметра), но больные раком пациенты обычно содержат уровень кислорода около 60. Кислород заменяется в крови больного раком пациента с помощью отходов, таких как двуокись углерода. Кислородное голодание вследствие ацидоза приводит к образованию опухолей в качестве групп клеток, которые мутируют для получения энергии из процесса ферментации.Нормальные клетки получают энергию из клеточного дыхания, но при кислородном голодании клетки должны мутировать для выживания. Это позволяет им использовать прямую ферментацию сахара, которая является самозащитой организма. Однако эта реакция не является настолько чистой, как энергия на основе кислорода, а отходы ферментации идут на построение тканей, вызывая еще более высокий уровень токсичности. Это приводит к еще большему ацидозу и кислородному голоданию клеток.В конце концов, иммунная система ослабевает в процессе очищения от отходов, поэтому больше не может справляться с удалением вредных клеток. Это позволяет раковым клеткам размножаться еще быстрее и беспрепятственно метастазировать, что происходит на поздних стадиях ракового процесса. Еще в 1931 г. доктор Отто Варбург получил за это открытие Нобелевскую премию. Однако его выводы были вскоре забыты, поэтому большинство людей не слышали об этом великом враче.Секрет излечения от рака заключается в кислороде.Как доставить кислород в клетки глубоких тканей? Как сделать так, чтобы, клетки тканей начали использовать его снова? Диета доктора Бадвиг позволяет стимулировать этот процесс. Лечение рака становится возможным, если рН организма переходит в сторону нейтральной или щелочной среды. При щелочной среде организма кровь особенно богата кислородом; этот же кислород является ядовитым для мутировавших раковых клеток. Кислород безвреден для людей, которые соблюдают здоровую и богатую антиоксидантами диету.Доктор Бадвиг нашла способы улучшения доставки кислорода к клеткам организма. Кроме других методов лечения, она применяла смесь из льняного масла и творога. Доктор Бадвиг обнаружила, что диета с низким содержанием жиров является огромной частью проблемы. Исключение жирных продуктов из диеты вызывает кислородное голодание клеток. Поэтому людям необходимо дополнительно принимать такие лечебные продукты, как незаменимые жирные кислоты.«Без этих жирных кислот дыхательные ферменты не могут функционировать; и человек задыхается, даже когда вдыхает богатый кислородом воздух. Недостаток этих полиненасыщенных жирных кислот ухудшает много жизненно важных функций. Прежде всего, это уменьшает подачу свободного кислорода. Мы не можем жить без воздуха и пищи; мы не можем выжить без этих жирных кислот, что было доказано давно», — говорит Джоанна Бадвиг.Для лечения рака важно не только соблюдать специальную диету, но, как подчеркивала доктор Бадвиг, важен солнечный свет (природный источник противоракового витамина Д3), а также устранение распространенных эмоциональных проблем.Есть две части протокола доктора Бадвиг, которые используются одновременно. Одной частью протокола является творожно-льняная смесь, содержащая большое количество белков и серы, и которая обеспечивает поступление безопасных, водорастворимых омега-3 масел в соответствующих уровнях. (Рыбий жир, предупреждает доктор, не следует употреблять, поскольку есть высокий риск наличия в нем примесей в результате промышленной переработки). Бадвиг обнаружила, что организм может синтезировать омега-3 жирные кислоты из льняного масла в необходимом количестве, а также в надлежащем соотношении с другими омега-маслами. Это лекарство, как правило, следует принимать перорально; однако в самых экстремальных случаях доктор Бадвиг вводила большие дозы чистого льняного масла в виде клизмы.Другой частью протокола Бадвиг является специальная диета. Полное излечение от заболеваний, как правило, проходит в течение 90 дней, а иногда в течение недели. Пациенты должны продолжать режим лечения как минимум на протяжении 6 месяцев, независимо от того, исчезли ли симптомы заболевания.Джоанна Бадвиг рекомендовала для профилактики рака здоровым людям употреблять хотя бы 1 раз в неделю свое блюдо. Людям, больным раком следует употреблять его хотя бы 1 раз в день, но лучше — 2 раза. Это блюдо Джоанна Бадвиг назвала «льняное мюсли», которое может быть смешано в коктейль.Свою творожно-льняную массу доктор Бадвиг всем своим пациентам рекомендовала есть на завтрак. Для улучшения вкуса в нее можно добавлять немного меда, а также тертые орехи (кроме арахиса), семечки тыквы и подсолнечника. Вот вариант рецепта «льняных мюслей»:Добавьте 1 ч.л. меда и 2 ст.л. свежеизмельченных семян льна в миску. Затем добавьте смесь из любых свежих ягод или сезонных фруктов, мелко нарезанных (никогда не используйте бананы, потому что они повышают уровень сахара в крови раковых больных). Возьмите 1, 2 или 3 ст.л. льняного масла и смешайте его со 100 г (примерно 7 ст.л.) творога (в особо тяжелых случаях заболевания доктор использовала для смеси 3 столовых ложки льняного масла на 100 грамм творога, в обычной же, ежедневной практике она использовала меньшее количество масла льна). Все ингредиенты хорошо размешайте. Блюдо готово.Вы также можете добавлять в творожно-льняную смесь не сладко-кислые, а горько-острые компоненты: тертый чеснок, специи (0,5 ч.л.) — такие, как корица (эта специя помогает регулировать уровень сахара в крови), кардамон, куркума, кайенский перец и т.д.Кроме этого блюда, доктор Бадвиг рекомендовала своим пациентам включать льняное масло или молотые семена льна в диету каждые три часа. Она часто давала им линомел (смесь измельченных семян льна и меда). Доктор рекомендовала употреблять 2 ст.л. линомела каждые три часа в течение дня, в дополнение к мюсли — 1 или 2 раза в день. Для измельчения семян льна можно использовать кофемолку.В противораковой диете рекомендовано употреблять:1) овощные соки (особенно из моркови, сельдерея, яблок и свеклы);2) Три раза в день следует пить теплый чай (лучше из мяты, плодов шиповника или ягод винограда). Подсластить чай можно только медом.Перед полуднем рекомендуется выпивать 1 чашку черного чая. Следует употреблять в пищу только свежеприготовленные продукты (не разогревайте пищу!).Диета должны быть полностью свободна от всех обработанных пищевых продуктов.Доктор Бадвиг строго запрещала:1) сахар;2) чистые животные жиры (сало);3) майонез и другие заправки для салатов или начинки;4) масло (особенно маргарин и другие искусственные, гидрогенизированные рафинированные масла);5) мясо;6) все искусственные подсластители (в том числе с высоким содержанием фруктозы кукурузный сироп);7) газированные безалкогольные напитки;8) водопроводную воду, а также минеральную воду, содержащую фтор (нельзя также использовать продукты, содержащие фтор).Льняное масло всегда должно быть холодного отжима, и желательно органическим. Храните его в холодильнике в стеклянной бутылке.Не употребляйте рыбий жир и жареную рыбу. Избегайте любых жареных и консервированных продуктов.При раке полезен зеленый чай с медом и лимонным соком. Щепотка кайенского перца или имбиря может быть также полезной.Употребляйте в пищу богатые хлорофиллом продукты. Регулярно делайте лечебные зеленые овощные коктейли, ешьте свежие зеленые салаты, которые богаты хлорофиллом.Придерживайтесь щелочной диеты.Кофе необходимо заменить зеленым чаем, либо чаем из трав, а потребление черного чая следует ограничить до 1 чашки в сутки.Избегайте солнцезащитных кремов, косметики и токсичных лосьонов.1 раз в день принимайте стакан теплой питьевой воды с соком лимона (или ананаса) — это хороший ощелачиватель тела.Не употребляйте в пищу макаронных изделий, белый хлеб, белый рис, белую муку и т.д.В начале дня выпивайте от 1/3 до одного стакана квашенной капусты (превращенной в жидкую кашицу с помощью миксера), которая выступает в роли отличного пробиотика, оказывая положительное влияние на желудочно-кишечную флору человека. Квашенная капуста стимулирует секрецию желудочных соков, очищает кишечник от гнилостных бактерий и таким образом укрепляет иммунную систему. Во избежание расстройства желудка можно немного разбавить капустный сок питьевой водой.В обеденное время рекомендуется есть больше сырой пищи, т.е. овощи, не слишком сладкие фрукты и ягоды, а также блюда с низким содержанием углеводов, например, просо, гречка, коричневый рис…Ужин должен быть легким, легкоусвояемым и быть не позднее 18:00 часов.Откажитесь от поваренной соли и начните применять высококачественную морскую соль из магазина здоровой пищи.Найдите безопасную альтернативу для отбеливателей и моющих средств.Избегайте всех вакцин.Используйте трансдермально йод, но будьте осторожны с повидон йодом. Если необходимо принимать таблетки йода, то принимайте добавки на основе красных морских водорослей. Не применяйте другие добавки йода.Ежедневно принимайте 1 ч.л. холодного отжима, органического кокосового масла.Применяйте витамин B17 в тяжелых случаях, но избегайте его для людей с нарушениями печени.Книги Джоанны Бадвиг. Только три книги Джоанны Бадвиг были переведены на английский язык: «Кулинарная книга масла и белка», «Рак – проблемы и решения», «Льняное масло как истинная помощь против артрита, инфаркта миокарда, рака и других заболеваний». По материалам последователей Джоанны Бадвиг.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8739515.html