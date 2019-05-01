1 мая во Франции

Пользуясь случаем всех поздравляю с праздником!

Во Франции "Желтые жилеты" по классике отметили День международной солидарности трудящихся.Пользуясь датой попадающей в контекст требований движения, был организован внеочередной акт протестов, который вылился в очередные столкновения с силовиками диктаторского режима Макрона, еще не перешедшими на сторону народа.Особо жесткие столкновения прошли в Париже и Безансоне, но и ряд других городов не подкачал к разочарованию мейнстримовых СМИ, которые уже было надеялись, что протесты начинают затухать, балансируя на уровне 60-80 тыс. еженедельно по субботам.Как показало 1 мая 2019, при известном желании, протестующие могут собраться и посреди недели.Следующий акт протестов пройдет уже в эту субботу. Предпосылок к их окончанию нет и близко. Преступный режим Макрона угнетающий свободолюбивый французский народ должен уйти.Осведомленные анонимные источники сообщают, что Макрон вместе с женой и двумя фурами наличности уже собирался вылетететь на самолете в Испанию, но посол США в последний момент отговорил его.Евросоюз призывает стороны к сдержанности и мирной передачи власти протестующим.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4958493.html