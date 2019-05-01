1945. «Видом Берлина доволен»
21:12. 1 мая 2019 Просмотров - 124 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Рядовой Михаил Макаров смотрит на разрушенное здание Рейхстага в Берлине
Мертвый немецкий солдат перед Бранденбургскими воротами в Берлине. 1 мая
Берлин превращен в руины
Сильно поврежденный район Берлина, результат бомбардировок союзников
Вид с воздуха на город, опустошенный в битве против Красной армии
Аэрофотоснимок разрушенного моста через реку Шпрее, Берлин. 7 мая
Советский штурмовики Ил-2 пролетает над разрушенным мостом в Берлине
На Александерплац
Крупный план обломков немецкого истребителя «Фокке-Вульф» среди руин на лугу в парке Тиргартен
Город, опустошенный во время боев
Мертвые солдаты и уничтоженный БТР (11.SS-PZ. Grnd. Div. ‘Nordland’) на улице
Мертвый немецкий солдат с железным крестом, лежащий на берлинской улице
На улицах Берлина
Рядом с Бранденбургскими воротами. Май
Пленные немецкие солдаты и члены фольксштурма на фоне раззоренного города
Советские танки в Берлине. 8 мая
Остатки противотанковых заграждений после окончания боев в Берлине
Рейхсканцелярия после бомбежек
Старая рейхсканцелярия
Разрушения в здании рейхсканцелярии
Сильно поврежденный рейхстаг
Сильно поврежденный рейхстаг
Сильно поврежденный рейхстаг
Зенитное орудие перед руинами Рейхстага
Советский танк стоит перед сильно поврежденным зданием рейхстага
23. Американский генерал Омар Брэдли спускается по ступеням Рейхстага
Советский солдат на лестнице в Рейхстаге
Советский солдат ставит свою подпись на колонне Рейхстага
Рейхстаг. Надписи на кириллице, сделанные советскими солдатами. Май
Британский солдат оставляет свой собственный вклад на стенах Рейхстага, покрытых (в основном) русскими граффити
Солдаты и машины перед руинами Рейхстага. Берлин, 2 мая
Советские солдаты ведут немецких военнопленных по истерзанным войной улицам Берлина
Уличная сцена на Унтер-ден-Линден – движение контролируется вручную
2 мая. Деморализованный немецкий солдат сидит в руинах