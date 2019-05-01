1945. «Видом Берлина доволен»

Рядовой Михаил Макаров смотрит на разрушенное здание Рейхстага в БерлинеМертвый немецкий солдат перед Бранденбургскими воротами в Берлине. 1 маяБерлин превращен в руиныСильно поврежденный район Берлина, результат бомбардировок союзниковВид с воздуха на город, опустошенный в битве против Красной армииАэрофотоснимок разрушенного моста через реку Шпрее, Берлин. 7 маяСоветский штурмовики Ил-2 пролетает над разрушенным мостом в БерлинеНа АлександерплацКрупный план обломков немецкого истребителя «Фокке-Вульф» среди руин на лугу в парке ТиргартенГород, опустошенный во время боевМертвые солдаты и уничтоженный БТР (11.SS-PZ. Grnd. Div. ‘Nordland’) на улицеМертвый немецкий солдат с железным крестом, лежащий на берлинской улицеНа улицах БерлинаРядом с Бранденбургскими воротами. МайПленные немецкие солдаты и члены фольксштурма на фоне раззоренного городаСоветские танки в Берлине. 8 маяОстатки противотанковых заграждений после окончания боев в БерлинеРейхсканцелярия после бомбежекСтарая рейхсканцелярияРазрушения в здании рейхсканцелярииСильно поврежденный рейхстагСильно поврежденный рейхстагСильно поврежденный рейхстагЗенитное орудие перед руинами РейхстагаСоветский танк стоит перед сильно поврежденным зданием рейхстага23. Американский генерал Омар Брэдли спускается по ступеням РейхстагаСоветский солдат на лестнице в РейхстагеСоветский солдат ставит свою подпись на колонне РейхстагаРейхстаг. Надписи на кириллице, сделанные советскими солдатами. МайБританский солдат оставляет свой собственный вклад на стенах Рейхстага, покрытых (в основном) русскими граффитиСолдаты и машины перед руинами Рейхстага. Берлин, 2 маяСоветские солдаты ведут немецких военнопленных по истерзанным войной улицам БерлинаУличная сцена на Унтер-ден-Линден – движение контролируется вручную2 мая. Деморализованный немецкий солдат сидит в руинах

Источник: https://humus.livejournal.com/6599319.html