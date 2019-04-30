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Сборник карт

19:22. 30 апреля 2019 Просмотров - 247 Нет комментариев Опубликовал:


1612-1618. Москва мегаполис Белой Руси, Франц Браун, Георг Хогенберг, Köln
1612-1618. Москва метрополис Белой Руси, Франц Браун, Георг Хогенберг, Köln

1620-1630. Описание Херсонеса, или Анатолии
1620-1630. Описание Херсонеса, или Анатолии

1620-1630. Сарматия и Русская Скифия и Европейская Тартария
1620-1630. Сарматия и Русская Скифия и Европейская Тартария

1620-1630. Скифия и Азиатская Тартария
1620-1630. Скифия и Азиатская Тартария

1638. Россия, обычно Московия, часть юга, север и восток, запад. Амстердам
1638. Россия, обычно Московия, часть юга, север и восток, запад. Амстердам

1647. Карта реки Волги
1647. Карта реки Волги

1680. Карта России обычно называемой Московия, Фредерик де Гилье, Ян Вит, Амстердам.
1680. Карта России обычно называемой Московия, Фредерик де Гилье, Ян Вит, Амстердам

1680. Херсонес Таврический
1680. Херсонес Таврический

1680-1700. Русская Империя или общее состояние Московии в ее королевствах, княжествах, провинциях, разделение народностей, и в соответствии с таблицей Н. Витсена, Фредерик де Витсен Амстердам
1680-1700. Русская Империя или общее состояние Московии в ее королевствах, княжествах, провинциях, разделение народностей, и в соответствии с таблицей Н. Витсена, Фредерик де Витсен Амстердам

1680-1720. Белая Русь или Московия
1680-1720. Белая Русь или Московия

1684. Течение Дуная от Белграда до Черного моря, Джованни Джакомо де Росси
1684. Течение Дуная от Белграда до Черного моря, Джованни Джакомо де Росси

1717. Театр военных действий Турецкой Империи, Королевство Венгрия и Далмация с их границами, Жан Батист, Париж
1717. Театр военных действий Турецкой Империи, Королевство Венгрия и Далмация с их границами, Жан Батист, Париж

1719-1721. Морская карта Каспийского моря, Карел ван Верден, Париж
1719-1721. Морская карта Каспийского моря, Карел ван Верден, Париж

1720. Ладожский канал, Маттеус Сойтер, Аугсбург.
1720. Ладожский канал, Маттеус Сойтер, Аугсбург

1735. Реальный эскиз Каспийского региона и прилегающих провинций Узбека, А. Маас, Нюрнберг
1735. Реальный эскиз Каспийского региона и прилегающих провинций Узбека, А. Маас, Нюрнберг

1736. Карта военных операций на Дону и Днепре Его Русского Императорского Величества. Маттеус Зойтер, Аугсбург
1736. Карта военных операций на Дону и Днепре Его Русского Императорского Величества. Маттеус Зойтер, Аугсбург

1737-1740. Театр войны в августе 1737 года войсками Российского императора. Санкт- Петербург
1737-1740. Театр войны в августе 1737 года войсками Российского императора. Санкт- Петербург

1739. План Петербурга и прилегающей территории
1739. План Петербурга и прилегающей территории

1740. Точное разграничение вновь обнаруженной страны в Сибири под названием Камчатка
1740. Точное разграничение вновь обнаруженной страны в Сибири под названием Камчатка

1740-1750. Ладожское озеро, Финский залив и промежуточные и прилегающие к нему районы. J. Grimele
1740-1750. Ладожское озеро, Финский залив и промежуточные и прилегающие к нему районы. J. Grimele

1744. Новое тщательное разграничение Ингрии и Карелии, Мэтью Lotter, Аугсбург
1744. Новое тщательное разграничение Ингрии и Карелии, Мэтью Lotter, Аугсбург

Источник: https://humus.livejournal.com/6597271.html

Метки: история, карты, крым, Россия, Санкт-Петербург, фото

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