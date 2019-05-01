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Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов

20:29. 1 мая 2019 Просмотров - 162 3 коммент. Опубликовал:
Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов | Русская весна

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.

Раньше в законе, запрещавшем чиновникам пользоваться зарубежными финансовыми инструментами, были лазейки, когда финансовые активы переходили к чиновникам по наследству. Отныне эти вопросы отрегулированы в законодательстве Российской Федерации.

Итак, у чиновников есть шесть месяцев, чтобы избавиться от такого наследства без риска оказаться по ту сторону закона.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1556730153

Метки: Новости

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 19813 17325
    Вячеслав 1 мая 2019 в 21:48

    Плох тот правитель, которого не слушают ни придворные, ни торговцы… Уже в который он их упрашивает, а толку – НИКАКОГО… И.В.Сталину, в своё время, достаточно было сделать лишь намёк на решение каких-либо проблем, как тут же ВСЁ исполнялось…

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    1
  • 9410 6380
    Владимир 1 мая 2019 в 21:49

    Интересный вопрос – каким образом избавиться? Продать активы, а бабло в иностранные банки?

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    1

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