К чему готовится Китай?

Концептуал СМИ И что делать нам?

В чем состоит главная сила и главная слабость Китая на данный момент. Как китайцы смотрят на Россию и русских. Какие конкретные действия необходимы сейчас российской власти, чтобы у России было место в будущем мире китайского лидерства. Об этом беседуют ведущий Дмитрий Перетолчин и профессор, член Академии вoeнных наук Юрий Курносов.



В чём сила и особенности китайской идеологии? Как нам строить взаимоотношения с Китаем? Читайте в книге:

Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич

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