Российские паспорта – Донбассу и Украине. Ливия и нефть. Новый конкурс

В новом выпуске видеоблога речь зашла о важнейшем указе Президента — об упрощённом порядке выдаче гражданства Российской Федерации жителям Донбасса, а также о том, что спустя 8 лет после начала «Арабской весны» происходит в Ливии.

Хронометраж:

00:00 — об указе Президента об упрощенном порядке получения паспортов РФ жителями Донбасса

06:40 – о реакции Запада на выдачу российских паспортов жителям Донбасса

08:50 – паспорта РФ — всем гражданам Украины

15:15 – статистика против шуток Зеленского

20:12 – об итогах «Арабской весны» в Ливии

29:59 – про ливийскую нефть и её добычу

35:18 – новый конкурс

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Видео ВК

А теперь подробно о конкурсе. Приз – пять моих книг!

Условия конкурса

1. Подпишитесь на мой канал на YouTube.



2. Сделайте собственные подписки видимыми в настройках профиля.

(Для этого надо снять галочку «Не показывать информацию о моих подписках» и сохранить настройки по этой ссылке: https://www.youtube.com/account_privacy)



3. Оставьте под видео (не здесь, на странице ролика!) любой комментарий и ссылку на свой профиль в социальной сети «ВКонтакте» или адрес электронной почты — для связи.

В одном из следующих выпусков видеоблога мы подведём итоги, произвольным образом выбрав одного из выполнивших данные условия.

Победитель получит комплект книг с доставкой по почте.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103236