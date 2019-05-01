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1 мая во Франции

18:55. 1 мая 2019 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:


Во Франции "Желтые жилеты" по классике отметили День международной солидарности трудящихся.
Пользуясь датой попадающей в контекст требований движения, был организован внеочередной акт протестов, который вылился в очередные столкновения с силовиками диктаторского режима Макрона, еще не перешедшими на сторону народа.
Особо жесткие столкновения прошли в Париже и Безансоне, но и ряд других городов не подкачал к разочарованию мейнстримовых СМИ, которые уже было надеялись, что протесты начинают затухать, балансируя на уровне 60-80 тыс. еженедельно по субботам.
Как показало 1 мая 2019, при известном желании, протестующие могут собраться и посреди недели.























































































































































Следующий акт протестов пройдет уже в эту субботу. Предпосылок к их окончанию нет и близко. Преступный режим Макрона угнетающий свободолюбивый французский народ должен уйти.





Осведомленные анонимные источники сообщают, что Макрон вместе с женой и двумя фурами наличности уже собирался вылетететь на самолете в Испанию, но посол США в последний момент отговорил его.
Евросоюз призывает стороны к сдержанности и мирной передачи власти протестующим.

Пользуясь случаем всех поздравляю с праздником!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4958493.html

Метки: 1 Мая, макрон, Митинги, первое мая, праздники, протесты, фотографии, Франция

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