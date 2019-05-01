Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.

Раньше в законе, запрещавшем чиновникам пользоваться зарубежными финансовыми инструментами, были лазейки, когда финансовые активы переходили к чиновникам по наследству. Отныне эти вопросы отрегулированы в законодательстве Российской Федерации.

Итак, у чиновников есть шесть месяцев, чтобы избавиться от такого наследства без риска оказаться по ту сторону закона.

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