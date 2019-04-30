Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 30 апреля 2019

Первый с июля 2014 года пропагандистский ролик, на котором запечатлён главарь ИГИЛ* Абу Бакр аль-Багдади, появился в Сети.

Где и когда сделана запись, не сообщается. Перед этим кадры с аль-Багдади распространялись в июле 2014 г., тогда его обращение снималось в Большой мечети города Мосул в Ираке.

Новый пропагандистский ​сюжет ИГИЛ прокомментировал автор проекта War Gonzo — известный военкор Семён Пегов:

«Информационное агентство Аль-Фуркан выпустило короткий ролик о результатах своего визита к лидеру террористической группировки ИГИЛ Абу Бакру аль-Багдади, которого в медиапространстве не было видно с 2014 года.

Основная часть репортажа посвящена битве за Багуз, последний оплот халифата по версии западных СМИ.

Исходя из слов аль-Багдади, он лично следил за битвой и особо выделил некоторых командиров, которые там погибли.

Что означают его слова? Что он был в Багузе? Или просто получал информацию, находясь в безопасном месте… неизвестно.

Но одним из наиболее интересных эпизодов стали «отчеты», которые аль-Багдади изучает, а точнее названия этих папок, которые красноречиво дают понять, что черная чума псевдохалифата еще не уничтожена до конца… в Африке, Турции, России и многих других регионах битва с терроризмом еще далека от завершения.

Видео с главарем ИГИЛ Абу Бакром Аль-Багдади, безусловно, говорит о завершении определенного этапа или, если хотите, цикла на пути развития самой успешной из существующих на сегодняшний день международных террористических организаций.

То, что Аль-Багдади с самого первого дня провозглашения «халифата» в мосульской мечети в 2014-м больше ни разу не появлялся в кадре, делало его фигуру для адептов ИГИЛ почти сакральной, недосягаемой для простых смертных. Сейчас «халиф» как будто бы «спустился с небес на землю».

С одной стороны это, конечно, говорит об определенном кризисе организации. Оно и понятно — потеря почти всех территорий в Сирии и Ираке, переход в партизанский режим войны — конечно, необходимо срочно поднимать дух иссякающих сторонников.

Но с другой — я не думаю, что это жест отчаяния. В прошлый раз, когда Аль-Багдади появился на видео, мир получил проблему, решать которую пришлось двум международным коалициям на протяжении пяти лет интенсивных бомбардировок (Гитлер продержался меньше, да понимаю, вещи несопоставимые, но это как посмотреть).

Я бы на месте военных аналитиков (и прочих спецслужб) меньше бы иронизировал на счёт его внешнего вида, а внимательно (до микрона) разобрал бы его послание. Уверен, оно принесет с собой массу сюрпризов.

Насчёт Аль-Багдади для начала я предложил бы коллегам внимательно изучить физиогномические данные на предмет — тот же это человек, которого нам показали в 2014-ом в Мосуле? Если брать, например, «конкурирующую» организацию, а именно «Фронт Аннусра»*, то под именем ее лидера (Джулани), по моим данным, иной раз на видео появлялись не одни и те же люди.

Как с этим обстоят дела у ИГИЛ, которые на Аль-Багдади едва ли не молятся — вопрос глубоко не изученный.

И по поводу морды «халифа». Может и отъел. Но есть и другой вариант. В случае серьезных ранений сейчас часто используют так называемые гормональные лекарства. Они эффективны и зачастую спасают жизнь, но от них как правило нарушается обмен веществ и прибавляется вес (знаю на примере многих раненых на Донбассе командиров). Похоже, сообщения американцев о ликвидации Аль-Багдади всё-таки фейк. А вот ранения, вероятно, у него были».

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* запрещенная в РФ террористическая организация