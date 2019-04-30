Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 30 апреля 2019
- 17:14 Турецкие силы в Сирии изолируют Африн «защитной стеной».
- 15:37 Россия и Турция ведут консультации по истребителям пятого поколения.
- 02:24 Багдади жив.
- Вчера 22:34 Опубликовано первое за 5 лет видео с главарём ИГИЛ аль-Багдади — подробности (ВИДЕО).
Турецкие силы в Сирии изолируют Африн «защитной стеной»
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Россия и Турция ведут консультации по истребителям пятого поколения
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Багдади жив
Несмотря на все предшествующие заявления о гибели Багдади, он таки еще жив.
Пропаганда ИГИЛ выпустила ролик с все еще живым бывшим "великим халифом", который в неустановленном месте вещает для пока еще живых подельников.
Багдади грозился усилить борьбу ИГИЛ с Талибаном в Афганистане, а также на камеру листал брошюрку про виртуальные вилаяты "Кавказ" и "Турция".
Примечателен список адресатов угроз – Россия, Турция и Талибан. По счастливому совпадению, со всеми из них у США более чем серьезные проблемы в отношениях. И тут внезапно появляется Багдади.
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Опубликовано первое за 5 лет видео с главарём ИГИЛ аль-Багдади — подробности (ВИДЕО)
Первый с июля 2014 года пропагандистский ролик, на котором запечатлён главарь ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади, появился в Сети.
Где и когда сделана запись, не сообщается. Перед этим кадры с аль-Багдади распространялись в июле 2014 г., тогда его обращение снималось в Большой мечети города Мосул в Ираке.
Новый пропагандистский сюжет ИГИЛ прокомментировал автор проекта War Gonzo — известный военкор Семён Пегов:
«Информационное агентство Аль-Фуркан выпустило короткий ролик о результатах своего визита к лидеру террористической группировки ИГИЛ Абу Бакру аль-Багдади, которого в медиапространстве не было видно с 2014 года.
Основная часть репортажа посвящена битве за Багуз, последний оплот халифата по версии западных СМИ.
Исходя из слов аль-Багдади, он лично следил за битвой и особо выделил некоторых командиров, которые там погибли.
Что означают его слова? Что он был в Багузе? Или просто получал информацию, находясь в безопасном месте… неизвестно.
Но одним из наиболее интересных эпизодов стали «отчеты», которые аль-Багдади изучает, а точнее названия этих папок, которые красноречиво дают понять, что черная чума псевдохалифата еще не уничтожена до конца… в Африке, Турции, России и многих других регионах битва с терроризмом еще далека от завершения.
Видео с главарем ИГИЛ Абу Бакром Аль-Багдади, безусловно, говорит о завершении определенного этапа или, если хотите, цикла на пути развития самой успешной из существующих на сегодняшний день международных террористических организаций.
То, что Аль-Багдади с самого первого дня провозглашения «халифата» в мосульской мечети в 2014-м больше ни разу не появлялся в кадре, делало его фигуру для адептов ИГИЛ почти сакральной, недосягаемой для простых смертных. Сейчас «халиф» как будто бы «спустился с небес на землю».
С одной стороны это, конечно, говорит об определенном кризисе организации. Оно и понятно — потеря почти всех территорий в Сирии и Ираке, переход в партизанский режим войны — конечно, необходимо срочно поднимать дух иссякающих сторонников.
Но с другой — я не думаю, что это жест отчаяния. В прошлый раз, когда Аль-Багдади появился на видео, мир получил проблему, решать которую пришлось двум международным коалициям на протяжении пяти лет интенсивных бомбардировок (Гитлер продержался меньше, да понимаю, вещи несопоставимые, но это как посмотреть).
Я бы на месте военных аналитиков (и прочих спецслужб) меньше бы иронизировал на счёт его внешнего вида, а внимательно (до микрона) разобрал бы его послание. Уверен, оно принесет с собой массу сюрпризов.
Насчёт Аль-Багдади для начала я предложил бы коллегам внимательно изучить физиогномические данные на предмет — тот же это человек, которого нам показали в 2014-ом в Мосуле? Если брать, например, «конкурирующую» организацию, а именно «Фронт Аннусра»*, то под именем ее лидера (Джулани), по моим данным, иной раз на видео появлялись не одни и те же люди.
Как с этим обстоят дела у ИГИЛ, которые на Аль-Багдади едва ли не молятся — вопрос глубоко не изученный.
И по поводу морды «халифа». Может и отъел. Но есть и другой вариант. В случае серьезных ранений сейчас часто используют так называемые гормональные лекарства. Они эффективны и зачастую спасают жизнь, но от них как правило нарушается обмен веществ и прибавляется вес (знаю на примере многих раненых на Донбассе командиров). Похоже, сообщения американцев о ликвидации Аль-Багдади всё-таки фейк. А вот ранения, вероятно, у него были».
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* запрещенная в РФ террористическая организация
Huge. #ISIS releases 18 minute long video of Abu Bakr al-Baghdadi where he says that Easter bombings in Sri Lanka were ISIS response to losses in its last territorial stronghold of Baghouz in Syria. Last video of Baghdadi was from grand Al-Nuri mosque of Mosul in July, 2014. pic.twitter.com/v6zYnbFQMA— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) 29 апреля 2019 г.
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