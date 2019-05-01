В России создано первое уникальное программное обеспечение, независимое от Windows

О нацпроекте

ТОМСК, 30 апреля. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) совместно с компанией “ЭлеСи” разработали первое отечественное программное обеспечение (ПО), полностью независимое от Windows. Внедрение такого ПО, в первую очередь, необходимо для повышения уровня безопасности стратегически важных предприятий страны — от атомной промышленности до нефтепереработки — на предприятиях, где одной из первостепенных задач является кибербезопасность, — сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе вуза.“АО “ЭлеСи” совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows. Импортозамещающее ПО создано при поддержке правительства России”, — сказали в пресс-службе.ПО предназначено, в первую очередь, для тех секторов промышленности, в которых безопасность имеет критически важное значение — предприятий атомной и химической промышленности, теплоэнергетического комплекса, заводов, занимающихся нефте- и газопереработкой.По словам директора Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ Александра Замятина, программное обеспечение функционирует под управлением Unix-подобных операционных систем и полностью независимо от Windows. Работа выполнялась при поддержке правительства России в рамках постановления №218., — отметил Замятин.В ближайшее время будет проведен ряд презентаций продукта для потенциальных заказчиков, в том числе в рамках крупнейших в России выставок и форумов. Создание комплекса обошлось в сумму более 300 млн рублей, половина из них — субсидия государства, остальные — средства АО “ЭлеСи”. Мониторинг качества и соблюдения сроков работ проводило АО “Военно-инженерная корпорация”.“Цифровизация производства является для РФ стратегически важной задачей, на решение которой нацелен национальный проект “Цифровая экономика” <…> разработанное ПО поможет решить задачу перехода госсектора на отечественное программное обеспечение. Согласно постановлению правительства РФ, к 2022 году более половины софта крупнейших российских корпорации должно быть российским”, — отметили в пресс-службе.Национальная программа “Цифровая экономика РФ” на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет — свыше 1,5 трлн рублей.Основными целями программы “Цифровая экономика” являются, в частности, увеличение внутренних затрат РФ на развитие цифровой экономики не менее чем в три раза по сравнению с 2017 г., создание устойчивости и безопасности инфраструктуры связи в России. Кроме того, программа нацелена на использование преимущественно отечественного программного обеспечения госорганами, органами местного самоуправления и организациями.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/tomskie_uchenye_razrabotali_pervoe_v_rossii_programmnoe_obespechenie_nezavisimoe_ot_windows/2019-05-01-68226