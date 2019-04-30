Путин сменил посла в Белоруссии
22:13. 30 апреля 2019 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Дмитрий Мезенцев / Фото: © РИА Новости
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Бабича от обязанностей посла в Белоруссии, на его должность назначен Дмитрий Мезенцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.
Мезенцев занимает пост сенатора от Сахалинской области.
Бабич возглавил дипмиссию в августе прошлого года. В апреле белорусский МИД обвинил Бабича в “разрушении отношений между странами”. Так в Минске отреагировали на слова посла по поводу стоимости строительства БелАЭС.
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что возведение станции может обойтись в сумму менее семи миллиардов долларов, тогда как соглашение с Россией заключено на десять миллиардов.
В свою очередь, Бабич отметил, что Москва никогда не называла конечную цену строительства АЭС, а белорусского лидера, видимо, ввели в заблуждение.
Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/44328-putin-smenil-posla-v-belorussii.html