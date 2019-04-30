Российские паспорта – Донбассу и Украине. Ливия и нефть. Новый конкурс
В новом выпуске видеоблога речь зашла о важнейшем указе Президента — об упрощённом порядке выдаче гражданства Российской Федерации жителям Донбасса, а также о том, что спустя 8 лет после начала «Арабской весны» происходит в Ливии.
Хронометраж:
00:00 — об указе Президента об упрощенном порядке получения паспортов РФ жителями Донбасса
06:40 – о реакции Запада на выдачу российских паспортов жителям Донбасса
08:50 – паспорта РФ — всем гражданам Украины
15:15 – статистика против шуток Зеленского
20:12 – об итогах «Арабской весны» в Ливии
29:59 – про ливийскую нефть и её добычу
35:18 – новый конкурс
А теперь подробно о конкурсе. Приз – пять моих книг!
Условия конкурса
1. Подпишитесь на мой канал на YouTube.
2. Сделайте собственные подписки видимыми в настройках профиля.
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3. Оставьте под видео (не здесь, на странице ролика!) любой комментарий и ссылку на свой профиль в социальной сети «ВКонтакте» или адрес электронной почты — для связи.
В одном из следующих выпусков видеоблога мы подведём итоги, произвольным образом выбрав одного из выполнивших данные условия.
Победитель получит комплект книг с доставкой по почте.
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/103236