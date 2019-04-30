Главная » Невероятное в мире, Политика

Путин сменил посла в Белоруссии

22:13. 30 апреля 2019 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал:
Дмитрий Мезенцев / Фото: © РИА Новости
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от обязанностей посла в Белоруссии, на его должность назначен Дмитрий Мезенцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.
Мезенцев занимает пост сенатора от Сахалинской области.
Бабич возглавил дипмиссию в августе прошлого года. В апреле белорусский МИД обвинил Бабича в “разрушении отношений между странами”. Так в Минске отреагировали на слова посла по поводу стоимости строительства БелАЭС.
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что возведение станции может обойтись в сумму менее семи миллиардов долларов, тогда как соглашение с Россией заключено на десять миллиардов.
В свою очередь, Бабич отметил, что Москва никогда не называла конечную цену строительства АЭС, а белорусского лидера, видимо, ввели в заблуждение.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/44328-putin-smenil-posla-v-belorussii.html

Метки: Россия

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Очередная диверсия против народа в России министерства культуры РФ во главе с правительством - фильм 14+. Знает ли об этом В. Путин?
... которые верят - что дальнейшего (после Швыдкого) разрушителя русской культуры, российской...изменения внутренней политики или без смены существующего олигархическо-колониального режима ... отношении Китая, Белоруссии, Норвегии и Финляндии) В.Путину почему-то не...
Новости Украины и Новороссии 05 января 2019
...…»; — «…любая „перезагрузка” закончится неудачей без смены „матрицы экономического и социально-политического... вы знаете, что после переговоров Путина и президента Белоруссии это реальная угроза для...
Позитивный опыт Украины и Грузии и интересная роль для Белоруссии
...призвал к подготовке к смене власти в Белоруссии, чтобы сменить курс страны и... что стремление президента России Владимира Путина интегрировать Беларусь с Россией, безусловно...это будет возможно. После переваривания Балкан, на очереди Белоруссия и Молдавия.При...
Путина на то и поставили, чтобы с 1991 года команда мошенников не менялась
...власти, Ельцин сразу же после этого подписал несколько указов... ваучеров. Рабочий идёт со смены, и ему надо купить...большинство составляют другие люди. Путин ведь действительно в начале ... предлагать своим партнерам, включая Белоруссию, Казахстан, Украину и всех...
Белоруссия в планах России.
...Союзное государство России и Белоруссии, белорусская элита планировала ... учёта их интересов при смене курса. Наоборот, было ... много раз. Для Путина принципиальным был вопрос экономического...для современной российской политики. После того, как устанавливаются ...
Информационная война Белоруссия-Россия: время собрать камни
...«Крестного батьку» снимал явно не Путин – качество слабенькое, сплошь повторы ...работали в Белоруссии, обеспечивая информационную поддержку мероприятий Запада по смене действующей власти... России. Последние несколько месяцев после сближения Москвы и Минска эти...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)