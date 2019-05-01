Е.Ю.Спицын на канале “Красная Линия” в программе “Темы дня. О сути Первомая”

#МПГУ #Спицын #ЭкспертыМПГУ #СМИ
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ULwVbQH9Bss
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В этом мире нет ни счастья, ни несчастья, то и другое постигается лишь в сравнении.
— Дюма Александр
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