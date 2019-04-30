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В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы

09:35. 30 апреля 2019 Просмотров - 103 2 коммент. Опубликовал:

В репетиции участвовало более 150 единиц современного и перспективного вооружения.

Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ovP8ntbVzKA

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 1278 840
    Valeriy Bondarik 30 апреля 2019 в 10:46

    ,,,З д р а в и я Вам,,,

    Если не будет Красного Знамени Победы,
    то “это” никакой НЕ парад,а так – НЕ ведомо-что…
    “““““““““““““
    Только Наличие Красного Знамени Победы и Портретов
    Товарища Сталина и Тех,кто Руководили Советской Армией
    во времена Великой Отечественной войны – Можно Будет
    Считать что Праздничное шествие в Честь Дня Победы – Состоялось!
    * Иначе ВСЁ “то” – НИКАКОГО отношения к Памяти о Дне Победы
    над нацизмом(над КОЛЛЕКТИВНЫМ – западным фашизмом)- никакого
    отношения иметь НЕ(!!!)будет!
    ““““““““““““““`
    _Красное Знамя Победы и Портреты Товарища Сталина -
    Будет Подтверждением того,что в России – чтут День Победы!
    * Без всего этого – это НЕ праздник А…ПАРОДИЯ на день-победы!
    [НЫНЕ правящие в РФ - Виновны в...Забвении Дня Победы!!!]
    —> Без Красного Знамени Победы – это никакой НЕ праздник!!!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 30-4-19.

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  • 508 400
    Sergey64 30 апреля 2019 в 11:38

    Show must go off

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