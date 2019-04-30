В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы
09:35. 30 апреля 2019 Просмотров - 103 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
В репетиции участвовало более 150 единиц современного и перспективного вооружения.
Подробности на https://tvzvezda.ru
В репетиции участвовало более 150 единиц современного и перспективного вооружения.
Подробности на https://tvzvezda.ru
,,,З д р а в и я Вам,,,
Если не будет Красного Знамени Победы,
то “это” никакой НЕ парад,а так – НЕ ведомо-что…
“““““““““““““
Только Наличие Красного Знамени Победы и Портретов
Товарища Сталина и Тех,кто Руководили Советской Армией
во времена Великой Отечественной войны – Можно Будет
Считать что Праздничное шествие в Честь Дня Победы – Состоялось!
* Иначе ВСЁ “то” – НИКАКОГО отношения к Памяти о Дне Победы
над нацизмом(над КОЛЛЕКТИВНЫМ – западным фашизмом)- никакого
отношения иметь НЕ(!!!)будет!
““““““““““““““`
_Красное Знамя Победы и Портреты Товарища Сталина -
Будет Подтверждением того,что в России – чтут День Победы!
* Без всего этого – это НЕ праздник А…ПАРОДИЯ на день-победы!
[НЫНЕ правящие в РФ - Виновны в...Забвении Дня Победы!!!]
—> Без Красного Знамени Победы – это никакой НЕ праздник!!!
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 30-4-19.
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