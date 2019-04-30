Главная » Мировоззрение, Политика

Российские паспорта – Донбассу и Украине. Ливия и нефть. Новый конкурс

15:04. 30 апреля 2019 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога речь зашла о важнейшем указе Президента — об упрощённом порядке выдаче гражданства Российской Федерации жителям Донбасса, а также о том, что спустя 8 лет после начала «Арабской весны» происходит в Ливии.

Хронометраж:
00:00 — об указе Президента об упрощенном порядке получения паспортов РФ жителями Донбасса
06:40 – о реакции Запада на выдачу российских паспортов жителям Донбасса
08:50 – паспорта РФ — всем гражданам Украины
15:15 – статистика против шуток Зеленского
20:12 – об итогах «Арабской весны» в Ливии
29:59 – про ливийскую нефть и её добычу
35:18 – новый конкурс

Скачать аудио
Видео ВК

А теперь подробно о конкурсе. Приз – пять моих книг!

Условия конкурса

1. Подпишитесь на мой канал на YouTube.


2. Сделайте собственные подписки видимыми в настройках профиля.
(Для этого надо снять галочку «Не показывать информацию о моих подписках» и сохранить настройки по этой ссылке: https://www.youtube.com/account_privacy)


3. Оставьте под видео (не здесь, на странице ролика!) любой комментарий и ссылку на свой профиль в социальной сети «ВКонтакте» или адрес электронной почты — для связи.

В одном из следующих выпусков видеоблога мы подведём итоги, произвольным образом выбрав одного из выполнивших данные условия.

Победитель получит комплект книг с доставкой по почте.

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/103236

Метки: блог, Видео

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 20 ноября 2017
... Сирия, Египет, Йемен, Ливия, Киргизия, Москва 1993 год, Украина 2014. Смысл очень... — вспоминает Залоги, — я получил свой паспорт, а другой — с моей фотографией... попытаться рассредоточить по территории Донбасса вплоть до российской границы. Для чего? ...
Новости Украины и Новороссии 28 июня 2016
...Союз политэмигрантов и политзаключенных Украины. Посетители выставки, которая... рисунки детей из Донбасса. На открытии экспозиции... относились к гражданам Сирии, Ливии, Ирака, Афганистана, — ...документы на получение российского гражданства, паспорт РФ он получил...
Новости Украины и Новороссии 15 апреля 2018
... еженедельника "Зеркало недели. Украина" замглавы МИД Украины Елена Зеркаль и советник...десантников, принимали участие военные из Ливана, Чехии и Великобритании. Читайте ...даже не выдаёт российские паспорта всем, кто этого хочет в Донбассе. Давайте не...
Стешин и Коц: ДНР – это область России. Никакой Украиной здесь давным-давно не пахнет
... – журналисты, пользующиеся на Донбассе огромным авторитетом. Два года ... схваткой где-то в Ливии, где, например, мне...технику. Потому что у Украины этой положительной повестки просто... Приднестровье половина граждан имеют российские паспорта. Рано или поздно и...
Новости Украины и Новороссии 04 декабря 2018
...задержанных моряков ВМС Украины российскому суду. «Не российским неправедным судом судить...несмотря на конфликт в Донбассе и «оккупацию» Крыма ...страну им даже заграничный паспорт не нужен, подчёркивает... присутствие России в Ливии, через которую проходят...
Новости Украины и Новороссии 23 января 2017
... ДНР хотят получить республиканский паспорт. Кроме народных республик, паспорт принимают в России... российских СМИ в том случае, если Украина начнет третью военную кампанию против Донбасса... никогда в заблуждение Россию по Ливии, по Косово, по экономическому ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)