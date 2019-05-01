Сводки от ополчения Новороссии 01 мая 2019
- 08:58 Армия ДНР стоит на позициях Красной Армии времен Великой Отечественной (ВИДЕО).
- 04:00 Зеленский продолжит войну, — прогноз Комбрига ДНР.
- 30.04 23:00 Отсроченная смерть: штурмовик ВСУ ликвидирован под Мариуполем (ФОТО).
Армия ДНР стоит на позициях Красной Армии времен Великой Отечественной (ВИДЕО)
Военные корреспонденты пресс-службы Управления Народной милиции ДНР побывали на участке фронта, где военнослужащие Армии Республики восстановили линию обороны, созданную ещё их дедами во время боёв Великой отечественной войны.
Боец с позывным «Федот» рассказал, что на участке, где он несёт службу, активно работают снайперы.
«В данный момент работают снайперы. Начали работать и пулемёты, и крупнокалиберные винтовки», — говорит «Федот».
Он также сообщил, что винтовки, которые стоят на вооружении украинской армии, не советского и даже не украинского производства.
Примечательно, что линия обороны проходит именно в том месте, где она проходила 76 лет назад во время Великой Отечественной войны. Теперь уже внуки, как когда-то и их деды, встали на защиту своей Родины.
Когда бойцы обустраивали современные окопы, то находили старые гильзы, звёзды с головных уборов. Защитники Донбасса говорят, что своими действиями уже доказали: их воспитали правильно, дедам и прадедам не будет за них стыдно.
«Ничего мы не испугались. Наши деды будут нами гордиться», — говорит «Федот», всё время оборачиваясь в сторону позиций противника.
Приближается 9 мая, который на Украине объявлен днём скорби. А для русских людей эта дата была, есть и навсегда останется великим праздником. «Федот» уверен, что Донбасс тоже дождётся своего Дня победы.
«Не хотелось, чтобы победа доставалась таким образом… но скоро всё закончится и победа будет за нами», — уверен «Федот».
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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Зеленский продолжит войну, — прогноз Комбрига ДНР
Владимир Зеленский окажется ничем не лучше Петра Порошенко. Такое мнение выразил военно-политический деятель ДНР, командир бригады «Восток» Александр Ходаковский.
«Скоро мы увидим, что самым главным адвокатом Порошенко станет Зеленский.
Он докажет продолжением войны и прежнего политического курса, что от украинского президента мало что зависит, в принципе.
В итоге Порошенко обвинят в коррупции, но никто и словом не попрекнёт его за то, за что он получил прозвище Петр Кровавый.
Принимая власть из чужих рук — подписываешь контракт на жестких условиях».
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Отсроченная смерть: штурмовик ВСУ ликвидирован под Мариуполем (ФОТО)
Во вторник, 30 апреля, в больнице Днепропетровска скончался 53-летний военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сержант Сергей Гвоздиевский.
Об этом сообщает пресс-служба командования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
«Сегодня, 30 апреля в результате полученных ранений скончался военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады сержант Гвоздиевский Сергей Владимирович.
Вчера, 29 апреля на мариупольском направлении во время выполнения задач по назначению 53-летний военнослужащий получил тяжелые ранения», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, после оказания доврачебной и первой медицинской помощи он сразу был эвакуирован воздушным транспортом в специализированное лечебное учреждение Днепропетровска, однако, несмотря на все усилия врачей, скончался от полученных травм.
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