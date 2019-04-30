Сборник карт
19:22. 30 апреля 2019 Просмотров - 247 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1612-1618. Москва метрополис Белой Руси, Франц Браун, Георг Хогенберг, Köln
1620-1630. Описание Херсонеса, или Анатолии
1620-1630. Сарматия и Русская Скифия и Европейская Тартария
1620-1630. Скифия и Азиатская Тартария
1638. Россия, обычно Московия, часть юга, север и восток, запад. Амстердам
1647. Карта реки Волги
1680. Карта России обычно называемой Московия, Фредерик де Гилье, Ян Вит, Амстердам
1680. Херсонес Таврический
1680-1700. Русская Империя или общее состояние Московии в ее королевствах, княжествах, провинциях, разделение народностей, и в соответствии с таблицей Н. Витсена, Фредерик де Витсен Амстердам
1680-1720. Белая Русь или Московия
1684. Течение Дуная от Белграда до Черного моря, Джованни Джакомо де Росси
1717. Театр военных действий Турецкой Империи, Королевство Венгрия и Далмация с их границами, Жан Батист, Париж
1719-1721. Морская карта Каспийского моря, Карел ван Верден, Париж
1720. Ладожский канал, Маттеус Сойтер, Аугсбург
1735. Реальный эскиз Каспийского региона и прилегающих провинций Узбека, А. Маас, Нюрнберг
1736. Карта военных операций на Дону и Днепре Его Русского Императорского Величества. Маттеус Зойтер, Аугсбург
1737-1740. Театр войны в августе 1737 года войсками Российского императора. Санкт- Петербург
1739. План Петербурга и прилегающей территории
1740. Точное разграничение вновь обнаруженной страны в Сибири под названием Камчатка
1740-1750. Ладожское озеро, Финский залив и промежуточные и прилегающие к нему районы. J. Grimele
1744. Новое тщательное разграничение Ингрии и Карелии, Мэтью Lotter, Аугсбург