Главная » Вооруженные силы, Творчество

Кораблестроение под брендом «Калашников»: от боевых катеров до судов спецназначения (ФОТО)

05:30. 1 мая 2019 Просмотров - 47 Нет комментариев Опубликовал:
Кораблестроение под брендом «Калашников»: от боевых катеров до судов спецназначения (ФОТО) | Русская весна

Концерн «Калашников», один из лидеров оружейной отрасли России, в своей структуре имеет не только оружейное производство, но и судостроительные предприятия полного цикла, расположенные в городе Рыбинске Ярославской области — судостроительный завод «Вымпел» и Рыбинскую судоверфь. Об их гражданской и военной продукции — в материале Госкорпорации Ростех.

«Мангуст» выходит на охоту

Серия скоростных патрульных глиссеров с экзотическим названием «Мангуст» выпускается рыбинским заводом «Вымпел» с 2000 года. Эти катера предназначены для контроля за морскими рейдами и используются таможней, пограничниками, спецслужбами и рыбоохраной. В 2018 году был спущен на воду 75-й катер серии, созданный для нужд береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.

Благодаря своему оснащению «Мангуст» может выполнять широкий спектр задач патрулирования. При максимальной загрузке запасами и топливом катер может находиться в автономном режиме до двух суток. Высокая скорость и отличная маневренность катера обеспечиваются за счет применения полупогруженных винтов с приводами Арнесона или водометных движителей. Конструкция катера позволяет использовать его в зонах тропического морского климата.

Быстроходный катер водоизмещением 28,7 тонны способен развить максимальную скорость хода до 50 узлов.

Суда, несущие пограничную службу, имеют на вооружении 14,5-мм пулемет для поражения надводных, береговых и воздушных легкобронированных целей. Также на борт могут устанавливаться гранатомет или зенитно-ракетный комплекс. Катера этой серии способны выполнять задачи при волнении моря до 4 баллов. Экипаж катера составляет шесть человек: офицер, мичман и четыре матроса. При необходимости борт позволяет принять дополнительный персонал.

В 2013 году катер был модернизирован, результатом чего стало улучшение боевых, тактических, мореходных и технических характеристик, а также заметно улучшились условия проживания экипажа. Обновленный катер может выполнять разведывательные, боевые и транспортные задачи. Для поражения надводных, воздушных и береговых легкобронированных целей на новом «Мангусте» устанавливается боевой модуль с дистанционным управлением калибром 12,7 мм.

По морю на подводных крыльях

Альтернативу традиционным речным и морским судам, работа которых основана на водоизмещении, изобретатели искали еще с конца XIX века. Первые корабли на подводных крыльях начали серийно выпускаться в конце 1950-х годов. Принципиальное отличие такого судна заключается в том, что на высокой скорости за счет создаваемой крыльями подъемной силы его корпус поднимается над водой.

При этом сокращается площадь контакта, а следовательно, уменьшается сопротивление, что позволяет судну двигаться быстрее.

Выпуск судов на подводных крыльях в СССР был самым массовым в мире. Большинство кораблей, которые эксплуатируются сейчас в России, выпущены еще во времена Союза. В основном эти суда плавают по рекам и озерам. Сложности в использовании на море были связаны с несовершенством и дороговизной применяемых в то время технологий.

Но прогресс не стоит на месте, и в 2017 году в рамках федеральной программы по развитию гражданской морской техники в сотрудничестве судостроительного завода «Вымпел», ЦКБ им. Р. Е. Алексеева и других предприятий было создано морское судно на подводных крыльях нового поколения «Комета 120М».

Новая «Комета» предназначена для перевозки пассажиров в прибрежной морской зоне. Вместимость судна — 120 человек, экипаж — 5 человек, скорость — примерно 65 км/ч, дальность хода — 200 миль. Основными отличиями «Кометы 120М» от ранее построенных аналогов стал высокий уровень комфорта пассажиров: судно оснащено современными просторными салонами эконом- и бизнес-класса, а также автоматической системой снижения качки и перегрузки. Корпус «Кометы» выполнен из алюминиевых сплавов, крылья — из нержавеющей стали.

На свой первый регулярный маршрут «Комета 120М» вышла 30 июля 2018 года в Крыму — между Севастополем и Ялтой. С августа по сентябрь судно перевезло около 23 тысяч пассажиров. Интерес к судну и подобному способу перемещения доказывает тот факт, что все четыре ежедневных рейса были заполнены практически полностью. Еще два корабля на подводных крыльях для Крымского побережья будут спущены на воду в 2019 году. Далее в планах — Черноморское побережье Кавказа, Сочи и прилегающие города. Ведутся переговоры по поставке «Комет» на экспорт.

Запуск «Кометы 120М» — это отличный пример того, как, используя имеющуюся инфраструктуру, можно создавать востребованные направления и перенаправлять пассажирские потоки. По плану к 2025 году доля гражданской продукции на судостроительном заводе «Вымпел» должна составить 30%. «Комета 120М» стала первым пассажирским гражданским судном, выпущенным на предприятии.

Многоцелевой «Лидер»

Высокоскоростной катер с повышенными мореходными характеристиками «Лидер-17» считается одним из самых многоцелевых детищ Рыбинской судоверфи. Задуманный специально для работ патрульных служб и инспекции, в зависимости от оснащения «Лидер-17» может быть прогулочным катером или применяться в работе спасателей и при тушении пожаров. Судно может использоваться во внутренних водах и прибрежной морской зоне.

Если максимально загрузить катер топливом и всеми необходимыми запасами, «Лидер-17» способен находиться в автономном плаванье до пяти дней и пройти при этом до 600 миль. Крейсерская скорость катера — 36 узлов, максимальная — 48 узлов (около 89 км/ч), что позволяет ему быстро прибыть на место происшествия или эффективно настигать цель на воде. Разработчики судна подумали и об удобстве экипажа. В рулевой рубке установлены кресла Ullman Atlantic повышенной комфортности.

Уникальность катера заключается в дублировании систем навигации, живучести и энергоснабжения. Корпус повышенной прочности и мореходности выполнен из алюминиево-магниевого сплава 1561. Внутри катера — двигатель российской сборки.

Предшественник катера — спасательная модель «Лидер-12М» уже много лет состоит на службе в подразделениях МЧС. «Лидер-17» перенял от прежней модели важное качество — абсолютную остойчивость. Это значит, что судно невозможно перевернуть. При любых волнах оно принимает исходное положение и встает на ровный киль.

Из Рыбинска в море

Благодаря тому, что Рыбинск расположен на берегу одноименного водохранилища, судостроительные предприятия концерна «Калашников» имеют выход к главной речной артерии России — реке Волге — и Волго-Балтийскому пути.

В просторных бухтах проходят ходовые и швартовные испытания, выполняются заключительные работы перед сдачей судна заказчику. Здесь же суда могут оставаться на зимовку.

В 2017 году в составе водного кластера «Калашникова» появилось еще одно рыбинское предприятие — судостроительный завод «Верфь братьев Нобель». Здесь производятся промысловые суда малого и среднего класса, а также буксиры и суда специального назначения. Новый актив не только расширяет линейку продукции концерна, но и способствует увеличению доли гражданского производства «Калашникова».

Читайте также: Новейший автомат «Ратника» заменит АК-74 М: бойцы ВДВ с новинкой попали в кадр (+ФОТО, ВИДЕО)

Источник: https://rusvesna.su/news/1553445386

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
День вежливых людей (фото, видео)
27 февраля 2015 года в России отмечается новый праздник - День сил специальных операций или как его уже успели окрестить - День Вежливых Людей. Немного странно осознавать, что шуточный термин придуманный мною (ред. – Борис Рожин, блогер Сolonelcassad) от ...
Почему замалчивают приближающуюся катастрофу? Люди молчат...
http://communitarian.ru/publik... 1) "ЧЕМ ЗАКОНЧИЛСЯ ВИЗИТ ГЕНРИ КИССИНДЖЕРА В МОСКВУ" В феврале текущего 2016 г. в Москву прилетал Генри Киссинджер. Тот самый, который создал в 1974 г. зловещий «Меморандум 200 по сокращению населения». Именно этот ...
О событиях в Венесуэле и конституционном большинстве «Единой России»
... розыгрыша различных сценариев. Россия находится под серьёзнейшим внешним давлением, желающих опрокинуть... за последнее время, все, как под копирку, использовали большинство законодательной власти...
Вдогонку к материалу «Необъявленная капитуляция»
... королевой Великобритании Елизаветой II под ее офисом в центре ... Итак, что же собрались под шумок олимпиады и президентских выборов...подписи не совпадают, и под подписи людей предъявить стороны не... проведение выборов президента будет под угрозой их отмены до ...
Чем закончится игра в «Государство Россия»?
... них был, потом подготовила доклад под названием «О состоянии и неотложных... истину о том, что кредитованием под низкий процент вообще-то должен...
США были готовы убить миллиард человек
... года Объединенный комитет начальников штабов под председательством адмирала Уильяма Лихи уведомил...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)