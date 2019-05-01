ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

В очереди передо мной женщина с дочкой. Девочке лет пять.– Мам, можно я сама выложу продукты на ленту? – спрашивает она. Очень хочет помочь.Мама нервничает, может, опаздывают куда, может, просто не выспалась.– Давай, только быстрее… – говорит она дочке рассеянно.Девочка со всей страстью начинает метать продукты из тележки на ленту. Спешит. Мама доверила такое дело! Надо оправдать ожидания!И вдруг…Пакет с пшеном падает на пол, и лопается. Пшено почти не высыпалось, но пакет порван.Девочка в ужасе замерла.Что она натворила!– Ну вот, – мама вздыхает. – Так и знала! Вот доверь! Ну, руки-крюки! За что не возьмешься….Надо теперь взять новый пакет пшена!Девочка беззвучно плачет. Она больше не хочет ничего перекладывать. Она неумеха. Руки-крюки. Так сказала мама.– Давайте сюда этот, там же почти не просыпалась, я вам в целофан положу, и заберете, вы же порвали! – говорит кассир.– Мы не порвали, мы уронили. Он сам порвался. Мне нужен целый пакет пшена! – раздраженно говорит мама.Она сама переложила оставшиеся продукты на ленту. И, к неудовольствию всей очереди, ушла за новым пакетом пшена.– Дайте пакет, – прошу я кассира, беру целофановый пакет и прошу девочку, застывшую как мумия у кассы. – Помоги собрать пшено, пожалуйста.Она садится на корточки, и мы с ней вместе собираем пшено в целофановый пакет, пока вернувшаяся мама девочки рассчитывается за покупки.– А что теперь с этим пшеном? Которое ваша дочь рассыпала?Мама приготовилась к скандалу.– У вас тут всегда заложена в стоимость такая ситуация. Что вы мне рассказываете! Я могу вон весь алкоголь перебить, и то не обязана за него платить. А тут пшено!– А кто за него должен платить? Я? – заводится кассир.Так. Ребята, остановитесь! Ну зачем нагнетать на пустом месте? Ну вот зачем тиражировать взаимное раздражение?– Я куплю это пшено, – говорю я. – При условии, что ваша дочь поможет мне переложить продукты на ленту. Она так здорово это делает. А у меня рука болит.Мама девочки врезается в мой убедительный взгляд.И, будто опомнившись, говорит:– Да, Лидочка, помоги тете … У нее рука болит.Я, чтобы девочка не видела, показываю “Класс!” своей совершенно здоровой рукой.Лидочка будто отмирает. Начинает аккуратно перекладывать мои продукты на ленту. Старается. Поглядывает на маму.Тем временем мои продукты уже на ленте.Я быстро упаковывают их в пакеты.Мы одновременно с Лидой и ее мамой выходим из магазина.– Лида, а ты когда-нибудь была в Венеции? – спрашиваю я.– Где?– В Венеции.– Нет. Я в Крыму была.– Знаешь, я тоже пока не была. Но читала, что там есть площадь, на которой много-много голубей. И они почти ручные. Садятся людям на плечи. И на голову. И люди с ними фотографируются. Представляешь?– Здорово!– Хочешь прямо сейчас оказаться в Венеции?– Здесь? Сейчас? – удивляется Лида.– Да! – я достаю целофановый пакет с пшеном. – Здесь и сейчас.Мы отходим от магазина на пятачок пространства, где никому никто не мешает, и я говорю:– Лида, ты очень скучно уронила пшено. Оно даже не рассыпалось. Урони так, чтобы БАМС!!!! Чтобы все рассыпалось.Лида оглядывается на маму. Та уже все поняла, улыбается и кивает.Лида берет у меня пакет с пшеном.– Прямо на землю???– Прямо на землю!!!Лида радостно плюхает пшено на пол, оно рассыпается желтым мандариновым салютом и тотчас…Почернело небо!!! Как пишут в сказках!!!С крыш, с проводов, откуда не возьмись огромное полчище голодных голубей стремительно пикирует к ногам визжащей от восторга Лиды.– Мамамама! Смотри как их много!!!! Мамамама! Они едят наше пшено!!!!!Мамамама, мы в Венеции!!!!Мы с ее мамой смеемся.– Здорово. Спасибо вам. Прям отрезвили. А то у меня сегодня плохой день… – говорит мама Лиды.– Плохой день каждую минуту может стать хорошим. Балашиха каждую минуту может стать Венецией.– Да , я уже поняла, – смеется мама. – Он уже стал…Она прижимает к себе скачущую Лиду.– Я свою дочурку Лиду, никому не дам в обиду, – говорит она.А девочка хлопает в ладоши …Ну все, здесь я больше не нужна.Фея рассыпанного пшена, голодных голубей и счастливых девочек полетела дальше.P.S.Помните , пожалуйста: каждую минуту всё может измениться к лучшему.Или подождите. Или ….сами измените

Источник: http://nashaplaneta.su/news/pouchitelnyj_sluchaj/2019-05-01-68233