Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов
Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Раньше в законе, запрещавшем чиновникам пользоваться зарубежными финансовыми инструментами, были лазейки, когда финансовые активы переходили к чиновникам по наследству. Отныне эти вопросы отрегулированы в законодательстве Российской Федерации.
Итак, у чиновников есть шесть месяцев, чтобы избавиться от такого наследства без риска оказаться по ту сторону закона.
Читайте также: МОЛНИЯ: Путин подписал новый Указ об упрощённом предоставлении гражданства жителям Украины
Источник: https://rusvesna.su/news/1556730153
Плох тот правитель, которого не слушают ни придворные, ни торговцы… Уже в который он их упрашивает, а толку – НИКАКОГО… И.В.Сталину, в своё время, достаточно было сделать лишь намёк на решение каких-либо проблем, как тут же ВСЁ исполнялось…
Интересный вопрос – каким образом избавиться? Продать активы, а бабло в иностранные банки?
Ясен перец… Тут сразу изымут под различными предлогами…