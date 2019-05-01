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Бильдербергский клуб: ближайшие цели, решённые и нерешённые задачи

09:11. 1 мая 2019 Просмотров - 54 Нет комментариев Опубликовал:
Проблемы №2 и №3
Трансатлантические отношения: варианты и сценарии; Трансатлантический оборонный союз: пули, байты и доллары;

Решена ли за прошедшее время проблема трансатлантических отношений и трансатлантического оборонного союза? Да, «трансатлантический раскол» – это уже «медицинский факт».

Проблема №4
Направление деятельности ЕС.
Решена ли проблема с направлением деятельности Евросоюза? Да, мы наблюдаем консолидацию европейских «элит» с перспективой формирования нового-старого геостратегического субъекта, который «отстраивается» от «коллективного Запада» во главе с США.

Проблема №5
Можно ли замедлить глобализацию?
Замедлен ли процесс глобализации? Да, он практически уничтожен и в каком-то смысле пошел вспять.

Проблема №11
Ядерное распространение.
Решен ли вопрос с нераспространением ядерных технологий? Прошедшая встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, поставила точку в этом вопросе – как и выход официального Вашингтона из многосторонней «атомной сделки» с Ираном.

Проблема №12
Китай. Китай тоже договорился с Америкой о возможности изменения «правил игры» в двусторонних отношениях.

В группе «нерешенных» проблем, которые присутствовали и в повестке дня Бильдерберга-2018, насчитывается также шесть позиций:

Проблема №1
– Популизм в Европе – Почему растет популизм? Год назад та же проблема ставилась в общем виде и значилась под №8.Под «популизмом» в Бильдербергском клубе понимают те самые правоконсервативные общественно-политические структуры, в содействии которым с целью раскола Евросоюза австрийский ведущий Армин Вольф недавно обвинял Владимира Путина. Следовательно, можно предположить, что Европе предстоит тотальная «зачистка» от политиков типа Марин Ле Пен и Виктора Орбана.

Проблема №3
– Будущее работы – Рабочие места, доходы и нереализованные ожидания. Массовая безработица в Европе, США, других странах «коллективного Запада» и в «глобальной экономике» в целом. Ситуация на этом направлении обостряется как «здесь и сейчас», так и на обозримую перспективу. За год приоритетность этой тематики для «бильдербергеров» увеличилась – с неизбежностью дальнейшего роста.

Проблема №5
– США перед промежуточными выборами – Администрация Трампа: отчет о работе. «Фактор Трампа», который год назад был «проблемой №1», видимо, удалось «приручить», но только частично, его предсказуемость и управляемость остаются под вопросом.

Проблемы №8 и №10
– Россия в международном порядке. Саудовская Аравия и Иран. Россия продолжает восприниматься как раздражающий, но всего лишь региональный фактор. а ближневосточный конфликт, видимо, должен быть канализирован в русло ирано-саудовского (возможно, шиитско-суннитского) противостояния, с исключением из него Израиля.

Проблема №11
– Мир «постправды» – Воина по поводу информации. После «дела Скрипалей» стало ясным, что разница между истиной и ложью в мировом коммуникативном пространстве усилиями глобалистов успешно стерта и на международном, и на межгосударственном уровне. Видимо, теперь эту проблему остается решать на локальных уровнях, так что ее ранг для «Бильдерберга» существенно снизился.

Третья группа обозначает новые конфликтные пространства.

Проблема №2
Неравенство. Для сохранения и развития «глобального мира» необходима новая идеология неравенства, поскольку прежняя либеральная концепция «равенства во всем, кроме богатства», измеряемого через доллары, больше не работает. Причина в том, что она противоречит санкционной практике и правовым механизмам изъятия «неправильных богатств», которые, видимо, должны будут стать доминирующим трендом после устранения фактора «популизма» в Европе.

Проблемы №4 и №9
Искусственный интеллект и Квантовый компьютер, тесно связаны между собой, поскольку квантовые технологии в стремительно наступающей «цифровой цивилизации» грозят сделать «искусственный интеллект» неуправляемым и смертельно опасным для «матрицы» глобализма. Поэтому исследования в данной области, скорее всего, будут ограничиваться, а в странах «третьего мира» – рубиться на корню.

Точно так же взаимосвязаны проблемы №6 и №7: «свобода торговли» и «мировое лидерство США». Сегодня одно уже не предопределяет, а исключает другое: свобода торговли невозможна при условии сохранения мирового лидерства США, а мировое лидерство США невозможно при сохранении свободы торговли. В чью пользу здесь принято решение и в каком конечном формате оно будет реализовано, пока сказать невозможно.






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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4437232.html

Метки: бильд. клуб, восток, глобализация, Европа, информационная, Китай, нато, Россия, США

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