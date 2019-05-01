Кораблестроение под брендом «Калашников»: от боевых катеров до судов спецназначения (ФОТО)

Концерн «Калашников», один из лидеров оружейной отрасли России, в своей структуре имеет не только оружейное производство, но и судостроительные предприятия полного цикла, расположенные в городе Рыбинске Ярославской области — судостроительный завод «Вымпел» и Рыбинскую судоверфь. Об их гражданской и военной продукции — в материале Госкорпорации Ростех.

«Мангуст» выходит на охоту

Серия скоростных патрульных глиссеров с экзотическим названием «Мангуст» выпускается рыбинским заводом «Вымпел» с 2000 года. Эти катера предназначены для контроля за морскими рейдами и используются таможней, пограничниками, спецслужбами и рыбоохраной. В 2018 году был спущен на воду 75-й катер серии, созданный для нужд береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.

Благодаря своему оснащению «Мангуст» может выполнять широкий спектр задач патрулирования. При максимальной загрузке запасами и топливом катер может находиться в автономном режиме до двух суток. Высокая скорость и отличная маневренность катера обеспечиваются за счет применения полупогруженных винтов с приводами Арнесона или водометных движителей. Конструкция катера позволяет использовать его в зонах тропического морского климата.

Быстроходный катер водоизмещением 28,7 тонны способен развить максимальную скорость хода до 50 узлов.

Суда, несущие пограничную службу, имеют на вооружении 14,5-мм пулемет для поражения надводных, береговых и воздушных легкобронированных целей. Также на борт могут устанавливаться гранатомет или зенитно-ракетный комплекс. Катера этой серии способны выполнять задачи при волнении моря до 4 баллов. Экипаж катера составляет шесть человек: офицер, мичман и четыре матроса. При необходимости борт позволяет принять дополнительный персонал.

В 2013 году катер был модернизирован, результатом чего стало улучшение боевых, тактических, мореходных и технических характеристик, а также заметно улучшились условия проживания экипажа. Обновленный катер может выполнять разведывательные, боевые и транспортные задачи. Для поражения надводных, воздушных и береговых легкобронированных целей на новом «Мангусте» устанавливается боевой модуль с дистанционным управлением калибром 12,7 мм.

По морю на подводных крыльях

Альтернативу традиционным речным и морским судам, работа которых основана на водоизмещении, изобретатели искали еще с конца XIX века. Первые корабли на подводных крыльях начали серийно выпускаться в конце 1950-х годов. Принципиальное отличие такого судна заключается в том, что на высокой скорости за счет создаваемой крыльями подъемной силы его корпус поднимается над водой.

При этом сокращается площадь контакта, а следовательно, уменьшается сопротивление, что позволяет судну двигаться быстрее.

Выпуск судов на подводных крыльях в СССР был самым массовым в мире. Большинство кораблей, которые эксплуатируются сейчас в России, выпущены еще во времена Союза. В основном эти суда плавают по рекам и озерам. Сложности в использовании на море были связаны с несовершенством и дороговизной применяемых в то время технологий.

Но прогресс не стоит на месте, и в 2017 году в рамках федеральной программы по развитию гражданской морской техники в сотрудничестве судостроительного завода «Вымпел», ЦКБ им. Р. Е. Алексеева и других предприятий было создано морское судно на подводных крыльях нового поколения «Комета 120М».

Новая «Комета» предназначена для перевозки пассажиров в прибрежной морской зоне. Вместимость судна — 120 человек, экипаж — 5 человек, скорость — примерно 65 км/ч, дальность хода — 200 миль. Основными отличиями «Кометы 120М» от ранее построенных аналогов стал высокий уровень комфорта пассажиров: судно оснащено современными просторными салонами эконом- и бизнес-класса, а также автоматической системой снижения качки и перегрузки. Корпус «Кометы» выполнен из алюминиевых сплавов, крылья — из нержавеющей стали.

На свой первый регулярный маршрут «Комета 120М» вышла 30 июля 2018 года в Крыму — между Севастополем и Ялтой. С августа по сентябрь судно перевезло около 23 тысяч пассажиров. Интерес к судну и подобному способу перемещения доказывает тот факт, что все четыре ежедневных рейса были заполнены практически полностью. Еще два корабля на подводных крыльях для Крымского побережья будут спущены на воду в 2019 году. Далее в планах — Черноморское побережье Кавказа, Сочи и прилегающие города. Ведутся переговоры по поставке «Комет» на экспорт.

Запуск «Кометы 120М» — это отличный пример того, как, используя имеющуюся инфраструктуру, можно создавать востребованные направления и перенаправлять пассажирские потоки. По плану к 2025 году доля гражданской продукции на судостроительном заводе «Вымпел» должна составить 30%. «Комета 120М» стала первым пассажирским гражданским судном, выпущенным на предприятии.

Многоцелевой «Лидер»

Высокоскоростной катер с повышенными мореходными характеристиками «Лидер-17» считается одним из самых многоцелевых детищ Рыбинской судоверфи. Задуманный специально для работ патрульных служб и инспекции, в зависимости от оснащения «Лидер-17» может быть прогулочным катером или применяться в работе спасателей и при тушении пожаров. Судно может использоваться во внутренних водах и прибрежной морской зоне.

Если максимально загрузить катер топливом и всеми необходимыми запасами, «Лидер-17» способен находиться в автономном плаванье до пяти дней и пройти при этом до 600 миль. Крейсерская скорость катера — 36 узлов, максимальная — 48 узлов (около 89 км/ч), что позволяет ему быстро прибыть на место происшествия или эффективно настигать цель на воде. Разработчики судна подумали и об удобстве экипажа. В рулевой рубке установлены кресла Ullman Atlantic повышенной комфортности.

Уникальность катера заключается в дублировании систем навигации, живучести и энергоснабжения. Корпус повышенной прочности и мореходности выполнен из алюминиево-магниевого сплава 1561. Внутри катера — двигатель российской сборки.

Предшественник катера — спасательная модель «Лидер-12М» уже много лет состоит на службе в подразделениях МЧС. «Лидер-17» перенял от прежней модели важное качество — абсолютную остойчивость. Это значит, что судно невозможно перевернуть. При любых волнах оно принимает исходное положение и встает на ровный киль.

Из Рыбинска в море

Благодаря тому, что Рыбинск расположен на берегу одноименного водохранилища, судостроительные предприятия концерна «Калашников» имеют выход к главной речной артерии России — реке Волге — и Волго-Балтийскому пути.

В просторных бухтах проходят ходовые и швартовные испытания, выполняются заключительные работы перед сдачей судна заказчику. Здесь же суда могут оставаться на зимовку.

В 2017 году в составе водного кластера «Калашникова» появилось еще одно рыбинское предприятие — судостроительный завод «Верфь братьев Нобель». Здесь производятся промысловые суда малого и среднего класса, а также буксиры и суда специального назначения. Новый актив не только расширяет линейку продукции концерна, но и способствует увеличению доли гражданского производства «Калашникова».

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