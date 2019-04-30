Путин сменил посла в Белоруссии

Мезенцев занимает пост сенатора от Сахалинской области.

Бабич возглавил дипмиссию в августе прошлого года. В апреле белорусский МИД обвинил Бабича в “разрушении отношений между странами”. Так в Минске отреагировали на слова посла по поводу стоимости строительства БелАЭС.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что возведение станции может обойтись в сумму менее семи миллиардов долларов, тогда как соглашение с Россией заключено на десять миллиардов.