Страны разрушенные в мире после краха России/СССР
17:13. 1 мая 2019 Просмотров - 190 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Страны, вовлеченные в Великую Африканскую войну (для примера, число погибших – больше 5 млн. человек, впрочем точно никто не считал…)
Для точности – не ПОСЛЕ краха СССР – т.е. после 1991 г., а возьмем период чуть больше – за последние 30 лет, начнем с Европы, пишет nosikot, критерий – не политическая или экономическая нестабильность, а именно утрата центральными властями контроля над частью территории страны в результате национально-религиозных конфликтов и под воздействием внешних факторов (вплоть до полного развала страны):
Европа:
- Югославия – причем распалась не на 6 "союзных республик", а на 8 боле-менее самоуправляемых субьектов – вкл. Косово и Республику Себскую (или ХБФ – как кому нравится)
- Чехословакия – впрочем тут развод был мирным…
На другой стороне – поглощение Западной Германией – ФРГ – Восточной – ГДР – при потворстве режима Горбачева-Яковлева-Шеварднадзе
Далее, Россия:
- СССР распался не на 15 "союзных республик" (или не 14 этих самых "республик" отделились от России), сейчас таких формирований уже больше 20
Подробнее об этом у меня тут: https://nosikot.livejournal.com/5572527.html
Африка:
- Судан (отделение юга)
- Эфиопия (отделение Эритреи)
- Сомали (насчитывается до 10 отдельных образований)
- Конго/Заир (после 2-й Великой Африканской войны сказать что-то определенное тут сложно – обстановка может измениться в любой момент, особенно на востоке страны)
В отношении Мали "поверим" французским оккупантам, что целостность страны восстановлена
Средний Восток:
- Ливия (обстановка меняется)
- Ирак
- Сирия (тут и по Ираку – комментарии излишни)
- Палестина (переход власти к ХАМАС в секторе Газы)
Азия:
- Пакистан (вряд ли можно считать эту страну "единой", причем ситуация ухудшилась именно после 1991 г – примерно…)
Разрушение Афганистана началось раньше рассматроиваемого периода
В Америке, Австралии/Океании явных примеров разрушенных гос-в не нашел…
Что можно сказать в итоге – безусловно Россия в виде СССР – т.е. признанная и мощная сверхдержава со своей идеологией и целями (по крайней мере провозглашенными) была стабилизирующим фактором в мире, после исчезновения которого Запад вернулся к своей политике неоколониализма и передела мира, в т.ч. и на основе экономических факторов
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8741316.html
“Запад вернулся к своей политике неоколониализма и передела мира, в т.ч. и на основе экономических факторов”
А что, доморощенные российские капиталисты-империалисты нервно курят в стороне, наплевав на законы своего развития, что ли? Или-таки участвуют?
Они участвуют Только В Наполнении Своих Карманов!Вот Примитив-Урвать Побольше! Можно подумать кто-то из Них Будет Жить Вечно!А Карма-то врежет по-полной!