Бронемашины для современных локальных конфликтов (2019)

Cсовременные конфликты редко включают в себя боестолкновениями между регулярными армиями. Они все больше похожи на серии контрпартизанских операции различной интенсивности и мероприятия по захвату и удержанию ключевых объектов инфраструктуры для их дальнейшей эксплуатации. В этих условиях увеличивающуюся роль играют средства и меры предназначенные для защиты контингентов в условиях постоянной угрозы минных засад и атак со стороны повстанцев. Интенсивное подобных систем восходит к легендарной Войне Тойот и войне в Родезии. С тех пор роль бронеавтомобилей и МРАПов различных модификаций, а также смежных систем стала ключевой на поле боя.