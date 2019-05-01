Оскар Конюхов про течения и специфику перехода через Южный океан на весельной лодке.
12:56. 1 мая 2019 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Начальник штаба экспедиции Фёдора Конюхова – Оскар Конюхов рассказывает о специфике перехода через океаны на весельных лодках, какие факторы необходимо учитывать при организации весельных переходов. Видео сделано для ютуб-канала "Областной газеты", город Екатеринбург. Авторы: Яна Белоцерковская, Пётр Кабанов.
Источник: https://konyukhov.ru/den-145/