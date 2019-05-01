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Переворот в Венесуэле снова провалился

09:55. 1 мая 2019 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:



Что мы говорим Трампу? Не сегодня (с)

Очередная попытка военного переворота в Венесуэле провалилась.
Попытки переворота и их провал становятся однообразными.

1. Мадуро официально объявил, что у американцев снова ничего не вышло и их переворот провалился. Обещано официальное расследование в отношении участников мятежа. Также Мадуро посмеялся над утверждениями Помпео, что президент Венесуэлы хотел бежать, но ему помешали русские.
2. Общее число пострадавших в ходе вчерашних беспорядков составило около 70 человек. Данные об одном погибшем полиция не подтверждает. Арестовано до 30 человек. Несколько военных объявлены в розыск. Часть мятежных военных еще вчера разошлась.
3. 25 военных уже получили официальное убежище от Больсонару и прячутся в бразильском посольстве. Сбежавший из под домашнего ареста Леопольдо Лопес после нескольких часов нахождения в посольстве Чили, бежал вместе с женой в посольство Испании.
4. По заявлению руководства армии, все командующими сухопутных сил, ВВС и ВМФ подтвердили полную лояльность текущему правительству и президенту и готовность защищать Конституционный порядок. Военные призывают не верить фальшивым новостям о переходе армии на сторону Гуайдо.
5. В стране ограничено вещание американских телеканалов, а также частично блокируются некоторые интернет-ресурсы. Оппозиция обвиняет в блокировках интернета "китайских техников", которые помогают "кровавому режиму" скрывать ПРАВДУ.
6. США угрожают Кубе новыми ультимативными санкциями и тотальным экономическим эмбарго, если она не прекратит поддерживать чавистов в Венесуэле. Достаточно забавная угроза для страны, которая десятилетиями живет в условиях санкционного давления. Гавана явно не настроена слушать США.
7. Большую роль в срыве переворота сыграли десятки тысяч жителей столицы собравшихся у президентского дворца, чтобы поддержать Мадуро. Гуайдо наоборот не смог собрать достаточно большого числа людей в свою поддержку.

На сегодня Гуайдо призвал к "окончательной тотальной мобилизации", чтобы попытаться через уличные протесты подкинуть дров в затухающий костер военного переворота.
Чависты в свою очередь воспользуются первомайской демонстрацией для демонстрации мобилизации общества в защиту Мадуро.
О полном завершении кризиса говорить разумеется нельзя – США будут продолжать давить, используя оппозицию для генерации напряженности внутри Венесуэулы.
С оппозицией Мадуро должен так или иначе разобраться, иначе всегда есть риск, что одна из последующих попыток может оказаться удачной.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4957678.html

Метки: венесуэла, гуайдо, империализм, куба, мадуро, Россия, США, Трамп, южная америка

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