Сделано в СССР: бесшумные пистолеты, которые используют спецслужбы

Оружейное дело в Советском Союзе развивалось очень хорошо. Помимо ракет, самолетов и автоматов в стране делали и бесшумные пистолеты, для решения более «деликатных задач». Всего в СССР было несколько весьма популярных моделей бесшумного оружия. Новый виток развития данного сегмента начался в 1960-е годы. Посмотрим же поближе на эти образцы.

1. Пистолет ПБ

Один из лучших пистолетов в своем классе. /Фото: mirtesen.ru.

Пистолет, который проектировался специально для разведывательно-диверсионных подразделений. Малогабаритный и бесшумный, ПБ должен был помогать советским солдатам решать задачи в тылу противника. Существует укоренившееся мнение, что ПБ создан на базе ПМ. На самом деле это не так. От Макарова был взят только магазин и УСМ. Оружие получилось настолько удачным, надежным и неприхотливым, что используется спецназом по сей день.

2. Пистолет АПБ

В комплекте шел приклад и глушитель. /Фото: soldat.pro.

Пистолет АПБ – это бесшумная модификация АПС. В Советском Союзе это была единственная модель автоматического бесшумного пистолета. Комплектовалось оружие магазином на 20 патронов. Бесшумная стрельба в свою очередь достигалась при помощи надульного глушителя. Несмотря на многочисленные достоинства, пистолет оказался слишком дорогим в производстве и на сегодняшний день массово не выпускается.

3. Пистолет С-4

Пистолет для разведки. /Фото: imgur.com.

Бесшумный пистолет, разрабатывавший специально для КГБ Советского Союза. Оружие использовало патроны 7.62×63мм «змея». Бесшумность при выстреле достигалась при помощи метода отсечения пороховых газов при помощи специального поршня. У пистолета было всего два выстрела. На вооружении С-4 долго не простоял и был снят сразу после появления МСП.

4. Пистолет МСП «Гроза»

Новая модификация. /Фото: justcase.one.

Более продвинутая модификация бесшумного пистолета для сотрудников КГБ, которая была разработана советскими конструкторами в начале 1970-х годов. Новый пистолет также использовал метод отсечки пороховых газов. Несмотря на многочисленные преимущества перед своим предшественником, МСП был принят на вооружение лишь ограниченной партией. Стоит на вооружении России и сегодня.

Как функционирует оружейный глушитель и есть ли у него минусы

Появление огнестрельного оружия всего за несколько веков кардинально изменило облик войны, полностью вытеснив все виды метательного оружия. Вот только за высокую эффективность порохового арсенала приходилось платить абсолютной демаскировкой бойца в момент выстрела. Именно поэтому, с незапамятных времен люди хотели научиться скрывать выстрелы. Получилось сделать это лишь в XIX веке при помощи глушителей.

Что это вообще такое

Все глушители имеют общую логику устройства. |Фото: warhead.su.

Правильное и полное название оружейного глушителя звучит, как «прибор бесшумной беспламенной стрельбы». Данный аксессуар является механическим устройством, скрывающим пламя выстрела и ослабляющим его звук. Устанавливается глушитель на ствол оружия. Иногда является интегрированным элементом его конструкции. На самом деле такое хитрое приспособление устроено достаточно просто.

Первый был изобретен и запатентован Хайремом Максимом. |Фото: persons-info.com.

Первые глушители появились еще в XIX столетии. При этом первый запатентованный образец устройства для бесшумной стрельбы создал знаменитый оружейный конструктор Хайрем Максим.

Устройство оружейного глушителя

Вся суть устройство вот в этих камерах. |Фото: edgun.ru.

В основе глушителя лежит металлический цилиндр, внутреннее пространство которого разделено на множество камер при помощи сквозных перегородок. Вне зависимости от типа глушителя (съемный или интегрированный) принцип работы устройства одинаков. Весь смысл сводится к разведению выходящих из ствола оружия газов по камерам с перегородками. Это позволяет снизить дульное давление и запустить скорое охлаждение пороховых газов.

Принцип работы достаточно прост. |Фото: ya.ru.

Выход газа из глушителя становится постепенным, что значительно влияет на его громкость. Иными словами, громкость выстрела падает по причине того, что газы, получившиеся в результате запуска пули, не вырываются из ствола все разом, а выходят небольшими порциями по очереди. Эффективность глушителя тем сильнее, чем больше у используемого ПБС камера.

Видео демонстрирующее работу ПБС

Плата за маскировку

Эффективность стрельбы падает. ¦Фото: syl.ru.

Само собой, за маскировку бойца таким способом приходится платить. Любой глушитель уменьшает начальную скорость полета пули, что сказывается на поражающей эффективности оружия. Происходит это из-за сокращения дульного давления.

Помимо этого глушители накладывают условное ограничение на используемые боеприпасы. Дело в том, что патроны должны иметь как можно меньший пороховой заряд. В противном случае избыточная мощность выстрела станет причиной скорого износа ПБС. Наконец, глушитель очень сильно нагревается во время выстрелов, что также может стать причиной его скорого выхода из строя.