Военные корреспонденты пресс-службы Управления Народной милиции ДНР побывали на участке фронта, где военнослужащие Армии Республики восстановили линию обороны, созданную ещё их дедами во время боёв Великой отечественной войны.

Боец с позывным «Федот» рассказал, что на участке, где он несёт службу, активно работают снайперы.

«В данный момент работают снайперы. Начали работать и пулемёты, и крупнокалиберные винтовки», — говорит «Федот».

Он также сообщил, что винтовки, которые стоят на вооружении украинской армии, не советского и даже не украинского производства.

Примечательно, что линия обороны проходит именно в том месте, где она проходила 76 лет назад во время Великой Отечественной войны. Теперь уже внуки, как когда-то и их деды, встали на защиту своей Родины.

Когда бойцы обустраивали современные окопы, то находили старые гильзы, звёзды с головных уборов. Защитники Донбасса говорят, что своими действиями уже доказали: их воспитали правильно, дедам и прадедам не будет за них стыдно.

«Ничего мы не испугались. Наши деды будут нами гордиться», — говорит «Федот», всё время оборачиваясь в сторону позиций противника.

Приближается 9 мая, который на Украине объявлен днём скорби. А для русских людей эта дата была, есть и навсегда останется великим праздником. «Федот» уверен, что Донбасс тоже дождётся своего Дня победы.

«Не хотелось, чтобы победа доставалась таким образом… но скоро всё закончится и победа будет за нами», — уверен «Федот».

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.

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