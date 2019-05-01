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Бронемашины для современных локальных конфликтов (2019)

12:09. 1 мая 2019 Просмотров - 74 Один комментарий Опубликовал:
 
 


Cсовременные конфликты редко включают в себя боестолкновениями между регулярными армиями. Они все больше похожи на серии контрпартизанских операции различной интенсивности и мероприятия по захвату и удержанию ключевых объектов инфраструктуры для их дальнейшей эксплуатации. В этих условиях увеличивающуюся роль играют средства и меры предназначенные для защиты контингентов в условиях постоянной угрозы минных засад и атак со стороны повстанцев. Интенсивное подобных систем восходит к легендарной Войне Тойот и войне в Родезии. С тех пор роль бронеавтомобилей и МРАПов различных модификаций, а также смежных систем стала ключевой на поле боя. 
 
 

Источник: http://nashaplaneta.su/news/skrytye_ugrozy_operacija_slavjane_upravljaemyj_raskol_2019/2019-05-01-68200

Метки: фильмы и видео

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