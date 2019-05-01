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Страны разрушенные в мире после краха России/СССР

17:13. 1 мая 2019 Просмотров - 190 2 коммент. Опубликовал:


Страны, вовлеченные в Великую Африканскую войну (для примера, число погибших – больше 5 млн. человек, впрочем точно никто не считал…)

Для точности – не ПОСЛЕ краха СССР – т.е. после 1991 г., а возьмем период чуть больше – за последние 30 лет, начнем с Европы, пишет nosikot, критерий – не политическая или экономическая нестабильность, а именно утрата центральными властями контроля над частью территории страны в результате национально-религиозных конфликтов и под воздействием внешних факторов (вплоть до полного развала страны):


Европа:

- Югославия – причем распалась не на 6 "союзных республик", а на 8 боле-менее самоуправляемых субьектов – вкл. Косово и Республику Себскую (или ХБФ – как кому нравится)
- Чехословакия – впрочем тут развод был мирным…
На другой стороне – поглощение Западной Германией – ФРГ – Восточной – ГДР – при потворстве режима Горбачева-Яковлева-Шеварднадзе

Далее, Россия:
- СССР распался не на 15 "союзных республик" (или не 14 этих самых "республик" отделились от России), сейчас таких формирований уже больше 20
Подробнее об этом у меня тут: https://nosikot.livejournal.com/5572527.html

Африка:

- Судан (отделение юга)
- Эфиопия (отделение Эритреи)
- Сомали (насчитывается до 10 отдельных образований)
- Конго/Заир (после 2-й Великой Африканской войны сказать что-то определенное тут сложно – обстановка может измениться в любой момент, особенно на востоке страны)
В отношении Мали "поверим" французским оккупантам, что целостность страны восстановлена

Средний Восток:

- Ливия (обстановка меняется)
- Ирак
- Сирия (тут и по Ираку – комментарии излишни)
- Палестина (переход власти к ХАМАС в секторе Газы)

Азия:

- Пакистан (вряд ли можно считать эту страну "единой", причем ситуация ухудшилась именно после 1991 г – примерно…)
Разрушение Афганистана началось раньше рассматроиваемого периода

В Америке, Австралии/Океании явных примеров разрушенных гос-в не нашел…

Что можно сказать в итоге – безусловно Россия в виде СССР – т.е. признанная и мощная сверхдержава со своей идеологией и целями (по крайней мере провозглашенными) была стабилизирующим фактором в мире, после исчезновения которого Запад вернулся к своей политике неоколониализма и передела мира, в т.ч. и на основе экономических факторов


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8741316.html

Метки: история, карта, политика, страны, США

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 8264 6324
    Павел 1 мая 2019 в 18:31

    “Запад вернулся к своей политике неоколониализма и передела мира, в т.ч. и на основе экономических факторов”

    А что, доморощенные российские капиталисты-империалисты нервно курят в стороне, наплевав на законы своего развития, что ли? Или-таки участвуют?

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    • 1551 1333
      МирославаПавел 1 мая 2019 в 19:17

      Они участвуют Только В Наполнении Своих Карманов!Вот Примитив-Урвать Побольше! Можно подумать кто-то из Них Будет Жить Вечно!А Карма-то врежет по-полной!

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